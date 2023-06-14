شعبان يتفرّغ للعمل الفكري

بيروت – الزمان

عبّر الأكاديمي والمفكر العراقي عبد الحسين شعبان عن رغبته الانصراف للكتابة، والتفرّغ للعمل الفكري، ولهذا السبب أعلن انسحابه وتنحّيه عن العديد من مسؤولياته، منها: المدير العام للمركز الوثائقي الإقليمي للقانون الدولي الإنساني (عمان – اتحاد الحقوقيين العرب)، والأمين العام للرابطة العربية للقانون الدولي، وعضوية مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت)، وعضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد (بيروت)، وعضوية مجلس أمناء دار الخبرة (بغداد)، وعضوية مجلس أمناء مركز حمورابي للدراسات والبحوث الاستراتيجية (بغداد)، ونائب رئيس جامعة اللّاعنف -بيروت.

وأشار شعبان في تصريح إلى أن (ذلك لا يعني تخلّيه عن العمل العام، بل السعي من جانبه للإفساح في المجال أمام طاقات وكفاءات جديدة لتأخذ طريقها إلى هذه المواقع، قاصدًا تداول المسؤوليات والتناوب فيها، بما يعزّز تطويرها وتقدّمها).

وسبق لشعبان أن استقال من رئاسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان (لندن) وهي في ذروة نشاطها، كما استقال من رئاسة الشبكة العراقية للحقوق والتنمية (بغداد) التي أسسها، لنفس الأسباب.

وأكّد المفكر العراقي شعبان، المقيم في بيروت حاليًا، أنه سيبقى يتابع باهتمام كبير أنشطة وفعاليات هذه المنظمات والجهات، وسيبذل ما في وسعه لتقديم آرائه ووجهات نظره ومقترحاته إليها.