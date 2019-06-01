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شعار دائرة التقاعد: (.. السخي حبيب الله) – زيد الحلّي

نداء الاستجداء الشهير (من مال الله .. والسخي حبيب الله) الذي يتوسل به الشحاذون ، بأصوات مبحوحة ، بعضها تمثيلاَ ، والاخرى منكسرة بطبيعتها من اجل كسب العطف والحصول على المال ، على حساب الكرامة الانسانية ، إذ ان الكثيرين امتهنوا الاستجداء ، بعد ان اصبحت مهنة، سهلة ، رأسمالها هدر الكرامة لا غير .. ودائما يلج هذه المهنة من لهم خبرة في ارتداء اسمال رثة ، ووجوه متسخة واصطناع عاهات لكسب العطف .. وبرغم هذه الصورة النمطية لـ ( جمهرة ) الشحاذين ، لكننا لم نسمع يوما انهم حصلوا على المال من المواطنين بالقوة ، باستثناء حالات شاذة ، ومن هذه الحالات ما قامت به دائرة التقاعد ” الوطنية” فنراها تقف على اعتاب عيد الفطر المبارك ، وتمد يدها بقوة الى المتقاعدين وعوائلهم ، لتشفط منهم راتب شهر كامل “عيدية” لها ، بدل ان تعطي لهم ( عيدية ) مثلما تفعل كل الدول المسلمة. لقد فوجئ المتقاعدون ، وهم متوجهون لاستلام رواتبهم ، ان دائرة التقاعد اقتطعت نصف الراتب ، دون اي توضيح ، ما اوقعهم في حيرة ، فللعيد التزامات ورب الاسرة ملزم بتأديتها ، وهي معروفة للجميع .. كانت صدمة كبيرة ، تحولت الان الى حديث ” رأي عام ” بصوت مسموع ، فبدلاً من ان تقدم ( الدولة ) للمتقاعد (عيدية) تراها تصدر حكم اعدام بنصف راتب المتقاعد على حين غرة ، بحجة واهية، وهي انها كانت تقدم ( سابقا) راتب شهر مسبقا للمتقاعد .. بربكم ، هل سمعتم يوما ان “الدولة العراقية” كانت تتبرع براتب شهر كامل تعطيه للمتقاعد ! ان المتقاعد ، يأمل من دولته الراعية له ولأسرته ، أن تسقي قلوب مواطنيها ، لاسيما المتقاعدين ، فتنبتَ وردًا جوريّا، أحمر اللون، عَبق الرائحةِ جميل المنظر ، وأن تجعل مِن قلوبها وسادة يتكئُ عليها المواطن كلما ضاق عليهِ الزمان وثَقل، وتكونَ وطنه ومدينته التي يسافر إليها كلما سُدت الأبواب في وجهه. وأن تتمسك بالصبر لتبقى قوية من أجلِه، لا ان تمد يدها الى راتب عمره ، واستحقاقه ، في ايام تحرجه فيها امام عياله ومجتمعه . يا دولة الخير ..

يا عراق الخير .. نأمل الاسراع بمعالجة هذه المعضلة ، سريعا ، فالمتقاعدون لا يستحقون هذه الصفعة بانتهاء ايام شهر رمضان المبارك، وهم على اعتاب عيد الفطر .. فمن المعيب ان تقوم الدولة بدور الشحاذ امام افواه تعيش الجوع طوال 60 يوما بانتظار الراتب ، فإذا بها تستولي على راتب شهر كامل .. تحت شعار (من مال الله ، والسخي حبيب الله )!