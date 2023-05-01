شخصيات‭ ‬إيرانية‭ ‬تطالب‭ ‬بوقف‭ ‬النزاعات‭ ‬القبلية‭ ‬في‭ ‬الاحواز‭ ‬

لندن -الزمان:
ناشدت شخصيات ايرانية عربية، القبائل في الاحواز، أمس، الى الركون الى الحكمة ونبذ العنف الداخلي لأسباب عشائرية راح ضحيتها مؤخرا، أربعة قتلى وجرح 25 آخرين من الأبرياء.
وقال البيان الذي وقعته شخصيات من الاحواز في الخارج وتسلمت الزمان في لندن نسخة منه، إن »على النشطاء في الداخل الأحوازي وخارجه أن يكونوا على قدر المسؤولية تجاه هذا الشعب في أي قضية تحصل أكانت اجتماعية أو سياسية».
وكشف البيان عن «مواجهات قبلية دامية وقعت بين قبيلتي الحيادر والبوحمودي قبل أيام، أسفرت عن سقوط أربعة قتلى وجرح 25 آخرين، واسفرت عن خسائر مادية، وأحرقت المزارع والبيوت، وتعطلت مدارس الأطفال، وساد الهلع والخوف بين النساء والأطفال، في مناطق الحمودي والمرعي في سهل ميسان».
وناشد البيان «المثقفين والناشطين ورؤساء العشائر، ومن لهم باع في قضايا حل النزاعات القبلية، بالتدخل السريع لفض هذه المشكلة المجتمعية المأساوية».
الموقعون على البيان: الشيخ محمد كاظم محمد طاهر الخاقاني، الولايات المتحدة
الدكتور احمد زهرونى، طبيب، استراليا
جابر احمد الباحث في الشأن الأهوازي فلندا
عوده كريم عفراوي، سجين سياسي، المانيا
عبد الكريم خلف، سجين سياسي سابق، ناشط حقوقي، بريطانيا
حامد الكناني، باحث وكاتب، بريطانيا
عادل عبد الرحيم صياحى، ناشط أحوازي، استراليا
عواطف الاسدي، ناشطة في مجال حقوق المرأة، السويد
روزا ثابت، ناشطة حقوق الانسان، المانيا
خالق جرفي ناشط أحوازي، المانيا
هيثم جرفي، ناشط احوازي، استراليا
احمد حميد محامي أحوازي، استراليا
هادي الطرفي، نائب رئيس تحرير صحيفة اندبندنت عربية، بريطانيا
رحيم حميد، صحفي و باحث أحوازي في معهد الحوار للأبحاث والدراسات، الولايات المتحدة
عبدالرحمان الحيدري ناشط سياسي، بريطانيا
المهندس غازي مزهر الحيدري، سجين سياسي سابق، هولندا
يعقوب سعيد الحيدري، صحفي، هولندا
المهندس حسين علي دلفي، بريطانيا
جليل شرهاني، ناشط سياسي، بريطانيا
عبدالله الطائي، ناشط احوازي، بريطانيا
وجدان عبد الرحمن، ناشط أحوازي، بريطانيا
سعيد حميدان، ناشط سياسي، السويد
حافظ الفاضلي ناشط سياسي، بريطانيا
حبيب قاسم ناشط مدني، فرنسا
علي قاطع الاحوازي، ناشط حقوقي، بريطانيا
حسين كعبي ناشط أحوازي، المانيا
خلف الكعبي، ناشط سياسي، بريطانيا
هادي يونسي، ناشط حقوق انسان، المانيا
سليمه فتوحي مؤلفة ومدرسة سابقة في ثانويات الأحواز، بريطانيا
يوسف ياسين عزيزي، كاتب وصحفي وسجين سياسي، بريطانيا