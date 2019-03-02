وزير الثقافة يفتتح معرضاً تشكيلياً في حوار للفنون

شاعر يترجم بلوحاته تشفيرات الرقم الطينية – بغداد -الزمان

قاعة حوار التي اعتادت على استقبال المعارض الشخصية المشتركة والفردية التي تقيمها الرواد والشباب شهدت منذ مطلع العام الحالي افتتاح عدد من المعارض ضمن باكورة منهاجها الذي يتواصل على مدار العام ، ولاول مرة يغيب عراب قاعة حوار وجمعية التشكيليين العراقيين الفنان قاسم سبتي بعد تعرضه لعارض صحي اقعده فراش العــافية ، وتمنى جمهور القاعة الذي اعتاد حضور فعالياتها ان يعود سبتي للساحة الفنية باسرع وقت ليواصل اشرافه على فعـــاليات التشكيليين العراقيين ، وشهدت قاعة حوار صباح الخميس 21 شباط الماضي افتتاح المعرض الشخصي الأول للشاعر شوقي عبد الأمير ، حضر المعرض الذي أفتتحه وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والفنية وأعضاء الهيئة الأدارية لجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين وعدد كبير من الصحفيين والمتابعين للفن التشكيلي العراقي وضم المعرض ستين عملاً فنياً هي باكورة تجربة الشاعر والفنان شوقي عبد الأمير شكلت بتكويناتها رموزاً عبر فيها الفنان عن تراجمه لتشفيرات الرقم الطينية القديمة ولذلك اعطى اسما لمعرضه تراقيم . وبعد فعالية الافتتاح القى كل من وزير الثقافة والسفير الفرنسي والفنان شوقي عبد الأمير كلمات بحق الفنان قاسم سبتي رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين ومدير قاعة حوار للفنون الذي غيبه عارض صحي مفاجئ ابعده قليلاً عن النشاطات والفعاليات الثقافية . وقال الحمداني ( اليوم يعكر هذا الكرنفال غياب الفنان الرائع قاسم سبتي اتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعاً الى عرينه ومكانته الثقافية ) وأكد أن مكانه في القلوب والقاعات والأروقة وان الفنان سبتي كان ولازال رائداً ورائعاً في مشاريعه وأحلامه .