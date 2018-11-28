شعارات الحكومات المتعاقبة – شاكر كريم عبد

من اكثر من خمسة عشر عاما عجافا ونحن نسمع بالتغيير والإصلاح ونرى حكومة تستنسخ أخرى من نفس الأحزاب لإطالة بقائها على كرسي الحكم والشعب يتحمل الألم والأذى وهو يرى إن أصابعه تكتوي في موقد التغيير، نتيجة الفساد المالي والإداري والتراجع في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وانعدام الخدمات والتكالب على المناصب والمكاسب والاستئثار بالسلطة وإلغاء الأخر.وكم نتعجب عندما يتبجحون ويتغنون بالديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها والتي جعلت الناس تكفر بها بعد كل عملية انتخابية وصناديقها المزورة! التي تديرها وتشرف عليها اغلب هذه الأحزاب الجاثمة على صدور الناس ؛،ال السنوات العجاف. وبعد المقاطعة الكبيرة لها من قبل الشعب والتي تصل الى نسبة 80 بالمئة وهم يضحكون على عقول العراقيين بالانتخابات ، آية انتخابات و أمريكا ودول الجوار تتبجح بتعيين من تشاء على رأس سلطة العراق! ورغم ذلك نراهم يطبلون ويزمرون لمنجزات خرافية لاوجود لها على الواقع إلا في مخيلتهم..فما يتمناه الناس بعد كل هذه المعاناة هو العيش بسعادة وكرامة وتوفير لقمة العيش والدواء والتعليم والسكن وان ينعموا بنعمة الأمن والأمان التي عانوا منها كثيرا. هذه الأحزاب والكتل أقامت الدنيا ولم تقعدها بالتهريج والتطبيل قبل وبعد الانتخابات الأخيرة بان الحكومة ستشكل من المهنيين ومن ذوي الاختصاصات والخبرة وبعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية ومحاربة الفساد والمفسدين واذا بها تعيد نفس التوافقات والمحاصصة بشكل مغلف على انها تضم كل ألوان الطيف العراقي.! واذا يتقاتل احزاب وأشخاص على السلطة والمال والمناصب التي تباع وتشترى في أشبه مايكون ( بمزاد علني ) تحت مرأى ومسمع الجميع بحيث أصبح لكل منصب سعر يقابله يتم دفعه للكتلة التي لها الحصة في هذا المنصب أو ذاك وعليه فان الاصلاح يتطلب تغيير الفساد والمفسدين ورفض المحاصصة الحزبية والطائفية واقتلاعها من جذورها. فحذار ثم حذار من الالتفاف على حقوق الناس ومطالبهم… لان ذلك سيدخلنا مرحلة وحقبة جديدة من الصراع السياسي والطائفي والاثني بأشخاص وتوافقات مختلفة عن سابقتها و لكن تلتقي معها بنفس الأهداف وهو مزيدا من الحقد والضغينة وإراقة الدماء والانقسامات واختلاق الازمات. تحت شعارات الإصلاح التي تبقى أقوال بلا أفعال؟!!