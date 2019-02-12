شركة تسويق النفط سومو تحقق الإيراد الأكبر للعراق

الياسري: لا نسمح لأي جهة بالتدخل في عملنا

بغداد- حنين المساعد

بهدوء كبير يطغى على شخصيته وملامحه يعمل بجهد وصمت كبيرين ، تدرج من مدير قسم السجلات في شركة تسويق النفط الى مدير الهيئة المالية التجارية شركة تسويق النفط ، وعضو مجلس ادارة المصرف العراقي للتجارة ، وايضاً عضو لجنة تجديد عقود النفط الخام واعداد جداول بالتخصيصات المقترحة للشركات الراغبة بالتعاقد مع شركة تسويق النفط مع عدة مناصب الى مدير شركة تسويق النفط سومو ، يعمل بنجاح لجعل عائدات النفط تعود بالفائدة الكبيرة على الخزين المالي العام للدولة ، علاء كاظم الياسري في حوار عن النفط العراقي والتحديات والنهوض .

{ بالبداية عرفنا عن شركة تسويق النفط سومو ونبذة تاريخية عنها ؟

– كانت بداية تسويق النفط العراقي تجربة تسويق شحنة صغيرة من نفط الربع وهو ماكان من حق الحكومة استلامه من الشركات الامتيازية عينا كجزء من حصتها من الانتاج ، وتم التعاقد على الشحنة بصفقة مقايضة مقابل ادوية مع شركة يونانية وذلك لعدم امكانية بيع الشحنة بالسعر الرسمي المعلن وهو ماكان يدفع للحكومة من قبل الشركات الاجنبية عند قيامها بتسويقه ، وهي شركة عامة ممولة ذاتياُ تعمل تحت مظلة وزارة النفط يحكمها قانون الشركات لديها مجلس ادارة ذو استقلالية وهي مسؤولة عن استيراد وتصدير النفط الخام وخطتــها العـامة ترسمها الوزارة .

{ كيف تتم عملية بيع النفط في سومو؟

– النفط العام يباع وفق خطة استراتيجة وهدف هذه الخطة الرئيسي جلب اكبر ربح للدولة من النفط حيث يمثل النفط الخام الجزء الاكبر من ايرادات الدولة ويباع عن طريقة دراسة الاسواق المستهدفة ، اي سوق يحقق عائد مالي للدولة ، ومن ثم تحديد النسب من النفط المتاح للتصدير ،وبعدها تبدا خطة الوزارة تتضمن الكميات المتاحة تصديرها قبل بداية اي سنة وهذا ماتفعله وزارة النفط وتنسق مع الشركات الاستخراجية للنفط وشركتنا باعتبارنا شركة تسويقية للنفط الخام بالكميات المتاحة للتصدير بعد تحديد كميات الاستهلاك الداخلي فالباقي هو للتصدير وبعد ان نبلغ بالكميات المتاحة للتصدير ، بعد ان تكون لدينا دراسة مستفيضة للاسواق كما شرحنا اعلاه ، وبعدها يتم مفاتحة الشركات المؤهلة التي تمتلك عقود مع شركة تسويق النفط سومو ، ومفاتحة شركات جديدة تطمح ان تكون زبون جديد للشركة وبعدها يتم استلام طلبات لشركات راغبة بالاصل التي تنطبق عليها مؤهلاتنا واهمها ان تكون مستخدم نهائي للنفط العام وان تكون مالكة لمصفى .

{ ما هوالقانون الذي تعمل به سومو؟

– تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22الذي ينظم عمل الشركات العامة .

{ تعاملكم مع الجهات الرقابية سواء اكانت في البرلمان اووزارة النفط كيف تسير ؟

– شركتنا تخضع لهذه الجهات الرقابية اكثر مما تخضعه اي شركة اخرى تابعة لوزارة النفط بسبب ان سومو تهم اطرافاً خارجية وداخلية لانها مسؤولة عن تحقيق الايراد الاكبر للدولة هذا داخلياً ، وبالتالي هذا يهم الدولة وخارجياً لان النفط الخام وموضوعه كان يدقق من قبل صندوق النقد الدولي وكل الجهات الدولية المعنية باعتبار ان بعض هذه الايرادات كانت تستقطع لديون الكويت فكانوا حريصين على معرفة الايرادات وعادة يوجد مدقق دولي يرفع تقريره للحكومة ولجنة الخبراء الماليين ، ونحن في الداخل لدينا ديوان الرقابة المالية في الهيئة العامة لتدقيق النفط في سومو وايصاً قسم التدقيق الداخلي ومكتب مفتش عام كل هولاء يعملون حتى تكون النتيجة نافعة لنا واذا كانت هناك حالة سلبية تشخص وتقوم لان الهدف النهائي لهذه الجهات هو الاصلاح وتتاكد ان المنفذ يتفق مع المعيار ونقارن بينهم وهل يوجد بينهم فرق .

{ الوضع السياسي يتحكم ببيع برميل النفط هذا هو الحال لابين السياسة والنفط في سومو .

– الشطر الاول من السؤال اتفق جدا معك به رد بتاكيد ، لان الوضع السياسي العالمي يؤثر على بيع برميل النفط الخام واذا حدثت مشكلة سياسية ممكن تتحول ان تولد مشكلة اعلى من السياسية تقود الى حرب وعلى سبيل المثال ماحدث سياسياُ بين السعودية وايران والخليج كان مهدد ف مجرد وجود تهديد لدولة بمنع نفل ناقلات النفط هذا يؤدي الى رفع اسعار النفط ، والوضع السياسي الداخلي اعلامياً ممكن يؤثر لكن فنياً لا لان شركة تسويق النفط لاتخضع الى جهة سياسية ولاتسمح لاي جهة سياسية بالتدخل ، لان ارتباطنا مباشرة بوزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد رئيس الوزراء واقولها بصراحة لانعمل مع اي جهة سياسية ولن نسمح بالسياسة بالتدخل في عملنا .

{ العقود والمناقصات وحجم الصادرات للسنة السابقة كيف كان .

– في الحقيقة نحن في السنة السابقة كانت الصادارات ممتازة في شركتنا حوالي ثلاثة ملايين وخمسمئة ومعدل السعر كانت 65 حققنا ايرادات حوالي 84 مليار ، والسنة الحالية نطمح ان يكون المستوى اعلى رغم وجود الانخفاض في اسعار النفط قبل فترة ووصلت تحت 40 دولار ، وهذا دفع الدول المنتجة ادى الى اجتماع تحت مظلة الاوبك عرض به دراسة جقيقة لسوق النفط وهذه الدول ارتات تقليل كميات النفط المصدر الى الاسواق العالمية وسبب هذا كان العقوبات الامريكية على ايران وبعدها وافقت امريكا لبض الدول على شراء النفط الايراني وبالتالي لم ينقطع النفط الايراني عن الاسواق ومنتجين اخرين عوضوا هذه الكميات واصبحت زيادة وتم التخفيض لمليون ومئتين الف برميل منها 800 برميل تتحملها دول الاوبك ، و400 تتحملها دول خارج منظمة اوبك وهذا الاتفاق يفترض تنفيذه ابتداً من الشهر الاول والسوق بعد هذا الخبر بدا بالارتفاع للاسعار والحمدالله ، اليوم تخطينا هذا الموضوع وتمت المعالجة اقتصاديا ً مع هذا القرارولدينا قدرة تصديرية وكمعدل سنوي لشباط حوالي ثلاث وستمائة برميل .

{ كلمة اخيرة .

– اود ان اشكركم على هذه الزيارة ونعاهد الجميع بان شركة سومو للنفط تعمل بكل الاجرءات الازمة لرفع صادرات وايرادات النفط ووظيفتنا هي ان نصل بالايرادات لمستويات عالية لارجاعها الى الخزين العام للدولة والبعض يقول اين يذهب ايراد النفط ، وبلغتنا العامية يقول البعض ماذا راينا من الإيرادات النفطية ، وارد عليهم بالقول وظيفتنا ليست صرفه وانما صرف الاموال مسؤولية وزارة المالية نحن نسوق النفط ونعطي الاموال لها وان شاء الله نؤدي الوظيفه على اتم وجه .