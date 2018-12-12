شخصية «مهماز» العربي – عبد الحق بن رحمون

زمان جديد
كم يستحق فنان الكاريكاتوريست العربي الصبان من جائزة وطنية ومن تكريم .. لقد أبلى هذا الفنان البلاء الحسن بالريشة والفكرة، من خلال ابتكاره لشخصية مهماز المغربي _ العربي، هذه الشخصية التي اختفت وانزوت إلى الظل بعد أن حصل العربي الصبان على التقاعد؟
فشخصية “مهماز” لم تكن تعبيرا، ساخرا بالريشة، فهو شخصية خارج إطار اللوحة والريشة التي تتنفس هواءً نقيا، وتتجول وتعيش في كل حواري وأسواق العالم العربي، ولا تستسلم لضنك العيش وقرفه ولاتساوم الساسة وصناع القرار.
ويمكن وصف “مهماز” بالشخصية الشعبية المخضرمة، القوية، يفهم في كل شيء، وينتقد العالم العربي، ويثور أحيانا على نفسه، وينتفض لما تكون الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية حالكة، وتستهدف قدرته الشرائية، ولا عجب أن يعود “مهماز” مرة أخرى، بعد غياب طويل ليرتدي السترة الصفراء تضامنا مع المحتجين في باريس… هل ممكن عودة “ مهماز” ؟
ليس مهما أن تكون رساما، وتملك التقنية والخبرة في الألوان، ولكن الفكرة والعبرة هي إبداع الفكرة وحمل المشروع الانساني والمجتمعي، وتكون تقنع بالقليل لتربح النظرة إلى المستقبل.
فالكاريكاتير عند الفنان محمد الصبان، لم يكن مجرد حالة هواية، أو وليد الصدفة، لقتل الوقت الرابع، ولكن كان احترافا، وقضية أبلغ من الكلمة، ومن تقويسة ضربة النبال. هذا هو الفنان العربي الصبان .. فنان رائد . وفنان جعلنا في فترة عشناها بالأبيض والأسود نقرأ صحيفة العلم من الصفحة الأولى لنبحث عنه في الصفحة الأخيرة. وتجربة الصبان في رسم الكاريكاتير اليومي، اعتبرت إضاءة لافتتاحيات رؤساء التحرير، أيام الصحافة الحزبية الرائدة التي كانت تنتقد الواقع المعتم، وتجعل من مهماز أيقونة في هوامشها وعناوينها البارزة بالبنط العريض من خلال انتصاره للفقراء والمحرومين . كم نحن في حاجة اليوم لرسومات هذا الفنان، الذي كان يخدش بأصابعه وريشته الواقع المغربي المرير، قلما نجد اليوم رسومات ببلاغتها وحمولتها المعرفية والاجتماعية من قبيل ما كان يرسمه الصبان من تفاصيل دقيقة تعبر عن هوية إبداعه وإحساسه. الصبان شكل حالة استثنائية في الصحافة المكتوبة المغربية، ومنها الحزبية على الخصوص ، وكان وما يزال ريشة مزعجة، ومرحة وغاضبة . الصبان مدرسة للعصامية، ومدرسة للدرس الاجتماعي، والنفسي الذي يعيشه العرب في واقعهم اليومي الهش. فمواضيع رسوماته ما تزال تحمل نفس القوة والمضامين، في واقعنا الآن بمعنى هي رسومات للمستقبل وغير مرتبطة بتغيير في السياسات والعقليات . وستظل رسوماته صارخة وفاضحة وتقول كل شي بصراحة ومن غير مواربة. إنه الأبيض والأسود بفصاحتهما. لقد مللنا من الرسومات الكاريكاتيرية الملونة، ولنعد إلى الأبيض والأسود كما كنا سابقا . لأن العبرة في الفكرة وفلسفتها وليس في التزويق والتلوين.