سيلين ديون تعاود الغناء منذ إعلان مرضها

مونتريال‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬سيلين‭ ‬ديون‭ ‬الخميس‭ ‬إطلاق‭ ‬أغنيات‭ ‬جديدة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬الكندية‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬عصبية‭ ‬نادرة‭. ‬ويحمل‭ ‬الألبوم‭ ‬الجديد‭ ‬عنوان‭ “‬لاف‭ ‬أغاين‭”‬،‭ ‬ويتضمن‭ ‬أعمالاً‭ ‬موسيقية‭ ‬خاصة‭ ‬بفيلم‭ ‬يحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه،‭ ‬بينها‭ ‬خمس‭ ‬أغنيات‭ ‬جديدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬قديمة‭. ‬وتصدر‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬الكندية‭. ‬هذا‭ ‬الألبوم‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬ألبوم‭ “‬كاريدج‭” ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬النجمة‭ ‬المتحدرة‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬كيبيك‭ ‬الكندية‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬لاف‭ ‬أغاين‭” ‬حيث‭ ‬تؤدي‭ ‬شخصيتها‭ ‬الخاصة‭.‬

وقالت‭ ‬سيلين‭ ‬ديون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬لقد‭ ‬استمتعتُ‭ ‬كثيراً‭ ‬بصنع‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭. ‬وحصلتُ‭ ‬على‭ ‬امتياز‭ ‬الظهور‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الممثلين‭ ‬الموهوبين‭ ‬بريانكا‭ ‬تشوبرا‭ ‬جوناس‭ ‬وسام‭ ‬هيوغان‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬طويل‭ ‬لي‭ ‬هو‭ ‬هدية‭ ‬سأعتز‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭”.‬

وأضافت‭ “‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬قصة‭ ‬مريحة‭ ‬بشكل‭ ‬مذهل،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬تنال‭ ‬إعجاب‭ ‬الناس،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬الأغاني‭ ‬الجديدة‭”.‬

وفي‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬تقرب‭ ‬مدته‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬نشرته‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬أعلنت‭ ‬سيلين‭ ‬ديون‭ ‬بتأثر‭ ‬واضح‭ ‬عن‭ ‬تأجيل‭ ‬المواعيد‭ ‬الأوروبية‭ ‬ضمن‭ ‬جولتها،‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ “‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭”. ‬وقالت‭ “‬شُخّصتُ‭ ‬حديثاً‭ ‬بمرض‭ ‬عصبي‭ ‬نادر‭ ‬جداً‭ ‬هو‭ ‬متلازمة‭ ‬الشخص‭ ‬المتيبس‭”.‬

وبسبب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬يُترجم‭ ‬بتصلّب‭ ‬تدريجي‭ ‬للعضلات،‭ ‬أصبحت‭ ‬سيلين‭ ‬ديون‭ ‬‮ ‬تعاني‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬المشي،‭ ‬فيما‭ ‬منعها‭ ‬الاضطراب‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ “‬استخدام‭ ‬أوتارها‭ ‬الصوتية‭” ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬ترغبها،‭ ‬بحسب‭ ‬المغنية‭. ‬وكان‭ ‬مقرراً‭ ‬أن‭ ‬تستأنف‭ ‬ديون‭ ‬الجولة‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬التشيك‭.‬

وأحيت‭ ‬ديون‭ ‬أول‭ ‬52‭ ‬حفلة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬قبل‭ ‬انتشار‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬2020‭. ‬ثم‭ ‬أعلنت‭ ‬النجمة‭ ‬الكندية‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلغاء‭ ‬حفلاتها‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بسبب‭ ‬معاناتها‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭.‬