شاطئ أمان لقطط وكلاب ناجية من فيضانات أوكرانيا

كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يضع‭ ‬كلب‭ ‬صغير‭ ‬ذو‭ ‬فراء‭ ‬كثيف‭ ‬رجله‭ ‬بثقة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أحد‭ ‬المتطوّعين‭… ‬فداخل‭ ‬ملجأ‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كييف،‭ ‬تجد‭ ‬حيوانات‭ ‬جرى‭ ‬إنقاذها‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مأوى‭ ‬لها‭. ‬وفي‭ ‬المجموع،‭ ‬أُحضر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬قط‭ ‬وكلب‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬من‭ ‬مجمّع‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بعدما‭ ‬أُنقذت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬حيث‭ ‬تسبّب‭ ‬انهيار‭ ‬سد‭ ‬كاخوفكا‭ ‬بتسجيل‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى‭.‬

وسبق‭ ‬لبعض‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬أن‭ ‬وجدت‭ ‬عائلة‭ ‬جديدة‭ ‬تحتضنها،‭ ‬بينما‭ ‬تنتظر‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬تعاود‭ ‬لقاء‭ ‬أصحابها‭ ‬الذين‭ ‬تواصل‭ ‬معهم‭ ‬متطوّعون‭ ‬في‭ ‬الملجأ‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭. ‬ودفع‭ ‬ما‭ ‬تعرّضت‭ ‬له‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬إلى‭ ‬التوجّه‭ ‬نحو‭ ‬المناطق‭ ‬المُتضررة‭ ‬لإنقاذها‭ ‬وفتح‭ ‬أبواب‭ ‬هذا‭ ‬المأوى‭ ‬لاستقبالها‭. ‬وتعتبر‭ ‬كييف‭ ‬أنّ‭ ‬روسيا‭ ‬فجّرت‭ ‬السدّ‭ ‬لعرقلة‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إغراق‭ ‬المنطقة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬انّ‭ ‬ذلك‭ ‬يتسبّب‭ ‬بأزمة‭ ‬بيئية‭ ‬وصحية‭ ‬وإنسانية‭. ‬وتقول‭ ‬مديرة‭ “‬باترون‭ ‬بيت‭ ‬سنتر‭” ‬إيرينا‭ ‬بودفويسكا‭ “‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد،‭ ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬بدأنا‭ ‬العمل،‭ ‬استقبلنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬حيوان‭”.‬وتتابع‭ “‬بما‭ ‬أنّ‭ ‬المأساة‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً،‭ ‬ستحتاج‭ ‬حيوانات‭ ‬كثيرة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬يمكننا‭ ‬مساعدتها‭ ‬لأنّنا‭ ‬نتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ولدينا‭ ‬المساحة‭ ‬اللازمة‭”.‬ويتميّز‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الملجأ‭ ‬بتكافل‭ ‬الجميع‭. ‬وتشير‭ ‬بودفويسكا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬كل‭ ‬الحيوانات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الملجأ‭ ‬تقريباً‭ ‬جرى‭ ‬تبنّيها‭ ‬أساساً،‭ ‬ويتناوب‭ ‬المتطوعون‭ ‬طيلة‭ ‬اليوم‭ ‬للاعتناء‭ ‬بالكلاب‭. ‬وتقول‭ ‬بودفويسكا‭ “‬عثرنا‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬لـ26‭ ‬حيواناً‭”.‬ويسلّم‭ ‬المركز‭ ‬الحيوانات‭ ‬بعد‭ ‬تطعيمها‭ ‬وتعقيمها‭ ‬وتثبيت‭ ‬شرائح‭ ‬إلكترونية‭ ‬عليها‭. ‬وأحياناً،‭ ‬يرفض‭ ‬المتطوّعون‭ ‬إعادة‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلى‭ ‬أصحابها‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رصدوا‭ ‬علامات‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تلقى‭ ‬معاملة‭ ‬سيئة‭. ‬ويتبنّى‭ ‬يوري‭ ‬وساندرا‭ ‬المتزوجان‭ ‬حديثاً،‭ ‬كلبتهما‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تستلقي‭ ‬على‭ ‬ظهرها‭ ‬بانتظار‭ ‬أن‭ ‬يداعبها‭ ‬يوري‭. ‬وتطيع‭ ‬الكلبة‭ ‬عندما‭ ‬يُطلَب‭ ‬منها‭ ‬الجلوس‭.‬

ويرغب‭ ‬الزوجان‭ ‬اللذان‭ ‬يعملان‭ ‬كمتطوعين‭ ‬مع‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬للمعارك،‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬خيرسون‭ ‬لتوفير‭ ‬مساعدة‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬الفيضانات،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬لم‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬وتقول‭ ‬ساندرا‭ “‬قلنا‭ ‬لأنفسنا‭ +‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬المساعدة‭+. ‬واتّضح‭ ‬أن‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬علينا‭ ‬توفيرها‭ ‬لخيرسون‭ ‬كانت‭ ‬للكلب‭”.‬

وسبق‭ ‬للزوجين‭ ‬أن‭ ‬تعرّفا‭ ‬إلى‭ ‬الكلبة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الراعي‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬ولا‭ ‬يعرفان‭ ‬أي‭ ‬معلومة‭ ‬عن‭ ‬تاريخها‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وتقول‭ ‬ساندرا‭ “‬إنها‭ ‬كبيرة‭ ‬ولطيفة‭. ‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬مع‭ ‬أطفال‭ ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الكلبة‭ ‬حيواناً‭ ‬يُستخدم‭ ‬للعلاجات‭”.‬

وتتابع‭ “‬إنها‭ ‬نشيطة‭ ‬جداً‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬انا‭ ‬ويوري‭ ‬مفعمان‭ ‬بالحيوية‭ ‬أيضاً،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬كلبة‭ ‬مثلها‭”.‬

وقرر‭ ‬الزوجان‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ “‬غرايسي‭” (‬من‭ ‬كلمة‭ ‬غرايس‭ ‬أي‭ ‬نعمة‭ ‬بالانكليزية‭) ‬على‭ ‬الكلبة‭ ‬لاعتبارهما‭ ‬أنها‭ ‬نعمة‭.‬

وتبنّى‭ ‬زوجان‭ ‬آخران‭ ‬أكبر‭ ‬سناً،‭ ‬قطة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مُربكة‭ ‬قليلاً‭ ‬ووُضع‭ ‬لها‭ ‬طوق‭ ‬بعد‭ ‬تعقيمها‭.‬

ويضم‭ ‬المأوى‭ ‬أقفاصاً‭ ‬حديثة‭ ‬ونظيفة‭ ‬وعازلة‭ ‬للصوت،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬إطفاء‭ ‬الأنوار‭ ‬فيها‭ ‬لتنام‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭.‬

وتنام‭ ‬ثلاث‭ ‬قطط‭ ‬صغيرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬إنقاذها‭ ‬معاً،‭ ‬فيما‭ ‬يُحتمل‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬كانت‭ ‬شاردة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭.‬

ويحتوي‭ ‬قفص‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬كلبين‭ ‬نائمين‭ ‬أحدهما‭ ‬بجانب‭ ‬الآخر‭. ‬ووضع‭ ‬متطوعون‭ ‬أوعية‭ ‬تحوي‭ ‬طعاماً‭ ‬قربهما،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬واحداً‭ ‬منهما‭ ‬يرفض‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭.‬

وتشير‭ ‬الاختصاصية‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬الكلاب‭ ‬ألياسكا‭ ‬فارييفا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذين‭ ‬الحيوانين‭ ‬هما‭ ‬الأكثر‭ ‬تعرضاً‭ ‬للصدمة‭ ‬في‭ ‬الملجأ‭. ‬وكانا‭ ‬وصلا‭ ‬معاً‭ ‬إلى‭ ‬الملجأ‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أنهما‭ ‬قد‭ ‬تعاملا‭ ‬سابقاً‭ ‬مع‭ ‬بشر‭.‬

وتضيف‭ “‬كانا‭ ‬يعيشان‭ ‬وحدهما،‭ ‬فهما‭ ‬كالحيوانات‭ ‬البرية‭”.‬