شتاء وصيف ومطر

كانت العرب تحدد اوقات الازمنة الى ما تعرف في اوطانها من إقبال الحرّ والبرد وطلوع النبات واكتماله ،وتذهب الى الابتداء بفصل الخريف وتسميه الربيع . لأن اول الربيع عندهم هو نزول المطر ، ثم يكون بعده فصل الشتاء ثم يكون فصل الصيف وهو الذي يسميه الناس بالربيع ، وسّموه صيفا لان المياه عندهم كانت تقل فيه ،والكلا يهيج . وهناك من يسميه الربيع الثاني ،ثم يكون بعد الصيف عندهم فصل القيظ وهو الذي يسميه الناس الصيف ،ويقسم بعضهم السنة الى نصفين شتاء وصيف ،ويبدأ بالشتاء لانه ذكر والصيف انثى لان النبات يكون فيه ، ثم يقسم الشتاء نصفين فيكون الشتاء اوله والربيع آخره ، ويقسم الصيف عندهم نصفين فيجعل اوله الصيف والقيظ آخره .

واول وقت الربيع عند العرب هو الخريف كما اسلفنا ويوافق اليوم الثالث من شهر ايلول ،واول الشتاء عندهم يوافق الثالث من كانون الاول ،واول الصيف عندهم وهو الربيع الثاني كما ذكرنا يوافق اليوم الخامس من آذار ، واول القيظ عندهم يوافق الرابع من حزيران ،والخريف عندهم المطر الذي يأتي في اخر القيظ .

ولفصل الربيع سبعة انجم اولها الشرطان، واخرها الذراع .ورقائبها سبعة اولها الغفر واخرها البلدة . وامطار هذا الفصل كلها صيف لان العرب تدعوه الصيف لاقبال الحر فيه ويبس النبات وهبوب البوارح.

والرقيب هو الذي يغرب بالغداة في المغرب اذا طلع هذا بالغداة في المشرق .

كما ان لفصل القيظ نجوم اولها النثرة واخرها السماك واول رقائبها سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وامطار هذا الفصل تسمى الحميم ،والعرب تقول :كل امطار السنة تنبت له الارض وتمشر له العضاة الا مطر الحميم . يقال : امشرت الارض اذا انبتت.

اما اول نجوم الخريف فهو الغفر واخرها البلدة واول رقائبها الشرطان واخرها الذراع . ويسمى مطر هذا الفصل وسمياً لانه يسم الارض بالنبات ، يقال: ارض موسومة اذا اصابها الوسمي .

واول نجوم الشتاء سعد الذابح واخرها الحوت واول رقائبها النثرة واخرها السماك .وامطاره تسمى الشتىّ.

بقى ان نعرف انهم كانوا يعرفون اوقات المطر فقد روى الاصمعي ان شيخاً من العرب كان في غنيمة له فسمع صوت رعد فتخوف المطر وهو ضعيف البصر فقال لامة ترعى معه : كيف ترين السماء؟ فقالت : كأنها ظعن مقبلة ، فقال : ارعي . ثم قال: كيف ترين السماء؟ قالت: كأنها بغال دهم تجرّ جلالها ، قال: ارعي . ثم قال : كيف ترين السماء ؟ قالت : كأنها ثروب مغزي هزلي فكأنها بطون حمير صحر . قال نجي ولانجا بك ، فلجأ الى كهف وادخل غنمه وجاءت السماء بما لايقام ليلة …

عباس عدنان مالية