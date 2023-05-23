شاب أمريكي قتل أربعة طلاب يلوذ بالصمت أمام القاضي

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬امتنع‭ ‬شاب‭ ‬متهم‭ ‬بقتل‭ ‬أربعة‭ ‬طلاب‭ ‬في‭ ‬مجمّع‭ ‬جامعي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬عن‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأية‭ ‬أقوال‭ ‬خلال‭ ‬مثوله‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬القضاة‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬التزام‭ ‬الشاب‭ ‬الصمت‭ ‬هو‭ ‬بمصابة‭ “‬دفع‭ ‬ببراءته‭”. ‬ومَثُل‭ ‬براين‭ ‬كوبرغر‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬أمام‭ ‬قاض‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬ايداهو‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬ضجةً‭ ‬كبيرة‭ ‬وتكهنات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وكان‭ ‬كوبرغر‭ ‬يحصّل‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬تعليمه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭. ‬وتشير‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬كوبرغر‭ ‬توجه‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭ ‬حيث‭ ‬اقتحم‭ ‬مسكناً‭ ‬جامعياً‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬وطعن‭ ‬بسكين‭ ‬أربعة‭ ‬طلاب‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و21‭ ‬عاماً،‭ ‬هم‭ ‬كايلي‭ ‬غونكالفيس‭ ‬وماديسون‭ ‬موغين‭ ‬وزانا‭ ‬كيرنوديل‭ ‬وإيثان‭ ‬تشابين‭.‬

وكان‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬باهتمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومستخدمي‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مراوجة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الشرطة‭ ‬تفصح‭ ‬عنها‭. ‬وفي‭ ‬30‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬أُوقف‭ ‬كوبرغر‭ ‬داخل‭ ‬منزل‭ ‬والديه‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬بعد‭ ‬تتبع‭ ‬آثار‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬سيارته،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وعندما‭ ‬مَثُل‭ ‬كوبرغر‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء،‭ ‬أبدى‭ ‬وكلاء‭ ‬الدفاع‭ ‬عنه‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬بالأدلة‭ ‬لكفّ‭ ‬الملاحقات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬حقه،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬اتّهمته‭ ‬رسمياً‭ ‬بارتكاب‭ ‬أربع‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭.‬

ومَثُل‭ ‬براين‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬جون‭ ‬جادج‭ ‬الذي‭ ‬قرأ‭ ‬لائحة‭ ‬الاتهام،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسأله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أقرّ‭ ‬بذنبه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬فردّ‭ ‬محاموه‭ ‬أنه‭ ‬يفضل‭ ‬التزام‭ ‬الصمت‭.‬

وقال‭ ‬القاضي‭ “‬بما‭ ‬أن‭ ‬كوبرغر‭ ‬اتّخذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬فسأسجّل‭ ‬أنه‭ +‬دفع‭ ‬ببراءته‭+ ‬من‭ ‬التهم‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ” ‬أمام‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أيداهو‭ ‬60‭ ‬يوماً‭ ‬لتقرّر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستطلب‭ ‬بإعدامه‭”.‬

وحدّد‭ ‬جادج‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬تاريخاً‭ ‬لبدء‭ ‬المحاكمة،‭ ‬لكن‭ ‬يُحتمل‭ ‬تأجيل‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭.‬