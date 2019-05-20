شجون‭ ‬وشؤون‭ ‬في‭ ‬دراما‭ ‬العرب

توقيع

فاتح عبد السلام

كانت‭ ‬التلفزيونات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ظهورها‭ ‬تهتم‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الدراما‭ ‬المسمّى‭ ‬التمثيلية‭ ‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستفحل‭ ‬المسلسلات‭ ‬الطويلة‭ ‬والممطوطة‭ ‬،‭ ‬وزاد‭ ‬الطين‭ ‬بلة‭ ‬المئويات‭ ‬المدبلجة‭ ‬منها‭ .‬

التمثيلية‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬قصيرة‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬،‭ ‬ونقل‭ ‬مخرجون‭ ‬عن‭ ‬الادب‭ ‬العالمي‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬المهمة‭ . ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بقي‭ ‬الاهتمام‭ ‬بدراما‭ ‬الحلقة‭ ‬الواحدة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬تأليفاً‭ ‬وتعريباً،‭ ‬لكن‭ ‬جرى‭ ‬ضمّها‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬مثل‭ ‬مرايا‭ ‬وبقعة‭ ‬ضوء‭ ‬وسواها‭ .‬

الانتاج‭ ‬الدرامي‭ ‬العراقي‭ ‬لايعرف‭ ‬للتمثيلية‭ ‬أو‭ ‬الفيلم‭ ‬القصير‭ ‬طريقاً‭ ‬الى‭ ‬الشاشة‭ ‬الصغيرة‭ . ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬انتاج‭ ‬سينمائي‭ ‬للافلام‭ ‬الطويلة‭ ‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اضمحلال‭ ‬المسرح‭ ‬لاسيما‭ ‬المستند‭ ‬الى‭ ‬نصوص‭ ‬ابداعية‭ ‬لأعمال‭ ‬كتّاب‭ ‬عراقيين‭ ‬وعرب‭ . ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬،‭ ‬نرى‭ ‬مشاركات‭ ‬لمخرجين‭ ‬عراقيين‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مهرجانات‭ ‬سينمائية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واوروبا‭ ‬عبر‭ ‬اعمال‭ ‬ينتجونها‭ ‬بتمويل‭ ‬ذاتي‭ ‬وعبر‭ ‬دعم‭ ‬جمعيات‭ ‬صغيرة‭ ‬،‭ ‬وتنال‭ ‬أحياناً‭ ‬جوائز‭ ‬واستحقاقات‭ ‬عالمية‭ ‬لابأس‭ ‬بها‭ . ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الافلام‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يعرضها‭ ‬في‭ ‬الشاشات‭ ‬العراقية‭ ‬أو‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬مطلقاً‭ . ‬

اسئلة‭ ‬كثيرة‭ ‬تثار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬رمضان‭ ‬حول‭ ‬الغث‭ ‬والسمين‭ ‬في‭ ‬الانتاج‭ ‬الدرامي‭ ‬،‭ ‬تلك‭ ‬الاسئلة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬خافتة‭ ‬او‭ ‬متلاشية‭ ‬عند‭ ‬عرض‭ ‬مسلسلات‭ ‬تاريخية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية‭ ‬ثقيلة‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬يزيد‭ . ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬تبدّل؟

رئيس التحرير – الطبعة الدولية