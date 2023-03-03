شركة سويدية تدفع في قضية فساد في العراق أكثر من مئتي مليون دولار غرامة للولايات المتحدة

صورة من الارشيف لمقر اريكسون في ستوكهولم في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2022

© وكالة الانباء السويدية/AFP Lars SCHRODER

ستوكهولم (أ ف ب) – أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات أنها ستدفع غرامة بقيمة 206,7 مليون دولار للقضاء الأميركي لتسوية قضية فساد في العراق.

وقالت المجموعة في بيان صدر ليل الخميس الجمعة إن “إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206,728,848 دولارا” (195 مليون يورو).

هذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر 2019 ودفعت الشركة بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في خمس دول أخرى هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.

وإريكسون متهمة بأنها لم تبلغ القضاء الأميركي الذي يتيح له اختصاصه العالمي في العديد من المجالات ملاحقة الكثير من المجموعات الأجنبية، بنتائج تحقيق داخلي متعلق بدفع رشاوى في العراق.

برزت القضية في شباط/فبراير 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

وأرغم ذلك إريكسون على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019 كشف عن وقائع فساد محتمل في أنشطة المجموعة في العراق خلال السنوات السابقة.

وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة دفعتها إريكسون لقاء عمليات نقل بري في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، ويشتبه بأن التنظيم الجهادي استفاد منها.

وفي نهاية نيسان/ابريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق بشبهة فساد لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وسبق أن أقرت المجموعة بـ”سلوك غير مقبول” وأكدت أنها عززت جهودها لمكافحة الفساد.