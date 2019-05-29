شرطة ديالى ومفارز الصحة تضبطان مستلزمات طبية ممنوعة

شبكات منظمة وافدة من محافظات أخرى تقود الإستجداء

ديالى ـــ سلام الشمري

اعلن مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى ، إن 70 بالمئة من المستجدين داخل المحافظة وافدون من محافظات أخرى، مؤكدا انه في طور إعداد استراتيجية تتضمن اسباب التسول .

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى، صلاح مهدي، لـ (الزمان)، إن (70% من التسول في مدن ديالى وافد من محافظات أخرى) ، مبينا أن ( ظاهرة الاستجداء لم تعالج بشكل جذري في المحافظة ولاتزال حاضرة في المشهد). واضاف مهدي، أن) مفارز حقوق الانسان من خلال الرصد الميداني تبين بان بعض المستجدين منخرطون في شبكات منظمة لتوزيعهم على الاحياء والتقاطعات والشوارع). وأكد مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى ، أن ( المكتب في طور إعداد استراتيجية تتضمن دراسة لبيان اسباب التسول وطرق حلها نظرا لتداعياتها السلبي) .

مناطق متفرقة

ومن جانب آخر قال المتحدث الاعلامي بإسم شرطة ديالى، العقيد غالب العطية لــ (الزمان)امس إن ( القوات الامنية تمكنت هذا العام من تفكيك 5 شبكات لترويج المخدرات تنشط في مناطق متفرقة من محافظة ديالى)، مؤكداً (اعتقال جميع أفرادها) . وأضاف العطية، أن (القيادة بدأت بتطبيق الأحزمة الشعبية التي تتمثل بفتح قنوات متعددة مع المواطنين للإبلاغ عن المروجين والمتعاطين مع ضمان بقاء سرية الهوية للمبلغين) .

واعلن الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية ، عن (ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الممنوعة من التداول في القطاع الخاص في منطقة السراي وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى) .

واضاف العطية لــ (الزمان) ، ان (دوريات من فوج طوارئ ديالى الثالث وشعبة مكافحة الجريمة المنظمة ومفارز الامن الوطني بالتعاون مع مفارز تفتيش دائرة صحة ديالى تمكنت خلال تفتيش محلات المستلزمات الطبية من ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الممنوعة من التداول في القطاع الخاص في بعقوبة). واوضح العطية ، ان (للتعاون الكبير بين المؤسسة الامنية ودائرة صحة ديالى دور مهم في تعزيز سلطة القانون على الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية) مشيراً الى انه (تم تسليم المواد المضبوطة والاشخاص الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ).وأعلنت دائرة صحة ديالى ،إجراء عملية جراحية معقدة، تعد الاولى من نوعها في المحافظة ، مشيرا الى ان العملية جرت بنجاح . وقال الناطق باسم الدائرة فارس العزاوي لـ (الزمان) ، إن (فريقا طبيا في مستشفى بعقوبة التعليمي، أجرى عملية جراحية لمريض في العقد الخامس من عمره كان يعاني من انحراف في العمود الفقري مع فقدان التوازن الشاقولي مما سبب له ألًما شديدا وعدم قدرة على المشي) . وأضاف العزاوي ، أن (العملية تضمنت تعديل العمود الفقري بقطع الفقرات وتثبيتها بطريقة تجرى لأول مـــــرة في المحافظة) ، مبينــةا أن (العملية جرت بنجاح والمريض يتماثل لشفاء). وأعلن رئيس مجلس محافظة ديالى ، علي الدايني ، إعادة فتح 4 طرق مغلقة منذ 13 عاما ، فيما اكد انها تعيد إحياء أكثر من 500 محل تضرر في السنــــوات الماضية .

اعادة افتتاح

وقال الدايني ، لـ ( الزمان ) امس إن (اربعة طرق مغلقة منذ 13 عاما في سوق المقدادية القديم لدواع أمنية، اعيد افتتاحها من جديد، بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة ) . وأضاف الدايني ، أن (إعادة فتح الطرق، جاء وفق إستراتيجية شاملة تبنتها القيادات الأمنية في ديالى) ، لافتا إلى أن ( فتح الطرق في سوق المقدادية القديم سيعيد إحياء أكثر من 500 محل تضرر في السنوات الماضية) . فيما حذر عضو مجلس محافظة ديالى كريم الجبوري ، من ما سماها فتنة واعادة مناطق في المحافظة للمربع الأول ، فيما وجه رسالة الى رئيس الوزراء. وقال الجبوري لـ (الزمان) ، إن (بعض الاحزاب والشخصيات النيابية أصبحت تتدخل بالشأن الأمني في مناطق معينة من محافظة ديالى أبرزها شروين شمال شرق بعقوبة وتفرض اراداتها) . وأضاف الجبوري ، أن (ما يحدث ممكن أن يخلق فتنة جديدة وإرباك في الاوضاع الامنية واعادتنا للمربع الأول بعد الاستقرار النسبي الذي نعيشه) ، داعيا رئيس الوزراء الى ضرورة (التشديد على ابعاد السياسيين عن الملف الامني داخل ديالى كونها من المحافظات المهمة وعانت تحديات قاسية) .