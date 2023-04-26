شركة‭ ‬روسية‭ ‬تطلق‭ ‬روبوتها‭ ‬التحادثي‭ ‬

موسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬سبير‭” ‬التكنولوجية‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬إطلاقها‭ ‬روبوتاً‭ ‬للمحادثة‭ ‬خاصاً‭ ‬بها،‭ ‬لتنضم‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بتقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬الذي‭ ‬ابتكرته‭ ‬شركة‭ “‬أوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬الأميركية‭. ‬وذكرت‭ ‬مجموعة‭ “‬سبير‭” ‬التابعة‭ ‬للسلطات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬أنّ‭ “+‬سبير‭+ ‬تطلق‭ ‬نموذجها‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ ‬المُسمى‭ +‬غيغا‭ ‬تشات‭+‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬روسيا‭”‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الأداة‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬مُتاحة‭ ‬بنسخة‭ ‬تجريبية‭ ‬ونزولاً‭ ‬عند‭ ‬طلبات‭ ‬خاصة‭” ‬فقط‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ “‬سبير‭” ‬أنّ‭ “‬غيغا‭ ‬تشات‭” ‬قادر‭ ‬على‭ “‬إجراء‭ ‬محادثة‭ ‬وكتابة‭ ‬نصوص‭ ‬والإجابة‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭”‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ “‬كتابة‭ ‬رموز‭ ‬معلوماتية‭” ‬و‭”‬إنشاء‭ ‬صور‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬مواصفات‭”.‬

وأكد‭ ‬مدير‭ “‬سبير‭” ‬التنفيذي‭ ‬غيرمان‭ ‬غريف‭ ‬أنّ‭ ‬إطلاق‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ ‬هذا‭ “‬يمثل‭ ‬إنجازاً‭ ‬لمجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الروسية‭ ‬برمّته‭”.‬

ويمكن‭ ‬اعتبار‭ “‬غيغا‭ ‬تشات‭” ‬فصلاً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وموسكو‭.‬

ويثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مخاوف‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬استخدامه‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬واستغلالها‭. ‬وسبق‭ ‬لدول‭ ‬كثيرة‭ ‬أن‭ ‬أبدت‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬قواعد‭ ‬لاستخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬المشابهة‭ ‬لـ‭”‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”. ‬وبعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬على‭ ‬إطلاقه،‭ ‬حُظر‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬وجامعات‭ ‬عدة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬تتعلق‭ ‬باستخدامه‭ ‬كأداة‭ ‬للغش‭ ‬في‭ ‬الامتحانات،‭ ‬فيما‭ ‬نصحت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬موظفيها‭ ‬بعدم‭ ‬استخدامه‭.‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركات‭ ‬تكنولوجية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ “‬بايدو‭” ‬و‭”‬علي‭ ‬بابا‭” ‬و‭”‬بايت‭ ‬دانس‭” ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ابتكار‭ ‬نماذجها‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬روبوتات‭ ‬المحادثة‭.‬