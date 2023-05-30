شخصية صحفية أدبية ثقافية اعلامية

طاهر الحديثي

هو إنسان غاية في التهذيب هادئ قليل الكلام . وللكملة عنده معناها .. يضحك بأدب ومعشره عذب وتعرف منه الكثير من المعارف التي اكتسبها بمثابرته وجديته .. يعمل بكفاءة واخلاص . طيلة سنين عملنا الصحفي وفي الأنشطة المهنية والاجتماعية تراه حاضرا بثقافته وحلو مجلسه .. هو رحمة الله عليه يهتم بالجوهر كثيرا .. لا يهمه المظهر المزيف .. طبيعي جدا في ملبسه وعلاقاته الانسانية .. اسعد اللحظات كنا نقضيها سوية بحديث رشيق مفيد .. ليس له للغيبة مساحة واحد ملم . الحديث عن أبي وسام يطول وانا شخصيا افتقدته .. لكنني على تواصل معه من خلال ابنه البار وسام . وانت يا ابن اخي وسام أمل أن تكون خاطرتي بحق ابيك ..