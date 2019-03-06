سيول تقتل 50 أفغانياً ومئات المفقودين

تقرير جوي: منخفض تركي يؤدي إلى تساقط أمطار

بغداد – الزمان

يتأثر العراق اليوم الخميس وغدا الجمعة بمنخفض جوي قادم من تركيا يؤدي الى تساقط امطار في مدن الوسط والفرات الاوسط. وبحسب تقرير جوي فإن (أجواء اليوم الخميس ستكون غائمة جزئياً وعودة لفرص الامطار ولكن هذه المرة من الشمال وذلك بسبب تاثير منخفض جوي من تركيا)، مضيفا أن (الأمطار ستكون يوم غد الجمعة أكثر شمولية حيث تمتد الى مدن الوسط والفرات الاوسط التي يتوقع ان تهطل فيها زخات مطر تشتد في ديالى وكركوك وشمال شرق تكريت وشمال الانبار والموصل والسليمانية ودهوك وديالى تترافق مع رعد وبرق مع فرص لتساقط الحالوب في الاجزاء الشمالية الشرقية والشرقية ايضا). وأفاد التقرير بأن (مدن الجنوب ستكون أجواؤها يوم الجمعة صحوة الى غائمة جزئيا ما عدا شمال ميسان فقد تتساقط فيها زخات متقطعة)، مشيرا الى (احتمالية حصول تكونات محلية للسحب الركامية الممطرة في الحالات غير المستقرة تبعا للتغييرات في العوامل الجوية).من جهتها رجحت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس مع تساقط زخات مطر في بعض المناطق. وقالت في تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى صحوا يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي المنطقة الشمالية يكون غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر تكون متوسطة الشدة احيانا مع حدوث عواصف رعدية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق فيما طقس المنطقة الجنوبية يكون صحوا مع بعض الغيوم والحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق) ، مضيفة ان(طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطرفي أماكن متفرقة منها تكون رعدية احيانا ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما يكون في الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ).من جهة اخرى اعلن مسؤول أفغاني امس الأربعاء مصرع ما لا يقل عن 59 شخصا بسبب سيول ناجمة عن أمطار غزيرة وسقوط الثلوج على مدى الأسبوعين المنصرمين إلى جانب تشرد الآلاف مضيفا أن إقليمي هلمند وقندهار الجنوبيين كانا الأكثر تضررا. وقالت الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث في أفغانستان إن (نحو خمسة آلاف شخص شُردوا في قندهار فقط برغم أن وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة ذكرت أن ما لا يقل عن 15 الفا و300 شخص في الإقليم تضرروا بسبب الطقس السيئ). وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث حشمت خان بهادوري إن (تقديرات الأضرار والضحايا قد ترتفع إذ لا تزال بعض الأقاليم تجري تقييماتها). وأضاف (لدينا تقارير بأن 59 شخصا لقوا حتفهم بينما أصيب 143 آخرون وما زال كثيرون في عداد المفقودين). من جهته قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان امس إن (الفيضانات تركت كثيرين في حاجة ماسة لمأوى وغذاء وكساء).وقد تكون الأمطار الغزيرة مفيدة لاحقا للمزارعين الذين عجز الكثير منهم عن زراعة المحاصيل في العام الماضي بسبب الجفاف الشديد.