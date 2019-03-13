شائعة خيانة تلاحق خطيب لوبيز

{ لوس انجلوس – وكالات – حالة من الجدل أثارها لاعب البيسبول السّابق في فريق (ام ال بي) خوسيه كانسيكو، بعد كشفه عن أن أليكس رودريغز خطيب المغنية العالمية جينيفر لوبيز يخونها مع زوجته السابقة.وجاء ذلك حين كان خوسيه يشاهد برنامج الرّقص (عالم الرقص)الذي تشارك فيه لوبيز، كعضو في لجنة التّحكيم، فأطلق سلسلة من التغريدات عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، اتّهم فيها زميله أليكس من فريق (ام ال بي) (بأنّه خائن).وقال في تغريدته الأولى( إنّني أشاهد برنامج عالم الرقص، ولاحظت أن جينيفر لوبيز، تراسل أليكس رودريغز، لكن ما لا تعرفه، أنه يخونها مع زوجتي السّابقة جيسيكا. يا لها من فتاةٍ مسكينة لا تعرف حقيقته).وأضاف قائلًا( توقّف عن كونك وغدًا، وتوقّف عن خيانة جينيفر لوبيز، فمُنذ عدّة أشهرٍ كُنت مع جيسيكا، عندما اتّصل بها على هاتفها).وختم بالقول: (أتحدّاك يا أليكس رودريغز في مُبارة مُصارعة، كما أنّني مُستعدٌ للخضوع إلى اختبار كشف الكذب، لكي أثبت أنّ ما أقوله عنك دقيقٌ 100%).

ويشار إلى أن إتهام خوسيه هذا لرودريغز يأتي بعد يومين فقط على تقدمه لخطوبة لوبيز والتي وافقت بطبيعة الحال بعد أعوام على علاقتهما الغرامية.