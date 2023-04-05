شركة تعرض 8،9 مليارات دولار للخلاص من القضاء

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عرضت‭ ‬شركة‭ ‬الأدوية‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ “‬جونسون‭ ‬أند‭ ‬جونسون‭” ‬الثلاثاء‭ ‬اتفاقاً‭ ‬بقيمة‭ ‬8‭,‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لإنهاء‭ ‬جميع‭ ‬الدعاوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬ضدها‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬بشأن‭ ‬بيع‭ ‬مسحوق‭ ‬التلك‭ ‬الذي‭ ‬تُنسب‭ ‬إليه‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬التسبب‭ ‬بإصابات‭ ‬بالسرطان‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المجموعة،‭ ‬فإن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعين‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬محكمة،‭ “‬سيحل‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬وفعال‭ ‬جميع‭ ‬الشكاوى‭” ‬التي‭ ‬تتهم‭ ‬مسحوق‭ ‬التلك‭ ‬باحتواء‭ ‬مادة‭ ‬الأسبستوس‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬سرطان‭ ‬المبيض‭.‬

وتقول‭ ‬شركة‭ “‬جونسون‭ ‬أند‭ ‬جونسون‭” ‬إن‭ ‬الصفقة‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬اعترافاً‭ ‬بالذنب،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬منتجاتها‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬مسحوق‭ ‬التلك‭ “‬آمنة‭”‬،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬سحبتها‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الأميركية‭ ‬الشمالية‭.‬

هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أُعلن‭ ‬عنه‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬والذي‭ ‬قد‭ ‬تمتد‭ ‬مدفوعاته‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شركة‭ ‬تابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬العملاقة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ “‬يُنهي‭ ‬جميع‭ ‬الشكاوى‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬بشأن‭ ‬التلك‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ “‬جونسون‭ ‬أند‭ ‬جونسون‭”.‬

وأشارت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مدّع‭ ‬وافقوا‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬للنزاع‭ ‬القضائي‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ “‬جونسون‭ ‬اند‭ ‬جونسون‭” ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ “‬الشركة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشكاوى‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬وتفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الجدارة‭ ‬العلمية‭”. ‬لكنّ‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيتيح‭ “‬تعويض‭ ‬المدّعين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬معقولة‭”.‬

في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2021،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التقاضي،‭ ‬صدر‭ ‬أمر‭ ‬قضائي‭ ‬يلزم‭ “‬جونسون‭ ‬أند‭ ‬جونسون‭” ‬بدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭,‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

واعتبرت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميزوري‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ “‬باعت‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬منتجات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الأسبستوس‭ ‬للمستهلكين‭”‬،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ “‬معاناة‭ ‬جسدية‭ ‬ونفسية‭ ‬قوية‭”.‬

ومع‭ ‬استمرارها‭ ‬بالدفع‭ ‬ببراءتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬جونسون‭ ‬أند‭ ‬جونسون‭” ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2020‭ ‬وقف‭ ‬بيع‭ ‬هذا‭ ‬المسحوق‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬التلك‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا،‭ ‬وهما‭ ‬بلدان‭ ‬انخفضت‭ ‬فيهما‭ ‬المبيعات‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬العادات‭ ‬وعدم‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلكين‭ ‬بالمنتج‭.‬