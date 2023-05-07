شبكة نسوية تناقش مع رجال الدين بالنجف صنع القرار

النجف – سعدون الجابري

ركّز وفد من النساء العراقيات خلال الحديث مع جمع من رجال الدين في النجف، على إمكانيتهن وتعزيز دورهن في بناء منظومة السلام والحوار والتفاهم لدعم التعايش السلمي والتماسك المجتمعي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدداً من النساء التقين مع رئيس مؤسسة بحر العلوم الخيرية، السيد محمد بحر العلوم، والشيخ علي بشير النجفي، والسيد عز الدين الحكيم، للتعريف بأهداف وبرامج الشبكة، التي تسعى لتقوية علاقات التواصل والحوار والتفاهم في إطار هوية المواطنة الحاضنة للتنوع لتعزيز التعايش السلمي والتماسك المجتمعي والعدالة الاجتماعية)، واشار الى (استعراض مكثف لدور الشبكة ومنظمات المجتمع المدنية والمعنية بقضايا المرأة، واهمية مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وحل النزاعات وبناء السلام، وكذلك مساهمتهن في حملات التوعية والتدريب وتمكين المرأة من حقوقها المنصوص عليها في الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، فضلاً عن دورهن في الدستور والقوانين والسياسات الوطنية الحكومية). مبيناً ان (شبكة النساء بحثت خطورة المشكلات الاجتماعية الراهنة مثل تفاقم نسب حالات زواج الاطفال والزواج خارج المحكمة والطلاق والعنف الأسري، وتداعياتها المقلقة وانعكاساتها في خلق التفكّك الأسري والانحرافات الأخلاقية والاجتماعية، فضلاً عن الفساد والنزاعات المسلحة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تكثيف جهود مختلف من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والدينية والمدنية، وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف والتربية، وتعزيز سيادة القانون بآلياته وتطوير اجهزة القانون والعدالة، وتشريع القوانين اللازمة، لاسيما قانون مناهضة العنف الأسري الذي صار حاجة ماسة للتصدي لجرائم العنف الأسري البشعة)، وشدد الوفد على (اهمية التواصل والتعاون مع الجهات الوطنية ورجالات الدين المدنية، بما يخدم إعادة بناء الانسان ونشر القيم الاخلاقية لإيجاد الاستقرار والعيش المشترك للجميع دون تمييز).