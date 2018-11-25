شرطة ديالى تقبض على منتحلة صفة محامية لترويج معاملات تعويض

إمرأة تشترك مع ولدها بسرقة منزل شقيقتها في الناصرية

بغداد – صباح الخالدي

ألقت شرطة محافظة ذي قار القبض على امرأة قامت بمساعدة ولدها بسرقة منزل شقيقتها في الناصرية .وقال بيان امس ان (المحققين في مكتب مكافحة اجرام الناصرية تمكنوا من كشف ملابسات جريمة سرقة مخشلات ذهبية وبندقية نوع كلاشنكوف من منزل في شارع بغداد بالناصرية خلال وقت قياسي والقبض على مرتكبيها وضبط المسروقات)، موضحاً ان (جريمة السرقة وقعت قرابة الساعة الثامنة مساء لدى خروج صاحبة المنزل الى عيادة طبية مجاورة بقصد التداوي, وعند عودتها لاحظت سرقة المصوغات والبندقية من خزانة الملابس).وبحسب البيان فإن فريق عمل من مكتب مكافحة اجرام الناصرية لاحظ انه (ورد بأقوال المشتكية ان المدة الزمنية التي استغرقتها للذهاب للعيادة لتضمد إبن شقيق زوجها الذي أصيب بجرح مع والدة الطفل كانت قصيرة جدا وإن شقيقتها قامت بزيارتها مساء)، مشيراً الى (احضار شقيقة المشتكية ح. م. ح البالغة من العمر47 عاما، وخلال التحقيق معها ومواجهتها بالأدلة والمعلومات المستحصلة من مسرح الجريمة،اعترفت صراحة بارتكابها جريمة السرقة بالاتفاق مع ابنها المتهم م. ص. ن البالغ من العمر21 عاما). كما اعترفت المتهمة بقيام ابنها بعمل حفرة في منزل مهجور مجاور لمنزلهما بمنطقة العكر واخفاء المسروقات بداخلها. وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكمين الأول بالحبس الشديد على امرأة والثاني السجن لمدة ست سنوات بعد إدانتهما بالمتاجرة بالمخدرات، فيما أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما آخر بالسجن سبع سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة.وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى امس أن (المحكمة الجنائية المركزية قضت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين مع غرامة مالية مقدارها خمسة ملايين دينار على مدانة ضبطت بحوزتها مادة الحشيشة بقصد المتاجرة بها والترويج بعد اعتقالها في منطقة معسكر الرشيد).واضاف أن (المحكمة نظرت ايضا قضية مدان آخر يتاجر بالمخدرات وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بعد القاء القبض عليه في منطقة الكرادة وبحوزته اكياس تحتوي مادة الكرستال المخدرة).واوضح أن (محكمة جنايات ذي قار قضت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحق مدان ضبطت بحوزته حبوب مخدرة بقصد المتاجرة بها في الناصرية).

كما صدقت محكمة تحقيق بعقوبة اعترافات متهمة انتحلت صفة محامية وروجت معاملات تعويضية لذوي قتلى الإرهابيين في محافظة ديالى. وقال بيان مماثل أن (محكمة تحقيق بعقوبة صدقت اعترافات متهمة تقوم بترويج معاملات لذوي قتلى الإرهاب من خلال التزوير واستحصال منحة ذوي الشهداء)، موضحًا ان (المتهمة تقوم باستصدار شهادات وفاة مزورة من مستشفى الفلوجة التعليمي لارهابيين مقتولين وآخرين هاربين لتستحصل منحة لذويهم). وبحسب البيان فإن(المتهمة تملك هوية مزورة لنقابة المحاميين العراقيين صادرة منذ عام 2014 وقامت بترويج المئات من معاملات التعويض)، مشيرًا الى ان (المتهمة اعترفت بقيامها بتزوير هوية نقابة المحامين واستخدام كافة الصلاحيات الممنوحة فيها من خلال مراجعة الدوائر الرسمية وترافعها امام عدد من المحاكم رغم حصولها على شهادة المتوسطة).واعلنت وزارة الداخلية اعتقال 19 مطلوباً بينهم عناصر في داعش في الموصل .

ونقل بيان لمركز الاعلام الامني قوله ان (مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين القت القبض على 19 متهماً مطلوبا قضائياً ،خمسة منهم من عناصر داعش الإرهابية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند صادر بحقهم مذكرات قبض وثلاثة اخرين منهم مطلوبون بجريمة خطف وثمانية متهمين مطلوبين بجرائم سرقة والباقين صادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 248 ق ع )، موضحًا ان (المتهمين تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من جانبي مدينة الموصل). وعثرت القوات الامنية على 16 عبوة ناسفة وطهرت 20 دارا سكينا شرقي الانبار . وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان امس ان (قوة من قيادة عمليات شرق الانبار نفذت عملية أمنية لتطهير منطقة المصالحة، أسفرت عن تفجير اربع عبوات ناسفة وتطهير 20 داراً سكنيا، فضلا عن تطهير 500 متر من الطريق المؤدي للمنطقة).

واضاف انه(وفق معلومات دقيقة تمكنت قوة اخرى من العثور على 9 عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن صفائح معدنية وعبوة أخرى ضد الدروع و اربع قنابر هاون مختلفة وعبوتين ناسفتين الأولى عبارة عن وعاء بلاستيكي والآخر جليكان سعة 20 لترا تحتويان على مادة نترات الامونيا من مخلفات عصابات داعش الارهابية).