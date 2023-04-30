شركة تطمح لبناء محطات وقود في الفضاء لإطالة عمر الأقمار الاصطناعية

كولورادو‭ ‬سبرينغز‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬مألوفاً‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬على‭ ‬الأرض؟‭ ‬تطمح‭ ‬شركة‭ “‬أوربيت‭ ‬فاب‭” ‬الأميركية‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬أولى‭ “‬محطات‭ ‬الخدمة‭” ‬الفضائية‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬قطاعاً‭ ‬مزدهراً‭.‬ويقول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭”‬أوربيت‭ ‬فاب‭” ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬دانييل‭ ‬فايبر،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬بالإمكان‭ ‬تزويد‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬بالوقود‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬فلا‭ ‬داعي‭ ‬إذاً‭ ‬للتخلي‭ ‬عنها‭” ‬وتفككها‭ ‬عند‭ ‬دخولها‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬للأرض‭ ‬أثناء‭ ‬عودتها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الاقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬تشكل‭ ‬راهناً‭ ‬سلعاً‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬منها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُعدّ‭ ‬خطوة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬حماقة‭ ‬لأنّها‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭”.‬

وتستخدم‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬ألواحها‭ ‬الشمسية‭ ‬لتزويد‭ ‬أجهزتها‭ (‬كاميرا،‭ ‬راديو‭…) ‬بالكهرباء‭. ‬لكنّها‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الوقود‭ ‬لكي‭ ‬تتحرّك‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭.‬

ويقول‭ ‬فايبر‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬حدثين‭ ‬سنويين‭ ‬لقطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬كولورادو‭ ‬سبرينغز‭ ‬الأميركية‭ “‬إنّ‭ ‬الأجسام‭ ‬تنحرف‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬وبسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬عن‭ ‬مساراتها‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬وتصبح‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬عمّا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون،‭ ‬فيجب‭ ‬دائماً‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬موقعها‭ ‬الطبيعي‭”. ‬ولتفادي‭ ‬نفاد‭ ‬وقود‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية،‭ ‬ترمي‭ ‬خطة‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬خزانات‭ ‬كبيرة‭ (‬تصل‭ ‬سعتها‭ ‬إلى‭ ‬أطنان‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الوقود‭) ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬عبر‭ ‬صواريخ،‭ ‬ثم‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬المدار‭. ‬ثم‭ ‬تتولى‭ ‬مكوكات‭ ‬صغيرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬مئات‭ ‬الكيلوغرامات‭ ‬من‭ ‬الوقود،‭ ‬التنقل‭ ‬بين‭ ‬الخزانات‭ ‬والأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬لتزويد‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالوقود،‭ ‬وكأنها‭ ‬عمّال‭ ‬لدى‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭.‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬مخاطر‭ ‬نقل‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬الفضاء؟

يقول‭ ‬فايبر‭ “‬أي‭ ‬أمر‭ ‬يمكن‭ ‬تخيّله‭”. ‬ولكن‭ ‬بفضل‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬للأمان‭ ‬وإجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وفي‭ ‬الفضاء،‭ “‬سيكون‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬مضموناً‭”.‬‮ ‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬تُزوَّد‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬بـ‭”‬منافذ‭ ‬للتزود‭ ‬بالوقود‭” ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الفتحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بتعبئة‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬السيارات‭. ‬وتم‭ ‬تضمين‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ “‬200‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬250‭” ‬قمراً‭ ‬سيتم‭ ‬تزويدها‭ ‬بالوقود‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬بحسب‭ ‬المسوؤل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬60‭ ‬موظفاً‭ ‬وتعتزم‭ ‬ضم‭ ‬25‭ ‬آخرين‭ ‬إلى‭ ‬صفوفها‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أُطلق‭ ‬خزان‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬ووُضع‭ ‬في‭ ‬المدار،‭ ‬وينبغي‭ ‬حالياً‭ ‬إجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬لنقل‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬اختبرت‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬‮ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية،‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬مياه‭ ‬بين‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬صغير‭ ‬وحاوية‭ ‬أخرى،‭ ‬وأثبتت‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬ممكن‭.‬

ويقول‭ ‬فايبر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إنّ‭ ‬عقدنا‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الأميركية‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬تابعة‭ ‬للقوة‭ ‬الفضائية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالوقود‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2025‭”.‬

وتخطط‭ ‬الشركة‭ ‬لإطلاق‭ ‬مكوكين‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬ثابت‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأرض‭ (‬على‭ ‬علو‭ ‬نحو‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتموضع‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬للاتصالات‭. ‬ويوضح‭ ‬فايبر‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الأقمار‭ ‬تتحرك‭ “‬على‭ ‬مستوى‭ ‬واحد‭ ‬حول‭ ‬خط‭ ‬الاستواء‭”‬،‭ ‬ومن‭ ‬السهل‭ ‬تالياً‭ ‬تزويدها‭ ‬بالوقود‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أقل‭ ‬انخفاضاً،‭ ‬ثمة‭ ‬أقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬أرضي‭ ‬منخفض‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬مختلفة‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المكوكات‭ ‬لتزويدها‭ ‬بالوقود‭.‬

‭- ‬مركبات‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ -‬

ويُفترض‭ ‬إطلاق‭ ‬نحو‭ ‬24500‭ ‬قمر‭ ‬اصطناعي‭ ‬إضافي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2031،‭ ‬بحسب‭ ‬شركة‭ “‬يوروكونسلت‭” ‬المتخصصة‭.‬

وقد‭ ‬تصبح‭ ‬مهام‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬ممكنة‭ ‬بفضل‭ ‬تفادي‭ ‬وزن‭ ‬كمية‭ ‬الوقود‭ ‬اللازمة‭ ‬عند‭ ‬الإقلاع‭ (‬فالوزن‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬للصاروخ‭ ‬أن‭ ‬يحمله‭ ‬محدود‭).‬

والأهم‭ ‬هو‭ ‬أنّ‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الربح‭ ‬المتأتي‭ ‬منها‭.‬

وبدأت‭ ‬نحو‭ ‬130‭ ‬شركة‭ ‬العمل‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬بحسب‭ ‬فايبر‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬توفّره‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ “‬مركبة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭” ‬تتيح‭ ‬تصليح‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬مشكلة‭ (‬خلل‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬أحد‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية،‭ ‬هوائي‭ ‬موجه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭…).‬

وتتطوّر‭ “‬أوربت‭ ‬فاب‭” ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬أخيراً‭ ‬أنها‭ ‬جمعت‭ ‬28‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ “‬بانسجام‭” ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬فايبر‭.‬

ويضيف‭ ‬إنّ‭ “‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬أجهزتها‭ ‬بالوقود‭ ‬ويمكنها‭ ‬بدورها‭ “‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬سنحتاجها‭ ‬مستقبلاً‭ ‬كتصليح‭ ‬مركباتنا‭”.‬

وأبرمت‭ ‬الشركة‭ ‬اتفاقاً‭ ‬يقضي‭ ‬بإعادة‭ ‬تزويد‭ ‬محركات‭ ‬لـ‭”‬أستروسكايل‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬يابانية‭ ‬هدفها‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬بالوقود،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفيرها‭ ‬مساعدة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬بعض‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬موقع‭ ‬أخرى‭.‬

وتعتزم‭ “‬أوربيت‭ ‬فاب‭” ‬مستقبلاً‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬لمحطات‭ ‬فضاء‭ ‬خاصة‭ ‬هي‭ ‬قيد‭ ‬التطوير‭ ‬راهناً،‭ ‬وللمهمات‭ ‬التي‭ ‬ستتضاعف‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬وحوله‭.‬

وعندما‭ ‬تُسجَل‭ ‬استكشافات‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ (‬كاسكتشاف‭ ‬مياهه‭ ‬الجليدية‭ ‬مثلاً‭) ‬ترغب‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ “‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬إلى‭ ‬وقود‭”‬،‭ ‬بدل‭ ‬نقل‭ ‬الوقود‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬بحسب‭ ‬فايبر‭.‬

ويقول‭ “‬لم‭ ‬يُكتشَف‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أو‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬سيكون‭ ‬الوضع‭ ‬مختلفاً‭”.‬