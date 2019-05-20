شجون‭ ‬وشؤون‭ ‬في‭ ‬دراما‭ ‬العرب

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فاتح عبد السلام
كانت التلفزيونات العربية في بداية ظهورها تهتم بنوع من الدراما المسمّى التمثيلية ، قبل أن تستفحل المسلسلات الطويلة والممطوطة ، وزاد الطين بلة المئويات المدبلجة منها .
التمثيلية ، كانت عبارة عن قصة قصيرة على الشاشة ، ونقل مخرجون عن الادب العالمي عدداً من الاعمال المهمة . في سوريا بقي الاهتمام بدراما الحلقة الواحدة من العمل تأليفاً وتعريباً، لكن جرى ضمّها في سلاسل مثل مرايا وبقعة ضوء وسواها .
الانتاج الدرامي العراقي لايعرف للتمثيلية أو الفيلم القصير طريقاً الى الشاشة الصغيرة . كما لا يوجد انتاج سينمائي للافلام الطويلة ، فضلاً عن اضمحلال المسرح لاسيما المستند الى نصوص ابداعية لأعمال كتّاب عراقيين وعرب . في الجانب الآخر ، نرى مشاركات لمخرجين عراقيين من الشباب في مهرجانات سينمائية مختلفة في الولايات المتحدة واوروبا عبر اعمال ينتجونها بتمويل ذاتي وعبر دعم جمعيات صغيرة ، وتنال أحياناً جوائز واستحقاقات عالمية لابأس بها . لكن هذه الافلام لا أحد يعرضها في الشاشات العراقية أو العربية ، مطلقاً .
اسئلة كثيرة تثار في كل رمضان حول الغث والسمين في الانتاج الدرامي ، تلك الاسئلة التي كانت خافتة او متلاشية عند عرض مسلسلات تاريخية أو اجتماعية ثقيلة في رمضان قبل ثلاثين سنة أو يزيد . فما الذي تبدّل؟
رئيس التحرير – الطبعة الدولية