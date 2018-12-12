شخصية «مهماز» العربي – عبد الحق بن رحمون

زمان جديد

كم‭ ‬يستحق‭ ‬فنان‭ ‬الكاريكاتوريست‭ ‬العربي‭ ‬الصبان‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬وطنية‭ ‬ومن‭ ‬تكريم‭ .. ‬لقد‭ ‬أبلى‭ ‬هذا‭ ‬الفنان‭ ‬البلاء‭ ‬الحسن‭ ‬بالريشة‭ ‬والفكرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ابتكاره‭ ‬لشخصية‭ ‬مهماز‭ ‬المغربي‭ ‬_‭ ‬العربي،‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬اختفت‭ ‬وانزوت‭ ‬إلى‭ ‬الظل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬العربي‭ ‬الصبان‭ ‬على‭ ‬التقاعد؟‭ ‬

فشخصية‭ ‬“مهماز”‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعبيرا،‭ ‬ساخرا‭ ‬بالريشة،‭ ‬فهو‭ ‬شخصية‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬اللوحة‭ ‬والريشة‭ ‬التي‭ ‬تتنفس‭ ‬هواءً‭ ‬نقيا،‭ ‬وتتجول‭ ‬وتعيش‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حواري‭ ‬وأسواق‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬ولا‭ ‬تستسلم‭ ‬لضنك‭ ‬العيش‭ ‬وقرفه‭ ‬ولاتساوم‭ ‬الساسة‭ ‬وصناع‭ ‬القرار‭.‬

ويمكن‭ ‬وصف‭ ‬“مهماز”‭ ‬بالشخصية‭ ‬الشعبية‭ ‬المخضرمة،‭ ‬القوية،‭ ‬يفهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬وينتقد‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬ويثور‭ ‬أحيانا‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬وينتفض‭ ‬لما‭ ‬تكون‭ ‬الظروف‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬حالكة،‭ ‬وتستهدف‭ ‬قدرته‭ ‬الشرائية،‭ ‬ولا‭ ‬عجب‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬“مهماز”‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬ليرتدي‭ ‬السترة‭ ‬الصفراء‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬باريس‭… ‬هل‭ ‬ممكن‭ ‬عودة‭ ‬“‭ ‬مهماز”‭ ‬؟

ليس‭ ‬مهما‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رساما،‭ ‬وتملك‭ ‬التقنية‭ ‬والخبرة‭ ‬في‭ ‬الألوان،‭ ‬ولكن‭ ‬الفكرة‭ ‬والعبرة‭ ‬هي‭ ‬إبداع‭ ‬الفكرة‭ ‬وحمل‭ ‬المشروع‭ ‬الانساني‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬وتكون‭ ‬تقنع‭ ‬بالقليل‭ ‬لتربح‭ ‬النظرة‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭.‬

فالكاريكاتير‭ ‬عند‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬الصبان،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مجرد‭ ‬حالة‭ ‬هواية،‭ ‬أو‭ ‬وليد‭ ‬الصدفة،‭ ‬لقتل‭ ‬الوقت‭ ‬الرابع،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬احترافا،‭ ‬وقضية‭ ‬أبلغ‭ ‬من‭ ‬الكلمة،‭ ‬ومن‭ ‬تقويسة‭ ‬ضربة‭ ‬النبال‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الفنان‭ ‬العربي‭ ‬الصبان‭ .. ‬فنان‭ ‬رائد‭ . ‬وفنان‭ ‬جعلنا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬عشناها‭ ‬بالأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬نقرأ‭ ‬صحيفة‭ ‬العلم‭ ‬من‭ ‬الصفحة‭ ‬الأولى‭ ‬لنبحث‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وتجربة‭ ‬الصبان‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬الكاريكاتير‭ ‬اليومي،‭ ‬اعتبرت‭ ‬إضاءة‭ ‬لافتتاحيات‭ ‬رؤساء‭ ‬التحرير،‭ ‬أيام‭ ‬الصحافة‭ ‬الحزبية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنتقد‭ ‬الواقع‭ ‬المعتم،‭ ‬وتجعل‭ ‬من‭ ‬مهماز‭ ‬أيقونة‭ ‬في‭ ‬هوامشها‭ ‬وعناوينها‭ ‬البارزة‭ ‬بالبنط‭ ‬العريض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتصاره‭ ‬للفقراء‭ ‬والمحرومين‭ . ‬كم‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬اليوم‭ ‬لرسومات‭ ‬هذا‭ ‬الفنان،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يخدش‭ ‬بأصابعه‭ ‬وريشته‭ ‬الواقع‭ ‬المغربي‭ ‬المرير،‭ ‬قلما‭ ‬نجد‭ ‬اليوم‭ ‬رسومات‭ ‬ببلاغتها‭ ‬وحمولتها‭ ‬المعرفية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يرسمه‭ ‬الصبان‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬دقيقة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬إبداعه‭ ‬وإحساسه‭. ‬الصبان‭ ‬شكل‭ ‬حالة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬المغربية،‭ ‬ومنها‭ ‬الحزبية‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬ريشة‭ ‬مزعجة،‭ ‬ومرحة‭ ‬وغاضبة‭ . ‬الصبان‭ ‬مدرسة‭ ‬للعصامية،‭ ‬ومدرسة‭ ‬للدرس‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والنفسي‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬واقعهم‭ ‬اليومي‭ ‬الهش‭. ‬فمواضيع‭ ‬رسوماته‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬تحمل‭ ‬نفس‭ ‬القوة‭ ‬والمضامين،‭ ‬في‭ ‬واقعنا‭ ‬الآن‭ ‬بمعنى‭ ‬هي‭ ‬رسومات‭ ‬للمستقبل‭ ‬وغير‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتغيير‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والعقليات‭ . ‬وستظل‭ ‬رسوماته‭ ‬صارخة‭ ‬وفاضحة‭ ‬وتقول‭ ‬كل‭ ‬شي‭ ‬بصراحة‭ ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬مواربة‭. ‬إنه‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬بفصاحتهما‭. ‬لقد‭ ‬مللنا‭ ‬من‭ ‬الرسومات‭ ‬الكاريكاتيرية‭ ‬الملونة،‭ ‬ولنعد‭ ‬إلى‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬سابقا‭ . ‬لأن‭ ‬العبرة‭ ‬في‭ ‬الفكرة‭ ‬وفلسفتها‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬التزويق‭ ‬والتلوين‭.‬