شركة فيتنامية لتصنيع الأحذية تعتزم تسريح 6 آلاف موظف

{ هانوي-(أ ف ب) – تعتزم إحدى أبرز شركات تصنيع الأحذية في فيتنام والتي تُنتج لماركات عدة أبرزها “نايكي” و”أديداس”، صرف 6 آلاف موظف لديها بدءاً من الشهر المقبل بسبب انخفاض طلبياتها، مع العلم أنها ألغت آلاف الوظائف في مطلع العام. وتضررت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تُعدّ أحد أهم البلدان المصدّرة للثياب والأحذية والأثاث في العالم، من أزمة غلاء معيشة تطال زبائنها الغربيين الذين باتوا يستهلكون أقل من السابق. وسيخسر نحو ستة آلاف موظف دائم في شركة “بووين فيتنام” المملوكة لمجموعة “بو تشن” التايوانية، وظائفهم بدءاً من نهاية الشهر المقبل، على ما أعلنت الشركة للسلطات. وذكرت صحيفة “في ان إكسبرس” التابعة للسلطات والتي نقلت الخبر أنّ “عملية الصرف هذه تشكل أكبر عملية من نوعها تجريها بووين.