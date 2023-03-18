شباب العراق قدموا مباراة كبيرة والسوداني يرى القادم أفضل

بغداد – ساري تحسين

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الدعم لمنتخب شباب العراق بعد خسارته بنهائي بطولة آسيا. وقال السوداني في تغريدة اطلعت عليها (الزمان) امس جاء فيها (شكراً لكم يا شبابنا على كل ما قدمتموه في هذه البطولة، يكفي أنكم وصلتم إلى المحطة النهائية منها ،وهو إنجاز يُحسب لكم برغم قوة الفرق التي واجهتكم)، واضاف (سنبقى داعمين لكم لأنكم أمل العراق ومستقبله الكروي، وننتظر تألقكم بكأس العالم للشباب). من جانبه ،اكد وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع في بيان امس ان (المنتخب قدم بطولة رائعة ومباراة نهائية كبيرة امام صاحب الارض والجمهور المنتخب الاوزبكي)، واضاف ان (المنتخب رائع وشباب صغار أمامهم مستقبل كبير لتمثيل الكرة العراقية ،وسنكون داعمين لهم في المحافل المقبلة).

وخسر منتخب شباب العراق امام نظيره الاوزبكي 0-1 في المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا للشباب لكرة القدم دون 20 عاماً .وجرت المباراة النهائية في ملعب بونيودكور الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج.وبذلك اخفق منتخب الشباب ، في الحصول على اللقب السادس بعد خسارته بهدف من دون رد امام نظيره منتخب اوزبكستان،بعدما كان متوجا بلقب البطولة أعوام 1975 و1977 و1978 و1988 و2000 .

ونجح المنتخب الأوزبكي ،في إحراز اللقب الأول له في تاريخ البطولة، علماً بأنه كان قد بلغ المباراة النهائية عام 2008? بتسجيل عمر علي رحمانوللاييف ،الهدف الفوز الثمين لصالح منتخبه عبر ضربة جزاء في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وتاهل منتخب وطني الشباب الى نهائيات كأس العالم لمنتخبات تحت سن 20 سنة بعد فوزه المثير والمستحق على نظيره الإيراني ،لمواصلة الرحلة الى مونديال اندونيسيا حيث التأهل الخامس بعد أن كان الاول عام 1977 في تونس ،ومن ثم خرج من الدور الأول ،كما خرج من بطولة 1989 في السعودية ،وكذلك الدور الأول في بطولة الأرجنتين عام 2001 وافضل مشاركة له كانت في بطولة تركيا عام 2013 عندما لعب نصف النهائي قبل أن يضيع فرصة الذهاب لنهائي البطولة بخسارة فارق الركلات الترجيحية امام الأوروغواي التي أدركت التعادل دقيقة87 اذ استمر الوطني متقدما بهدف علي عدنان في الدقيقة 34 .

واعربت الجماهير الرياضية عن فخرها بما قام به لاعبو المنتخب ،واللعب بقوة و بصلابة كبيرة واظهروا شجاعة عالية ،ولاسيما ان المنتخب ظهر مختلفا ونوعيا وسبب الاحباط لاثنين من المرشحين للقب في الادوار الاقصائية ،وحقق افضل نتيجتين بإقصاء إيران واليابان وتطور كثيرا ويحظى بالمزيد من الثقة والانسجام والاداء وفي وضع جيد والرغبة كبيرة في مواصلة كتابة النتائج . وبادر منتخب أوزبكستان في بداية المباراة للضغط على لاعبي العراق، مستفيداً من الدعم الجماهيري الكبير، ولكن دون خطورة فعلية على المرمى وسنحت فرصة لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 عندما انطلق محمد جانوف نحو الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية خطيرة على باب المرمى التي لم يتمكن أسدبيك جورابوييف من الوصول إليها. ثم أخطأ المدافع العراقي آدم طالب في التمرير ليخطف زافارمراد عبدالرحمتوف الكرة وينفرد بالمرمى، لكن الحارس حسين حسن كان الأسرع في الوصول إلى الكرة وجاءت أخطر فرص الشوط الأول عندما أرسل عباسبيك فايزوللايف تمريرة عرضية من الجناح الأيمن وصلت إلى جورابوييف في مواجهة المرمى ليسدد كرة تألق الحارس العراقي في إبعادها إلى ركلة ركنية مع استمرار الاندفاع الهجومي من قبل المنتخب المضيف.

في الجهة المقابلة ،سنحت فرصة للعراق عندما تسلم علي جاسم تمريرة عبد القادر جميل وتقدم داخل المنطقة قبل أن يسدد محاولة سيطر عليها الحارس أوتابيك بويمرادوف، ورد المنتخب الأوزبكي بتسجيل هدف عن طريق فايزوللاييف ،لكنه ألغي بسبب التسلل، لتمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون تغيير على النتيجة ومع انطلاق الشوط الثاني ظهر المنتخب العراقي بصورة أفضل، وحاول شن محاولات هجومية على مرمى أصحاب الأرض، قبل أن تضيع عليه فرصة خطيرة في الدقيقة 65 عندما أرسل علي جاسم تمريرة بينية متقنة إلى عبد القادر جميل في وضع انفراد ليسدد محاولة تألق الحارس بويمرادوف في التصدي لها ولكن منتخب أوزبكستان تمكن افتتاح التسجيل عبر ضربة جزاء احتسبت بعدما تعرض فايزوللاييف للإعثار داخل المنطقة من قبل المدافع سجاد محمد، ونفذها القائد عمر علي رحمانوللاييف بنجاح .

ورفع هذا الهدف من معنويات لاعبي أوزبكستان ليسيطروا أكثر على الكرة، ويشنوا عدة انطلاقات عبر الأطراف، قبل أن يعمد مدرب العراق إلى تعزيز الجانب الهجومي من خلال سلسلة من التبديلات عبر مشاركة محمد جميل وأسهر علي ،وسنحت فرصة للعراق في الدقيقة 84 عندما هيأ أسهر علي الكرة برأسه أمام آدم طالب في موقع خطير ليسدد محاولة سيطر عليها حارس أوزبكستان، ورد المنتخب الأوزبكي عبر انفراد نورأيبك عبدالرزاقوف، لكن حارس العراق نجح في إنقاذ مرماه وكاد العراق يسجل التعادل في الرمق الأخير من المباراة عندما تقدم علي جاسم داخل المنطقة ولعب محاولة عرضية ارتطمت بمدافع وذهبت بجوار .