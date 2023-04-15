سينر يطيح بموستي من مونتي كارلو للتنس

{ مدريد-وكالات – بلغ يانيك سينر لأول مرة في مسيرته نصف نهائي بطولة مونتي كارلو للأساتذة ذات الألف نقطة، بعدما نجح في الإطاحة بالإيطالي الواعد لورنزو موسيتي.

وفاز سينر، المصنف الثامن عالميًا، على موستي، الذي تمكن من التغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الـ16 بنتيجة 6-2 و6-2 في إجمالي 80 دقيقة.

وبهذه النتيجة، ضرب اللاعب، الذي يحمل في جعبته سبعة ألقاب، موعدا مع الدنماركي هولجر رون في نصف نهائي البطولة.

وفي نصف النهائي الآخر، سيلعب الروسي أندري روبليف، الذي تغلب للتو على الألماني يان لينارد ستروف، أمام الأمريكي تيلور فريتز، الذي أطاح بالبطل الحالي اليوناني ستيفانوس تيتيباس 6-2 و6-4.