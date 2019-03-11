شاب يحاول إقتحام منزل سويفت

{ لوس انجلوس – وكالات – حاول شاب يدعى روجر ألفارادو، أدين في السابق بمطاردة المغنية الأمريكية تايلور سويفت اقتحام منزلها في مدينة نيويورك للمرة الثانية. ويواجه ألفارادو، اتهامات بالمطاردة والسطو والازدراء الجنائي، بعد أن اقتحام منزل سويفت، في مانهاتن الساعة 20:20 صباحًا بتوقيت نيويورك (07:20 بتوقيت جرينتش) الخميس الماضي.

و كان ألفارادو قد اقتحم بيت سويفت في شهر نيسان الماضي، وتلقى حكمًا بالسجن 6 أشهر والخضوع للمراقبة لمدة 5 سنوات. وقد أطلق سراحه من السجن يوم 5 شباط الماضي، ووجّهت له أوامر بقضاء فترة المراقبة في الولاية مسقط رأسه.