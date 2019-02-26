عمال التنظيف في كربلاء يشكون تأخر أجورهم

شركة ديالى للصناعات الكهربائية تنال شهادة السلامة من التلوّث الإشعاعي

ديالى ــ سلام عبد الشمري

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اعلنت مديرية البيئة في محافظة ديالى، انها منحت شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية شهادة السلامة من التلوث الاشعاعي ، فيما اكدت انها على استعداد لإجراء الفحوصات الاشعاعية لكافة المؤسسات والدوائر الحكومية . وقال مدير البيئة المهندس عبد الله هادي الشمري ، انه (بناءً على طلب شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية والمتضمن اجراء المسح الاشعاعي على ابنية المعامل والمخازن والمرافق الاخرى الخاصة بالشركة ، فقد تم اجراء المسح الميداني الإشعاعي من قبل كوادرنا الفنية). واضاف الشمري لـ (الزمان) امس انه (لا مانع لدينا قدر تعلق الامر بمديريتنا من منح شهادة السلامة من التلوث الاشعاعي لشركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية والابنية الخاصة بها والمتضمنة كرفانات والمستغلة مكاتب ادارة الجودة والتسويق ودائرة الانتاج والاعلام ، اضافة الى الإدارة العليا وبناية استعلامات المحولات ، الموجودة ضمن بناية الشركة ، ووفقا لتقرير المسح الاشعاعي الصادر من مديريتنا) ، مشيرا الى ان (جميع القراءات تشير الى انها ضمن الحدود المسموح بها وعدم وجود اي تلوث اشعاعي).

فحوصات اشعائية

واكد مدير بيئة ديالى ، ان (شهادة السلامة من التلوث الاشعاعي نافذه لمدة 180 يوماً من تاريخ الصدور) ، مبينا ان (مديريته على استعداد لإجراء الفحوصات الاشعاعية لكافة المؤسسات والدوائر الحكومية في حالة رغبتهم بذلك ، اضافة الى واجباتها الاخرى المتعلقة بإجراء الفحوصات الميدانية لكافة مناطق المحافظة) . ومن جانب آخر اعلنت دائرة صحة ديالى ، ان (فرق الرقابة الصحية في قطاع بعقوبة الأول نفذت حملة صحية كبرى على المناطق ومنها قرية حد الاخضر وقرية حد مكسر ضمن ناحية العبارة ، تم خلالها غلق 3 محلات قصابة كونها مخالفة للشروط الصحية وإتلاف 120 كغم من اللحوم كونها غير صالحة للاستهلاك البشري وبموجب محضر اتلاف رسمي وبحضور صاحب العلاقة وتم فرض غرامة مالية على المخالفين منهم ، تم أيضا غلق كوفي شوب لمخالفته الشروط الصحية في قرية حد مكسر، اضافة الى تفتيش الأفران وتدقيق الاجازات الصحية وبطاقات الفحص الطبي وتدقيق مادة الطحين والخميرة). وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لــ (الزمان)، انه (تم خلال الجولة زيارة محلات بيع المواد الغذائية وتفتيش المنتجات من حيث تاريخ الإنتاج والنفاذ وإتلاف 15 كغم من المواد الصلبة تضمنت توابل واجباساً متنوعة كونها منتهية الصلاحية ، و زيارة الروضات والحضانات في قرية حد مكسر لمتابعة الشروط الصحية فيها من حيث الواقع البيئي وقياس نسبة الكلور في الماء وكانت النتيجة 3.5 ppm وتفتيش تاريخ الانتاج والنفاذ للمياه المعبأة والعصائر التي يتم تقديمها للأطفال).

حملة صحية

واضاف العزاوي ، انه (تم ايضا تنفيذ حملة صحية على ناحية كنعان تضمنت زيارة محلات القصابة والتأكيد على عدم الجزر العشوائي كونها تسبب الأمراض ، بالإضافة الى منظرها الغير لائق ، حيث تم غلق 4 محال قصابة كونها مخالفة للشروط الصحية وزيارة محلات القصابة في تقاطع الوثبة والسوامرة في مركز قضاء بعقوبة وتدقيق الاجازات الصحية وبطاقات الفحص الطبي للعمال وتم غلق محلين للقصابة كونها مخالفة للشروط الصحية) .

وفي كربلاء ابرمت مديرية بلدية كربلاء عقدا استثماريا مع شركتي كاردينيا وبرسنجار للاستثمارات العقارية لغرض انشاء مجمع سكني اطلق عليه (مشروع مدينة الخير) السكني. وقال مسؤول اعلام البلدية ماجد ناجي لـ (الزمان) امس انه (تم توقيع العقد بالمشروع من قبل الشعبة القانونية في المديرية وتمت المصادقة عليه من قبل مدير بلدية كربلاء المهندس انمار صالح الرفيعي لغرض تسليم الموقع الى الشركات حيث تضمن العقد تسليم موقع الارض والبالغ مساحته 100 دونم لغرض المباشرة بانجاز هذا المجمع). مبينا ان (المجمع يحتوي على 678 وحدة سكنية). مشيرا الى ان (العقد يتضمن ايضا اعمال البنى التحتية مثل شبكتي ماء وكهرباء واتصالات ومجاري ومياه امطار وشبكة الغاز السائل وانارة الشوارع وحدائق). لافتا الى ان (المدة المحددة لانجاز المشروع 24 شهرا).وشكا عمال التنظيفات من الاجراء اليوميين بمحافظة كربلاء من تأخر صرف رواتبهم وهذه الحالة لازالت تتكرر وفي كل شهر مطالبين (بلدية كربلاء ان تكون الراعي الامين لحقوقهم لاسيما وانهم يعملون منذ الصباح الباكر وفي ساعات طويلة من النهار متحملين حرارة الشمس في فصل الصيف وبرودة الشتاء). واشاروا في احاديث لـ (الزمان) امس والذين فضلوا عدم الكشف عن اسمائهم. (نحن نعمل بجدية وهدفنا هو خدمة مدينة كربلاء واظهارها بالمظهر اللائق حاملين في اعيننا شعار من اجل محافظة اجمل وانظف ولكن مع ذلك نواجه تأخرا في صرف رواتبنا). واوضحوا (لازلنا نعمل حتى في ايام الجمع والعطل الرسمية وفي المناسبات الدينية وكنا خلال سنوات عدة خداما لمديتنا المقدسة مع غياب الرعاية لنا). لافتين الى ان (الحال بقي كما هو عليه الان لاسيما ونحن الغالبية منا مسؤول عن عائلة كبيرة وان الراتب قليل في ظل الظروف اليومية التي يواجهها المواطن في البلاد). مطالبين (بضرورة ايلاء تلك المجموعة الرعاية والاعتمام وصرف رواتبهم في الوقت المحددوتجنب حالات التأخير في صرف الرواتب لكي نتمكن من مواصلة عملنا اليومي بشكل مستمر)