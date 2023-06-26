شؤون إقتصادية – عبد العظيم الخفاجي

إلى واضعي السياسه النقديه في البنك المركزي العراقي كافي لعب الختيلان مع شعب جريح 18 سنه نحن مجموعه من الاقتصاديين نفضح سياسة نقديه فاشله للبنك المركزي بفرق سعر 1000 دينار لكل مائة دولار (119000 الف دينار لكل 100 دولار 120000 دينار لكل 100 دولار في السوق الموازي )

يخرج لنا البنك المركزي بتغطيه شرعيه بفرق السعر الموازي من 132000 الف دينار لل100 دولار الى 142000 كمعدل متوسط لل100 دولار بمعنى ارتفع فرق السعر في السوق الموازي إلى 10000 الف دينار لل 100 دولار بمعنى ارتفع عشرة أضعاف وهذا من جيب المواطن العراقي مستهلك او منتج هنيئا”للسياسه النقديه السليمه نعم نحذركم اقتصاديا” بنموذج لبنان ماليا” ونموذج الصومال امنيا” لان شعبنا اكتشف ستراتيجكم الخبيثه للوصول إلى تلك النموذجين عمليا” فويل لكم من ثورة شعب عراقي سرقت أمواله إلى تنظيم القوى الشعبيه تحت برنامج تنظيمي وطني موحد

{ باحث اقتصادي