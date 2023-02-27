شرطي يبني مدينة مجانية كاملة للأيتام والفقراء

بابل – الزمان

إنّه سيف عباس كطوف من بابل، المنتسب في الشرطة الاتحادية الذي أطلق مبادرة خيرية قبل سنوات باسم مشروع الألف دينار، تهدف إلى التكاتف المجتمعي والتبرع ولو بـ 1000دينار من أجل مساعدة الفقراء والمتعففين.

من خلال مشروعه، انتهى سيف من بناء مجمّع سكني يحوي 100دار في بابل، ستوزّع مجاناً بين الأيتام والفقراء، بالإضافة إلى أنّه بنى في وقت سابق 95داراً أخرى، 25منها في مجمع سكني و70 أخرى في أماكن متفرّقة، ليصبح مجموع الدور التي بناها حتى الآن 195داراً، وكلّ ذلك من خلال مبادرته وبمساعدة المتبرعين والمتطوعين.

المجمع السكني الذي انتهى سيف من بنائه يحوي 100دار مساحة كلّ دار 130متراً مربعاً، مع مدرسة ومركز صحي وروضة للأطفال ومسجد ومراكز تجارية وملعب كرة قدم وحديقة عامة ومرآب سيارات وورش صناعية، بالإضافة إلى محطة ماء ومحل حلاقة ومخبز.

يقول سيف ان (حلمي أكمّل بناء 1000 دار).