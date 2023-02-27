شباك التذاكر في أمريكا من حصة فيلم الرجل النملة

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حافظ‭ ‬فيلم‭ “‬آنت‭-‬مان‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬واسب‭: ‬كوانتومانيا‭” (‬Ant‭-‬Man‭ ‬and‭ ‬the‭ ‬Wasp‭: ‬Quantumania‭) ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا،‭ ‬فيما‭ ‬حلّ‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬فيلم‭ “‬كرايزي‭ ‬بير‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬التقديرات‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬

وبقيت‭ ‬صدارة شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬الصالات‭ ‬الأميركية‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الجزء‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ “‬آنت‭-‬مان‭”‬،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬العمل‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬له‭ (‬وصلت‭ ‬إيراداته‭ ‬حينها‭ ‬إلى‭ ‬118‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

وتمكن‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬دور‭ ‬الرجل‭ ‬النملة‭ ‬فيه‭ ‬الممثل‭ ‬بول‭ ‬راد‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬الممثلة‭ ‬إيفانجيلين‭ ‬ليلي،‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬32‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وحلّ‭ ‬ثانياً‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الفيلم‭ ‬الكوميدي‭ ‬الأسود‭ “‬كرايزي‭ ‬بير‭” (‬Crazy‭ ‬bear‭) ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ “‬يونيفرسال‭”. ‬ويستند‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬حدث‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1985،‭ ‬حين‭ ‬ألقى‭ ‬مهربو‭ ‬مخدرات‭ ‬حزم‭ ‬كوكايين‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الطائرات‭ ‬فوق‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ثم‭ ‬تناولها‭ ‬دب‭ ‬أسود‭ ‬يزن‭ ‬80‭ ‬كيلوغراماً‭. ‬وفي‭ ‬الفيلم،‭ ‬لا‭ ‬ينفق‭ ‬الدب‭ ‬جراء‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬بل‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬قتالية‭.‬

وأتى‭ ‬فيلم‭ “‬دجيزس‭ ‬ريفولوشن‭” (‬Jesus‭ ‬revolution‭) ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬قصة‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭.‬‮ ‬

وحقق‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬أخرجه‭ ‬جون‭ ‬إروين‭ ‬وبرنت‭ ‬مكوركل‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭.‬

أما‭ ‬رابعاً،‭ ‬فحلّ‭ ‬فيلم‭ “‬أفاتار‭: ‬ذي‭ ‬واي‭ ‬أوف‭ ‬ووتر‭” ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬4،7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬له‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬فيلم‭ “‬بوس‭ ‬إن‭ ‬بوتس‭: ‬ذي‭ ‬لاست‭ ‬ويش‭” ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ “‬شريك‭” ‬مع‭ ‬تحقيقه‭ ‬إيرادات‭ ‬بـ4‭,‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬الأفلام‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الأعمال‭ ‬العشرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭:‬

6‭. “‬ماجيك‭ ‬مايك‭” (‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬

7‭. “‬نُك‭ ‬آت‭ ‬ذي‭ ‬كابن‭” (‬1‭,‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬

8‭. “‬80‭ ‬فور‭ ‬برادي‭” (‬1‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬

9‭. “‬ميسينغ‭” (‬مليون‭ ‬دولار‭).‬‮ ‬

10‭. “‬ايه‭ ‬مان‭ ‬كالد‭ ‬أوتو‭” (‬850‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭).‬