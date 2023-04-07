شبق ترامب – حسين الصدر

الرئيس الامريكي السابق ( ترامب ) من أبرز من عرفهم التاريخ بالشبق ، غير أنَّ شبق ( ترامب ) لم يقتصر على الشبق الجنسي بل تعدّاه الى الشبق السلطوي وها هو يفعل العجائب ليعود الى السلطة ، والشبق المالي الذي لا يقف عند احد ، والذي استغل احالته الى المحاكمة لجباية الاموال لحملته الانتخابية وكأنّه عاجز عن تمويلها .

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ويحسب ( ترامب ) أنّ نَفْيَهُ للتُهم الموجهة اليه تكفي لبراءته منها ..!!

مع أنَّ هناك العديد من الملفات التي يُنتظر انْ يُحاسب عليها .

منها تحريضُه انصارَه على الهجوم على مبنى الكونغرس ،

ومنها رفضه تسليم بعض الوثائق السرية والاحتفاظ بها لديه بعيداً عن أماكنها الخاصة .

ومنها التلاعب الضريبي،

كما أنَّ رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة يعد خرقاً للقوانين والاعراف كلها .

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وجاء في الاخبار :

انه جمع أكثر من {10} ملايين دولار لحملته الانتخابية منذ اعلان اتهامه ..!! حيث يعمل بكل ما اوتي من قوة للعودة الى البيت الأبيض .

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وقد أرسلتْ حملتُه الانتخابية رسائل بالبريد الالكتروني للاعلان عن قميص عليه صورة مزيفة لـ ( ترامب ) يُظهر فيها موقوفاً وتحتها عبارة:

لستُ مذنبا .

وان من يتبرع للحملة بـ 47 دولاراً يحصل على القميص مجانا .

كما يمكن شراء القميص بـ 36 دولاراً من المتجر .

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وقديما قال الشاعر :

” انّ الطيور على أشكالها تَقَعُ “

فأنصار ( ترامب ) هم على شاكلته من العناد والغرور والوقاحة

والرفض لمن يخالفهم .

وليس ثمة من يهتم بالجانب الأخلاقي الذي من دونه لن يفلح أحدٌ أبداً .

وتبقى المصالح العليا للبلاد والعباد على كف عفريت .

Husseinalsadr2011@yahoo.com