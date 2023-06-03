شابة أميركية تُحاكم لافتعالها حريق داخل عيادة للإجهاض

لوس انجليس (أ ف ب) – تُحاكَم طالبة أميركية متهمة بإضرام النار في موقع إنشاء عيادة تُعنى بعمليات الإجهاض في ولاية وايومنغ المحافظة، بتهمة افتعال حريق، على ما أفادت إحدى المحاكم الجمعة.

وكانت لورنا روكسان غرين (22 عاماً) دفعت في أيار/مايو ببراءتها من التهمة التي وُجّهت إليها في إطار التحقيق بحريق نشب داخل عيادة قيد الإنشاء في مدينة كاسبر.

وهذه العيادة التي تأخّر افتتاحها أسابيع عدة بسبب الحريق، هي الوحيدة التي توفر عمليات إجهاض جراحية في الولاية المحافظة التي لا يزال الإجهاض قانونياً فيها رغم سعي نوابها الجمهوريين إلى فرض قيود على هذا الإجراء الطبي.

ويشير محضر الاتهام إلى أنّ الطالبة رشّت كمية من البنزين في الموقع بعدما كسرت إحدى الواجهات، فيما ذكرت وسائل إعلام أنّ الشابة اعترفت بمسؤوليتها عن الحريق مؤكدةً أنها تصرفت على هذا النحو بسبب معارضتها الإجهاض.

ويُفترض أن تنطلق المحاكمة في 24 تموز/يوليو، بحسب صحيفة “أويل سيتي نيوز” المحلية.

ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الضمان الدستوري للإجهاض في حزيران/يونيو 2022، فرضت ولايات محافظة عدة قيوداً على الإجهاض وصلت في بعضها إلى حظر هذا الإجراء الطبي.

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