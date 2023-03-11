السوداني ودرجال يهنئان منتخب الشباب لبلوغه المربع الذهبي

سيناريو قاتل يقود ليوث الرافدين للتأهل إلى مونديال أندونيسيا

بغداد- ساري تحسين

بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس تأهل منتخب الشباب إلى بطولة كأس العالم للشباب.

وقال في تغريدة على منصة تويتر تابعتها ( الزمان) (نهنئ ونبارك تأهل منتخبنا الوطني، لكرة القدم، إلى بطولة كأس العالم للشباب، التي ستُقام في إندونيسيا).

وأضاف السوداني (كل الدعم لشبابنا وهم يمثلون العراق في المحافل الدولية).

وحقق ليوث الرافدين طموحات الشارع الرياضي العراقي بالتاهل إلى نهائيات كاس العالم بتغلبه على نظيره الايراني بهدف مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي من بطولة شباب آسيا تحت 20 عاماً الجارية مبارياتها في طشقند الأوزبكية.

وهنأ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال نيابة عن أسرة الاتحاد صعود ليوث الرافدين إلى نهائياتِ كأس العالم للشباب، وتقديم أداء رجولي رائعٍ أمام منافسهم الإيراني في الدور ربع النهائي لبطولةِ كأس آسيا دون 20 عاماً الجارية في أوزبكستان.

وشكر درجال الملاك التدريبي بقيادةِ المدرب عماد محمد الذي نجحَ بوضع الأسلوبِ الأمثل لخطف بطاقةِ العبور إلى كأس العالم، والتقدير إلى جميع لاعبي المنتخب الشبابي والجهازين الإداري والفني لما بذلوه من جهودٍ مضنيةٍ كان هدفها الرئيسيّ الأهم هو بلوغ مونديال الشباب.

وأكد إن (اللاعبين كانوا على العهدِ، ولعبوا مباراة العمر كونها كانت الفاصلة، وكانوا بحقٍ رجالاً في الملعب، وقدموا واحدة من أفضل مبارياتهم، ونجحوا في مسعاهم بعد أن طبّقوا مباراةً انضباطيّةً عالية، ونفذوا تعليماتَ الملاك التدريبيّ بحذافيرها مضيفاً لقد أسعدَ هذا الفوز الثمين والتأهل الرائع شعبنا الحبيب، ونحن نفتخرُ بهذا الجيل الكرويّ الجديد الذي سيكون له شأنٌ في المُستقبلِ).

هدف الفوز

وخطف ليوث الرافدين فوزاً قاتلاً من إيران بهدف من دون رد ليحصد البطاقة الأولى المؤهلة لمونديال إندونيسيا للشباب، ويبلغ نصف النهائي في أوزبكستان.

وجاء هدف الانتصار القاتل للعراق في الدقيقة 90+1 إذ ظهر أسود الرافدين بصورة مثالية، ونجح في تهديد مرمى إيران في أكثر من مناسبة شكلت خطورة كبيرة بعد ان جاءت أولى المحاولات العراقية عن طريق تصويبة لقائده عبد الرزاق قاسم، إلا أنها علت العارضة بقليل، وكرر عباس فاضل ذات المحاولة بتسديدة على مشارف منطقة الجزاء، أبعدها ببراعة الحارس الإيراني أديب زاري وكاد حيدر عبد الكريم أن يضع العراق بالمقدمة لولا تدخل دفاعات المنتخب الإيراني في الوقت الذي نشط فيه علي جاسم ومصطفى قابيل في المقدمة، ليفرض أسود الرافدين سيطرتهم في الثلث الهجومي، الذي كان ينقصه اللمسة الأخيرة.

وبالمقابل، حاول المنتخب الإيراني عبر أمين حزباوي تسجيل هدف التعادل لكن تصدى لها ببراعة الحارس العراقي حسين حسن وتراجع أداء المنتخبين في بداية الشوط الثاني، رغم أفضلية الفريق العراقي بالاستحواذ. قبل أن يجري عماد محمد، مدرب أسود الرافدين، عدة تغييرات في المقدمة لتحسين الشق الهجومي.

وقبيل نهاية اللقاء بثماني دقائق أضاع مصطفى قابيل أسهل فرصة للمنتخب العراقي في اللقاء، بعد أن لم يحسن التسديد رغم خلو المرمى الإيراني من حارسه، ليتدخل المدرب بإخراج قابيل وإدخال أسهر علي ورقته الهجومية الأخيرة.

وخطف علي جاسم هدف الفوز الثمين للعراق في الوقت بدل الضائع، بعد مجهود فردي رائع ليتوغل من جهة اليمين ويضع تصويبة على يمين الحارس الإيراني أديب زاري.

وجرت المباراة في ملعبِ جار في العاصمةِ طشقند بعد ان استعد منتخب الشباب بوحدة تدريبية أخيرة مكثفة وسط أجواءٍ من التفاؤل والحماس والمثالية التي تضمنت بعض الجوانب التكتيكيّة والفنية التي اختارها الجهاز التدريبيّ والتي من المؤمل تطبيقها في المباراة وفق التشكيلة المختارة لتلك المباراة أمام المنتخب الإيراني الذي يتميز لاعبوه بطول القامة والقوة البدنية.

ومن جهة أخرى لم يؤثر وصول الاشعار من قبل الإتحاد الآسيوي مفاده حرمان لاعب منتخب الشباب شربل شمعون لمباراةٍ أخرى في إجراءٍ مفاجئ للوفد العراقي، إذ علّله الاتحاد الآسيوي بأن حالة الطرد في مباراة إندونيسيا للاعب المذكور لم تحتسب، لتطبق العقوبة من المباراةِ الثانية والثالثة في الجولة الأولى، والثالثة له في ربع النهائي.

وقاد المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من الماليزي محمد ناظم ويساعده أيضا من ماليزيا محمد زروال، والحكم المساعد الآخر الباكستاني محمد علي، بينما كان الحكم الرابع روسكلييف من أوزبكستان.