شركة فرنسية تساعد الجامعات على رصد استخدام الطلاب تشات جي بي تي

انسي‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفّر‭ ‬شركة‭ ‬فرنسية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬السرقات‭ ‬الأدبية،‭ ‬أداةً‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ردع‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬عن‭ ‬صياغة‭ ‬فروضهم‭ ‬المدرسية‭ ‬بواسطة‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬المطور‭ ‬عبر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وقد‭ ‬أثار‭ ‬النجاح‭ ‬المذهل‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬الأميركية‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬التي‭ ‬تخشى‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬طلبتها‭ ‬في‭ ‬الإغراء‭ ‬القوي‭ ‬للاستعانة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬الفروض‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للإشراف،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بفضل‭ ‬ميزات‭ ‬هذه‭ ‬البرمجية‭ ‬المجانية‭ ‬والسريعة‭ ‬وصاحبة‭ ‬المهارات‭ ‬اللغوية‭ ‬الكبيرة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقد‭ ‬حظرت‭ ‬جامعات‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬استخدام‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬وبدأت‭ ‬المقاومة‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬تنتظم‭ ‬تدريجاً‭. ‬واغتنمت‭ ‬شركة‭ “‬كومبيلاسيو‭” ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقراً‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬آنسي‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬الفرنسية،‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة،‭ ‬إذ‭ ‬غيّرت‭ ‬أولوياتها‭ ‬وبدأت‭ ‬تطوير‭ ‬برمجيات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬بسرعة‭ ‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتزوّد‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬أُسست‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬المدرّسين‭ ‬ببرنامج‭ ‬لمكافحة‭ ‬السرقات‭ ‬الأدبية‭ ‬يتيح‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المقاطع‭ ‬المنسوخة‭. ‬وتباع‭ ‬هذه‭ ‬البرمجية‭ ‬بلغات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬حوالى‭ ‬أربعين‭ ‬دولة،‭ ‬وهي‭ ‬موجودة،‭ ‬بحسب‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬98‭%‬‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬الفرنسية‭. ‬ويقول‭ ‬مؤسس‭ “‬كومبيلاسيو‭” ‬ورئيسها‭ ‬فريديريك‭ ‬أنييس‭ ‬إنه‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬قبل‭ ‬أشهر،‭ “‬لجأ‭ ‬المعلّمون‭ ‬إلينا‭ ‬لأنه‭ ‬شكل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الغش‭ ‬ويندرج‭ ‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬السرقات‭ ‬الأدبية‭”. ‬ويضيف‭ “‬اليوم‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬طالب،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إنجاز‭ ‬فرض‭ ‬دراسي‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬صفحة‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭”. ‬ويشدد‭ ‬أنييس‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬كومبيلاسيو‭” ‬لديها‭ ‬تقنية‭ ‬تسمح‭ “‬بالكشف‭ ‬بلغات‭ ‬عدة‭ ‬وبدقة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬90‭%‬،‭ ‬في‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬بشري‭ ‬وما‭ ‬أُنجز‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭”.‬‮ ‬‭ ‬وقد‭ ‬أجرى‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬تجربة‭ ‬مستعيناً‭ ‬بخبر‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬نجح‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬وجود‭ ‬نص‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬بشري‭ “‬بنسبة‭ ‬موثوقية‭ ‬بلغت‭ ‬99‭%”.‬‭ ‬ويعمل‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الثلاثين‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬بينهم‭ ‬كثيرون‭ ‬يحملون‭ ‬درجة‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬المعلوماتية،‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التطوير‭. ‬وتقول‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬لور‭ ‬شابا‭ “‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهرين،‭ ‬قد‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭” ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬مضيفة‭ “‬نشعر‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬خوفاً‭ ‬لدى‭ ‬العملاء‭. ‬وتزويدهم‭ ‬بالحل‭ ‬يعني‭ ‬الحؤول‭ ‬دون‭ ‬بحثهم‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭”.‬

‭”‬لا‭ ‬نفكر‭ ‬هكذا

وصُمم‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬لإنتاج‭ ‬النص‭ ‬الأكثر‭ ‬احتمالاً‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬معين،‭ ‬تماماً‭ ‬مثل‭ ‬التمارين‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ “‬إكمال‭ ‬الجملة‭ ‬بالكلمات‭ ‬المناسبة‭”‬‭ ‬على‭ ‬محركات‭ ‬البحث،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬أداء‭ ‬أقوى‭.‬‮ ‬‭ ‬ويشير‭ ‬أنييس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ ‬هذا‭ “‬ينجح‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬لدرجة‭ ‬سحرية‭ ‬برأينا‭”.‬

أطلقت‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬أداة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬مجاناً‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬لكنّها‭ ‬أقرت‭ ‬بأنها‭ ‬ليست‭ ‬موثوقة‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬

كيف‭ ‬يمكن‭ ‬التمييز‭ ‬إذاً؟‭ ‬يجيب‭ ‬أنييس‭ “‬الإنسان‭ ‬لا‭ ‬يفكر‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬لديه‭ ‬عيوب‭”.‬

وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬سيقوم‭ ‬على‭ “‬قياس‭ ‬إمكانية‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالنص،‭ ‬ومستوى‭ ‬لغته،‭ ‬وعرض‭ ‬المجال‭ ‬الدلالي،‭ ‬والمؤشرات‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬نتمكن‭ ‬نحن‭ ‬البشر‭ ‬من‭ ‬قياسها،‭ ‬ولكنها‭ ‬تنتج‭ ‬إشارة‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬أنييس‭.‬

ولكن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬خوض‭ “‬لعبة‭ ‬قط‭ ‬وفأر‭ ‬تكنولوجية‭”‬،‭ ‬تلتزم‭ “‬كومبيلاسيو‭” ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ “‬النزاهة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تأنيب‭ ‬الطلاب‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬أنييس‭.‬

‭ ‬استخدام‭ “‬غير‭ ‬بنّاء‭” ‬

وأثبتت‭ ‬برامج‭ ‬مكافحة‭ ‬السرقة‭ ‬الأدبية‭ ‬نجاحها،‭ ‬بحسب‭ ‬المدرّس‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ “‬إيسارا‭” ‬آلان‭ ‬غاي‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضاً‭ ‬منصب‭ ‬منسق‭ ‬المجموعة‭ ‬التقنية‭ ‬المعنية‭ ‬بالسرقة‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

ويشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬البرمجيات‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ “‬انخفاض‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬النسخ‭ ‬واللصق‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭” ‬بين‭ ‬الطلاب‭.‬

ويقول‭ ‬غاي‭ “‬مع‭ ‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي،‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬بعد‭ ‬بالضبط‭ ‬كيف‭ ‬سنفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬لكننا‭ ‬سنحافظ‭ ‬على‭ ‬المنطق‭ ‬عينه‭: ‬التدريب‭ ‬أولاً‭ ‬ثم‭ ‬الكشف‭ ‬والقمع،‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭”.‬

يستخدم‭ ‬توما‭ ‬كابرون،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬كلية‭ “‬إيسارا‭”‬،‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬بشكل‭ “‬يومي‭”. ‬وهو‭ ‬يقرّ‭ ‬بأنّ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ “‬يسمح‭ ‬بإجراء‭ ‬بحث‭ ‬جيد‭ ‬ودقيق‭ ‬وموجز‭ ‬حول‭ ‬مفاهيم‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمنهج‭ ‬الدراسي‭ (…) ‬لكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لأداء‭ ‬فرض‭ ‬منزلي‭ ‬كامل‭ ‬ليس‭ ‬أمراً‭ ‬بنّاءً‭ ‬للغاية‭”.‬