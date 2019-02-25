شباط * شباط ؟ – محمد حسن الساعدي

يحكى في حكايات السلف الصالح أن الأشهر العربية تكون فيها حوادث وتكون ميزة هذا الشهر، فيحكى أن شهر شباط تتكاثر فيه القطط، وهو الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية ، وإذا سرنا أكثر في الأشهر يأتي شهر نيسان والذي يتميز بالانقلابات العسكرية في البلاد ، فإذا أردنا الحديث عن العراق كتاريخ تميز بكثرة الانقلابات والثورات ، وسقوط حاكم بعد آخر، وكثر الشغب والغوغاء ، وهذا ما انعكس سلباً على الوضع السياسي العام للبلاد على مر العصور والأزمنة، الأمر الذي جعل العراق بلدا غير مستقر في حكمه، ومتذبذب في استقراره ، والمتابع يجد أن البلاد لم تر الاستقرار يوماً، والمثير للحزن أن أغلب الانقلابيين هم من أدوا اليمين الدستورية بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة مواطنيه، ولكنهم نكثوا وتنصلوا عن قسمهم أمام أطماعهم الشخصية للسيطرة على السلطة مبررين فعلتهم بإنقاذ الوطن والمواطن، متناسين أن أي نكث في جزء من اليمين يعد نكثا بالقسم كله، ما يعد خيانة للوطن ولا يوجد أي مبرر مهما كانت دوافعه نبيلة يؤدي في نكث القسم الذي قدمه لوطنه وشعبه وضرورة حمايته. لقد أدت الانقلابات العسكرية إلى تهجير ونزوح الالآف من العوائل العراقية، ومن جميع المناطق خارج البلاد ، وسكنوا الدول الأوربية لقناعتهم بفقدان الأمن والأمان ، إلى جانب الكثير من الشخصيات الاقتصادية التي هربت إلى الخارج، وكانت تشكّل العمود الفقري للاقتصاد العراقي وواجهته الحضارية ، الأمر الذي أدى إلى التغيير في ديمغرافية المناطق وصعود طبقة طفيلية ، مما أدى إلى اختلال التوازن الطبقي والمجتمعي للشارع العراقي حيث تقدر الإحصائيات غير الرسمية أعداد المهاجرين العراقيين منذ بدء الانقلابات ما بين 5-7 ملايين مهجر ، وعدد الضحايا بين 2- 3 ملايين ضحية معظمهم من الشرائح النوعية للمجتمع العراقي خاصة بعد حركة رشيد عالي الكيلاني في مايس عام 1941 وما جاء بعدها من حوادث تموز والانقلابات التي غيرت مجرى الأحداث في الدولة العراقية، وسلكت مسلك النظام الجمهوري . في الختام يبقى شيئ مهم ، وهو أن العراق عاش إحداثاً سياسية مهمة غيرت مجرى الكثير من الواقع السياسي ، وجعلته غير مستقر تماماً، وسوف يبقى هشا في ثباته واستقراره ، خصوصاً بعد أحداث 2003 والتي اتسمت هي الأخرى بسقوط حكم ديكتاتوري استمر لأربعة عقود يحكم بالحديد والنار ، وما جاء من بعده من حكم أتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار ، ووضوح في الرؤية السياسية والتي أفقدته مكانته التي تميز بها العراق طول وجوده الجغرافي ، وسيبقى الباب مفتوحاً أمام عدد من المتغيرات المهمة والإستراتيجية في شهر نيسان القادم .