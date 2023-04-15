مسح إحيائي لأنواع الطيور في فريحة

سيول جارفة تقطع 6 طرق في مندلي وقزانيه

ديالى – سلام الشمري

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

اعلنت ناحية مندلي التابعة لقضاء مندلي، عن السيول قطعت 6 طرق بينهم طريق استراتيجي ، فيما اكد ان الجهد الهندسي مستنفر لأي طارئ . وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن أكرم لــ(الزمان)، ان (سيول جارفة ضربت اجزاء واسعة من مناطق شرق ديالى خاصة اطراف مندلي وقزانية خلال الاسبوع الحالي وقطعت 6 طرق حتى الان بينها طريق ديالى- واسط الاستراتيجي).

واضاف أكرم، ان (عدة قرى حدودية باتت شبه محاصرة بسبب السيول لافتا الى انه تم اعلان حالة الاستنفار القصوى من اجل اسناد القرى والاهالي واعادة فتح الطرق بشكل مؤقت). واشار الى ان (الجهد الحكومي من الاليات مستنفر منذ ســـاعات تحسبا لأي طارئ).

تدخل مباشر

الى ذلك قال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لـ(الزمان)، ان (سيولا جارفة ضربت اجزاء واسعة من قرى حوض عين ليلة اقصى شمال ديالى ما استدعى تدخل مباشر من قبل اليات الجهد الهندسي لقيادة شرطة المحافظة من اجل انقاذ الاهالي وتقليل حجم الاضرار).

واضاف الشمري، ان (قائد شرطة ديالى يقود بشكل مباشر دعم عين ليلة حاليا مع الجهد الهندسي)، لافتا الى ان (القيادة وضعت جميع الخطوط الساخنة في خدمة الاهالي من اجل مواجهة تحديات السيول المباغتة والتدخل في حالـــة الخطر). وأوضح أنه (لم تسجل اي حالة وفاة حتى الان برغم قوة السيول التي ضربت اكثر من 10 مناطق في ديالى خلال الساعات الماضية). واجرى فريق فني في مديرية بيئة كربلاء زيارة ميدانية لمنطقة فريحة لاجراء مسح للتنوع الاحيائي لانواع الطيور.

وقال مدير بيئة المحافظة المهندس حامد اليساري ان الفريق الفني اجرى مسحا للتنوع الاحيائي في المنطقة ورصد الطيور المهاجرة والمستوطنة مضيفا ان تم خلال الزيارة توثيق التنوع الاحيائي وتحديث قاعدة البيانات لرصد الكشوفات الميدانية لمناطق واقضية كربلاء مشيرا الى ان بيئة كربلاء تعد من البيانات الطبيعية ذات التنوع الاحيائي حيث تشهد في مواسم مختلفة هجرات عديدة للطيور.

على صعيد آخر اخر اعلنت دائرة صحة كربلاء عن خلو المحافظة من الاصابات بمرض الحمى النزفية وقال مدير اعلام صحة المحافظة سليم البدري في تصريح ان المحافظة لم تسجل لحد الان من اي اصابة بالمرض مضيفا ان الدائرة اتخذت جملة من الاجراءات الوقائية والتوعوية للحيلولة دون تسجيل اصابات للمرض في كربلاء داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة واخذ المعلومات الصحية من المصادر الرسمية وتجنب الشائعات. من جانب اخر اكد مصدر من مديرية توزيع كهرباء كربلاء ان جهودا استثنائية بذلها الملاكات الفنية والهندسية من اجل اجراء اعمال الصيانة الطارئة خلال ايام شهر رمضان مضيفا ان اعمال الصيانة شملت استبدال ونصب وتشغيل محولة كهربائية سبعة 400 KFA وفرع حي الشهداء سيف سعد كما انجزت صيانة التقرير والنضال اعمال الصيانة المبرمجة على مغذيات 3 محطات ومنها محطة كهرباء الجديدة والمحطة المتنقلة في حي النضال.

جهات حكومية

ومن جهة أخرى اكد نائب محافظة كربلاء جاسم الفتلاوي على اهمية الاستعداد المبكر للزيارات المليونية مشيرا الى دور مديرية الاتصالات في المحافظة لتقديم الدعم الفني لجميع الجهات الحكومية الخدمية والامنية وافاد بيان لمكتبه الاعلامي تلقته الزمان امس من اجتماع قد عقد برئاسة نائب المحافظ جاسم الفتلاوي بحظور مدير اتصالات كربلاء المهندس علي عبدعون وتم بحث الاستعدادت للزيارة المليونية من خلال توضيف البنى التحتية الخاصة بالاتصالات في تشغيل كامرات المراقبة وكاميرات العدادات الخاصة بالمقر المسيطر على ادارة هذه الزيارات لافتا ان المديرية اكدت على بدل جميع الامكانيات الفنية والبشرية لخدمة مدينة سيد الشهداء (ع) واهلها وزائريها.