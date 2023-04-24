نصب أول رافعة من مشروع تأهيل معمل الصلب بدعم حكومي

شركات الصناعة تجهّز قطاعي الصحة والزراعة بمنتجها المحلي

بغداد – قصي منذر

سوقت شركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن، وزارة الصناعة والمعادن، منتجاتها الى دوائر الدولة والقطاع الخـاص. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الفرق الفنية والادارية في الشركة جهزت 30 اسطوانة من الكلور السائل لمشروع ماء البصرة الكبير بضمن الدفعة الثالثة، و28 طن من مادة الصودا الكاوية السائلة و113 طناً من مادة هايبو كلوريت الصوديوم و64 اخرى من حامض الهيدروكلوريك و35 طن من حامض الكبريتيك)، واوضح ان (الشركة قادرة على سد حاجة القطاعين العام والخاص بالكميات والمواصفات المطلوبة). وجهزت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، في الوزارة، المستشفيات التابعة الى دائرة صحة بابل بالمنتجات الطبية المطلوبة، من مصنع النسيجية في الحلة التابع الى الشركة، حسب التعاقد بين الشركة والدائرة. وذكر بيان امس ان (الشركة جهزت خمسة الاف شرشف طبي ذو استعمال واحد لمستشفى الامام علي في قضاء جبلة، وخمسة الاف قطعة اخرى لمستشفى الزهراء النسائية في قضاء المسيب)، لافتاً الى ان (المنتجات معقّمة داخل معمل قديفة التابع لمصنع النسيجية). من جانب اخر، اوضحت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية انها تمتلك الامكانيات التخصصية في تصميم وتصنيع مقطورة رش المُبيدات الحوضية المسحوبة لخدمة القطاع الزراعي في مجال أعمال الرش للمبيدات. وقال البيان ان (الشركة مستعدة لدعم وزارة الزراعة في مجال رش جميع النباتات والمحاصيل الزراعية المُصابة بالآفات والأمراض، وتقديم الاسناد في الاعمال الوقائية وحماية النباتات والبيئـة).

وتواصل شركة اور العامة احدى شركات الوزارة، تنفيذ تعاقدها مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرع توزيع ذي قار، لتجهيزها بالأسلاك الهوائية وفق المواعيد المُتفق عليها. وبحسب البيان فأن (الملاكات الفنية واللجان المتخصصة في الشركة، انجزت الدفعة الجديدة من اسلاك الألمنيوم قياس 20 الى 120 مليمتر مربع).

ابرام عقد

ونوه الى ان (العمل مستمر لإستكمال تصنيع وتجهيز الدفعة الأخيرة من العقد بموجب العقد المُبرم)، وتابع ان (الشركة تحرص على الإيفاء بإلتزاماتها التعاقُدية مع الجهات المُستفيدة كافة، اهمها مديريات وشركات وزارة الكهرباء لسد حاجتها من مُنتجات الشركة وتعزيز المنظومة الكهربائية تزامناً مع حلول فصل الصيف).

وافصح مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة البصرة، عبـاس حيّال، عن بدء اعمال نصب مُعَدّات مصنع الصلب بضمن مشروع تأهيل مصانع الشركة بدعم من رئاسة الوزراء.

وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الفرق العاملة نصبت اول رافعة جسرية بقُدرة 25 طن من اصل ثمانية رافعات جديدة تتراوح قدراتها من 16 طن الى 125 طن)، واوضح ان (الحديد والصلب تعاقدت مع شركة إبن ماجد العامة لنصب مُعدّات المصنع وخدماته الهندسية خلال سنة تقريباً للبدء بالإنتاج الفعلي لحديد التسليح بطاقة تبلغ 500 الف طن سنوياً).