شجب استخدام شركة أزياء فرنسية فراء الحيوانات

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬شجبت‭ ‬جمعية‭ “‬بيتا‭” ‬للرفق‭ ‬بالحيوان‭ ‬الخميس‭ ‬استخدام‭ ‬الفراء‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تشكيلة‭ ‬لدار‭ “‬لوي‭ ‬فويتون‭” ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬الأميركي‭ ‬فاريل‭ ‬وليامز‭ ‬عرضت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ “‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬إلا‭ ‬لمتحف‭ ‬للتاريخ‭”.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذية‭ ‬للجمعية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تريسي‭ ‬ريمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ “‬فاريل‭ ‬قدم‭ ‬تشكيلة‭ ‬لا‭ ‬تصلح‭ ‬إلا‭ ‬لمتحف‭ ‬للتاريخ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المصمم‭ ‬المبتكر‭ ‬الذي‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ (‬دار‭) +‬لوي‭ ‬فويتون‭+ ‬بشدة‭ ‬لتنسجم‭ ‬مع‭ ‬روح‭ ‬العصر‭”. ‬

واستعارت‭ ‬تريسي‭ ‬ريمان‭ ‬عنوان‭ ‬أغنية‭ “‬هابي‭” (‬Happy‭) ‬التي‭ ‬ألّفها‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬للأزياء‭ ‬الرجالية‭ ‬لدى‭ “‬فويتون‭”‬،‭ ‬فاشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬‭”+‬بيتا‭+ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فترة‭ ‬وجود‭ ‬وليامز‭ ‬في‭ +‬لوي‭ ‬فويتون‭+ ‬قصيرة‭ ‬كحياة‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نظرته‭ ‬المروعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموضة،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬التمثيل‭ ‬بالحيوانات‭ ‬يجعله‭ +‬هابي‭+ (‬سعيداً‭)”. ‬ولم‭ ‬تتلق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فوري‭ ‬من‭ “‬لوي‭ ‬فويتون‭” ‬لدى‭ ‬محاولتها‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الدار‭ ‬لاستيضاحها‭ ‬موقفها‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬وليامز،‭ ‬طلبت‭ “‬بيتا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭” ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الفراء‭ ‬وجلود‭ ‬الزواحف،‭ ‬مذكّرة‭ ‬بأن‭ ‬دور‭ ‬أزياء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬شانيل‭” ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭.‬‮ ‬