شبق ترامب – حسين الصدر
الرئيس الامريكي السابق ( ترامب ) من أبرز من عرفهم التاريخ بالشبق ، غير أنَّ شبق ( ترامب ) لم يقتصر على الشبق الجنسي بل تعدّاه الى الشبق السلطوي وها هو يفعل العجائب ليعود الى السلطة ، والشبق المالي الذي لا يقف عند احد ، والذي استغل احالته الى المحاكمة لجباية الاموال لحملته الانتخابية وكأنّه عاجز عن تمويلها .
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ويحسب ( ترامب ) أنّ نَفْيَهُ للتُهم الموجهة اليه تكفي لبراءته منها ..!!
مع أنَّ هناك العديد من الملفات التي يُنتظر انْ يُحاسب عليها .
منها تحريضُه انصارَه على الهجوم على مبنى الكونغرس ،
ومنها رفضه تسليم بعض الوثائق السرية والاحتفاظ بها لديه بعيداً عن أماكنها الخاصة .
ومنها التلاعب الضريبي،
كما أنَّ رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة يعد خرقاً للقوانين والاعراف كلها .
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وجاء في الاخبار :
انه جمع أكثر من {10} ملايين دولار لحملته الانتخابية منذ اعلان اتهامه ..!! حيث يعمل بكل ما اوتي من قوة للعودة الى البيت الأبيض .
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وقد أرسلتْ حملتُه الانتخابية رسائل بالبريد الالكتروني للاعلان عن قميص عليه صورة مزيفة لـ ( ترامب ) يُظهر فيها موقوفاً وتحتها عبارة:
لستُ مذنبا .
وان من يتبرع للحملة بـ 47 دولاراً يحصل على القميص مجانا .
كما يمكن شراء القميص بـ 36 دولاراً من المتجر .
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وقديما قال الشاعر :
” انّ الطيور على أشكالها تَقَعُ “
فأنصار ( ترامب ) هم على شاكلته من العناد والغرور والوقاحة
والرفض لمن يخالفهم .
وليس ثمة من يهتم بالجانب الأخلاقي الذي من دونه لن يفلح أحدٌ أبداً .
وتبقى المصالح العليا للبلاد والعباد على كف عفريت .
Husseinalsadr2011@yahoo.com