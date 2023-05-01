شخصيات‭ ‬إيرانية‭ ‬تطالب‭ ‬بوقف‭ ‬النزاعات‭ ‬القبلية‭ ‬في‭ ‬الاحواز‭ ‬

لندن‭ -‬الزمان‭:‬

ناشدت‭ ‬شخصيات‭ ‬ايرانية‭ ‬عربية،‭ ‬القبائل‭ ‬في‭ ‬الاحواز،‭ ‬أمس،‭ ‬الى‭ ‬الركون‭ ‬الى‭ ‬الحكمة‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬الداخلي‭ ‬لأسباب‭ ‬عشائرية‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬مؤخرا،‭ ‬أربعة‭ ‬قتلى‭ ‬وجرح‭ ‬25‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬الأبرياء‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬شخصيات‭ ‬من‭ ‬الاحواز‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتسلمت‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‮ ‬‎‮»‬على‭ ‬النشطاء‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬الأحوازي‭ ‬وخارجه‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قضية‭ ‬تحصل‭ ‬أكانت‭ ‬اجتماعية‭ ‬أو‭ ‬سياسية‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وكشف‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مواجهات‭ ‬قبلية‭ ‬دامية‭ ‬وقعت‭ ‬بين‭ ‬قبيلتي‭ ‬الحيادر‭ ‬والبوحمودي‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬أربعة‭ ‬قتلى‭ ‬وجرح‭ ‬25‭ ‬آخرين،‭ ‬واسفرت‭ ‬عن‭ ‬خسائر‭ ‬مادية،‭ ‬وأحرقت‭ ‬المزارع‭ ‬والبيوت،‭ ‬وتعطلت‭ ‬مدارس‭ ‬الأطفال،‭ ‬وساد‭ ‬الهلع‭ ‬والخوف‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الحمودي‭ ‬والمرعي‭ ‬في‭ ‬سهل‭ ‬ميسان‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وناشد‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬المثقفين‭ ‬والناشطين‭ ‬ورؤساء‭ ‬العشائر،‭ ‬ومن‭ ‬لهم‭ ‬باع‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬حل‭ ‬النزاعات‭ ‬القبلية،‭ ‬بالتدخل‭ ‬السريع‭ ‬لفض‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬المجتمعية‭ ‬المأساوية‮»‬‭.‬‮ ‬

الموقعون‭ ‬على‭ ‬البيان‭:‬‮ ‬‎الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬الخاقاني،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

‎الدكتور‭ ‬احمد‭ ‬زهرونى،‭ ‬طبيب،‭ ‬استراليا‮ ‬

‎جابر‭ ‬احمد‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الأهوازي‭ ‬فلندا‮ ‬

‎عوده‭ ‬كريم‭ ‬عفراوي،‭ ‬سجين‭ ‬سياسي،‭ ‬المانيا‮ ‬

‎عبد‭ ‬الكريم‭ ‬خلف،‭ ‬سجين‭ ‬سياسي‭ ‬سابق،‭ ‬ناشط‭ ‬حقوقي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎حامد‭ ‬الكناني،‭ ‬باحث‭ ‬وكاتب،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎عادل‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬صياحى،‭ ‬ناشط‭ ‬أحوازي،‭ ‬استراليا‮ ‬

‎عواطف‭ ‬الاسدي،‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‮ ‬‎السويد‮ ‬

‎روزا‭ ‬ثابت،‭ ‬ناشطة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬المانيا‮ ‬

‎خالق‭ ‬جرفي‭ ‬ناشط‭ ‬أحوازي،‭ ‬المانيا‮ ‬

‎هيثم‭ ‬جرفي،‭ ‬ناشط‭ ‬احوازي،‭ ‬استراليا‮ ‬

‎احمد‭ ‬حميد‭ ‬محامي‭ ‬أحوازي،‭ ‬استراليا‮ ‬

‎هادي‭ ‬الطرفي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬اندبندنت‭ ‬عربية،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎رحيم‭ ‬حميد،‭ ‬صحفي‭ ‬و‭ ‬باحث‭ ‬أحوازي‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬الحوار‭ ‬للأبحاث‭ ‬والدراسات،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮ ‬

‎عبدالرحمان‭ ‬الحيدري‭ ‬ناشط‭ ‬سياسي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎المهندس‭ ‬غازي‭ ‬مزهر‭ ‬الحيدري،‭ ‬سجين‭ ‬سياسي‭ ‬سابق،‭ ‬هولندا‮ ‬

‎يعقوب‭ ‬سعيد‭ ‬الحيدري،‭ ‬صحفي،‭ ‬هولندا‮ ‬

‮ ‬‎المهندس‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬دلفي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎جليل‭ ‬شرهاني،‭ ‬ناشط‭ ‬سياسي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎عبدالله‭ ‬الطائي،‭ ‬ناشط‭ ‬احوازي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎وجدان‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬ناشط‭ ‬أحوازي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

سعيد‭ ‬حميدان،‭ ‬ناشط‭ ‬سياسي،‭ ‬السويد‮ ‬

‎‎حافظ‭ ‬الفاضلي‭ ‬ناشط‭ ‬سياسي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎حبيب‭ ‬قاسم‭ ‬ناشط‭ ‬مدني،‭ ‬فرنسا‮ ‬

‎علي‭ ‬قاطع‭ ‬الاحوازي،‭ ‬ناشط‭ ‬حقوقي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎حسين‭ ‬كعبي‭ ‬ناشط‭ ‬أحوازي،‭ ‬المانيا‮ ‬

خلف‭ ‬الكعبي،‭ ‬ناشط‭ ‬سياسي،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

هادي‭ ‬يونسي،‭ ‬ناشط‭ ‬حقوق‭ ‬انسان،‭ ‬المانيا‮ ‬

‎سليمه‭ ‬فتوحي‭ ‬مؤلفة‭ ‬ومدرسة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬ثانويات‭ ‬الأحواز،‭ ‬بريطانيا‮ ‬

‎يوسف‭ ‬ياسين‭ ‬عزيزي،‭ ‬كاتب‭ ‬وصحفي‭ ‬وسجين‭ ‬سياسي،‭ ‬بريطانيا