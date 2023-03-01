شاكيرا:الأغنية ضد بيكيه أكثر فاعلية من جلسة عند طبيب نفسي

مكسيكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتبرت‭ ‬النجمة‭ ‬الكولومبية‭ ‬شاكيرا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬إصدارها‭ ‬أغنية‭ ‬حصدت‭ ‬إقبالاً‭ ‬واسعاً‭ ‬تهاجم‭ ‬فيها‭ ‬شريك‭ ‬حياتها‭ ‬السابق‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬جيرار‭ ‬بيكيه،‭ ‬أن‭ ‬أغنياتها‭ ‬هي‭ “‬العلاج‭ ‬الأفضل،‭ ‬وهي‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬عند‭ ‬محلل‭ ‬نفسي‭ ‬أو‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭”. ‬وقالت‭ ‬شاكيرا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مدتها‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬المكسيكي‭ ‬أن‭ ‬تسجيل‭ ‬أغنية‭ “‬بي‭ ‬زد‭ ‬آر‭ ‬بي‭ ‬ميوزك‭ ‬سيشنز‭ #‬53‭” (“‬BZRP‭ ‬Music‭ ‬Session‭ # ‬53‭”) ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ “‬متنفس‭” ‬لها‭.‬

وأضافت‭ “‬دخلت‭ ‬الاستوديو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬نفسية‭ ‬معينة‭ ‬وغادرته‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬أخرى‭ (…) ‬لقد‭ ‬كان‭ (‬التسجيل‭) ‬متنفساً‭ ‬ممتازاً‭ ‬وضرورياً‭ ‬لشفائي‭ ‬وعملية‭ ‬تعافيَّ‭”.‬

وتابعت‭ ‬شاكيرا‭ ‬قائلةً‭ “‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬لما‭ ‬كنت‭ ‬حيث‭ ‬أنا‭ ‬اليوم‭ ‬لولا‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية،‭ ‬ولولا‭ ‬تمكُني‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬نفسي‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬الألم‭”. ‬وروت‭ ‬أن‭ ‬نجلها‭ ‬ميلان‭ ‬البالغ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اقترح‭ ‬عليها‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنتج‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بيزاراب‭ ‬لتسجيل‭ ‬أغنية‭. ‬واضافت‭ ‬‮ ‬‭”‬قال‭ ‬لي‭ +‬عليكِ‭ ‬أن‭ ‬تفعلي‭ ‬شيئاً‭ ‬مع‭ ‬بيزاراب،‭ ‬إنه‭ ‬الإله‭ ‬الأرجنتيني‭+”. ‬وأعلن‭ ‬بيكيه‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬وشاكيرا‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الفائت‭ ‬انفصالهما‭ ‬بعدما‭ ‬عاشا‭ ‬معاً‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬عاماً‭ ‬رُزقاُ‭ ‬خلالها‭ ‬ولدين‭ ‬ميلان‭ ‬وساشا‭.‬

وهاجمت‭ ‬شاكيرا‭ ‬بيكيه‭ ‬وحبيبته‭ ‬الجديدة‭ ‬الإسبانية‭ ‬كلارا‭ ‬شيا‭ (‬23‭ ‬سنة‭) ‬في‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬طغت‭ ‬عليها‭ ‬الموسيقى‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مع‭ ‬إيقاعات‭ ‬لاتينية،‭ ‬ومن‭ ‬كلماتها‭: “‬ترتاد‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬كثيراً،‭ ‬اعتنِ‭ ‬بعقلك‭ ‬أيضاً‭. ‬استبدلتَ‭ +‬فيراري‭+ ‬بسيارة‭ +‬توينغو‭+ ‬وساعة‭ +‬روليكس‭+ ‬بـ‭+‬كاسيو‭+. ‬لن‭ ‬أعود‭ ‬إليك‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬بكيت‭ ‬وتوسلت‭ ‬إلي‭”. ‬و‭”‬بي‭ ‬زد‭ ‬آر‭ ‬بي‭ ‬ميوزك‭ ‬سيشنز‭ #‬53‭” ‬هي‭ ‬الأغنية‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬فيها‭ ‬شاكيرا‭ ‬موضوع‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬بيكيه،‭ ‬بعد‭ “‬تيه‭ ‬فيليسيتو‭” ‬و‭”‬مونوتونيا‭”.‬