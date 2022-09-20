شخص يموت من الجوع كل أربع ثوان

جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭ ‬حذّرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬شخصا‭ ‬يموت‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬ثوانٍ‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬تحرّك‭ ‬دولي‭ ‬حاسم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬أزمة‭ ‬الجوع‭ ‬المتصاعدة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأفادت‭ ‬الهيئات‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬منظمات‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬بلدا‭ ‬وقّعت‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬عبّرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬غضبها‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬الجوع‭ ‬المرتفعة‭ ‬بشدة‭ ‬و‭(‬قدّمت‭) ‬توصيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحرّك‮»‬،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬مروّعا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يبلغ‭ ‬345‭ ‬مليونا‭ ‬يعيش‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جوع‭ ‬شديد،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬ازداد‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2019‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬تعهّدات‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬إطلاقا‭ ‬بوقوع‭ ‬مجاعة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الـ21،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المجاعة‭ ‬باتت‭ ‬وشيكة‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الصومال‭. ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬هناك‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭ ‬في‭ ‬45‭ ‬بلدا‮»‬‭. ‬وبينما‭ ‬أشارت‭ ‬المنظمات‭ ‬إلى‭ ‬تقديرات‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬19700‭ ‬شخص‭ ‬يموتون‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬ذكرت‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬يترجم‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الجوع‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬ثوان‭. ‬ونشرت‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لمناسبة‭ ‬انطلاق‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬كبار‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬يشهد‭ ‬أهم‭ ‬تجمّع‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬مهنا‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬الجبالي‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الأسرة‭ ‬اليمنية،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الرسالة،‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬مريع‭ ‬بأنه‭ ‬بوجود‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬الزراعية‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬المجاعة‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الـ21‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬مرتبط‭ ‬ببلد‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬قارة‭ ‬واحدة‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬قط‭ ‬سببا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط‭ ‬للجوع‭. ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بغياب‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬البشرية‭ ‬أجمع‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬ننتظر‭ ‬لحظة‭ ‬أخرى‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الغذاء‭ ‬الضروري‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬والدعم‭ ‬الأطول‭ ‬أمدا‭ ‬ليكون‭ ‬بإمكان‭ ‬الناس‭ ‬تولي‭ ‬زمام‭ ‬مستقبلهم‭ ‬وتأمين‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬واحتياجات‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭.‬