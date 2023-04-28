أودوكا: فضيحة بوسطن زادتني قوة

سيلتكس يلقي هوكس خارج الأدوار الإقصائية

{ لوس انجلوس – وكالات: فاز بوسطن سيلتكس على مضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة 128-120 وأحرز النقطة الحاسمة ليتقدم عليه 4-2 في سلسلة المنافسات بينهما، ليتأهل إلى نصف نهائي الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين. وسيواجه بوسطن سيلتكس، خصمه فيلادلفيا سيفنتي سيكسيرز، في نصف نهائي الأدوار الإقصائية. وقاد سيلتكس للفوز بالمباراة السادسة بين الفريقين، جايلين براون بإحراز 32 نقطة، وجايسون تايتم الذي سجل رقمين مزودجين بواقع 30 نقطة و14 متابعة. أما آل هارفورد 10 نقاط و12 متابعة، فيما سجل ماركوس سمارت 22 نقطة، ونفس الحال لمالكولم بروجدون.

وكان الأكثر تسجيلا للنقاط في صفوف أتلانتا هوكس، تراي يونج الذي أحرز 30 نقطة. كما كرر المدرب الجديد لهيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن بي ايه إيمي أودوكا انه تعلم من الفضيحة التي كلفته منصبه مع بوسطن سلتيكس. قال أودوكا الأربعاء أصدرت بيانا قبل شهور عندما حصل كل شيء واعتذرت لأناس كثيرين عن الوضع الصعب الذي وضعتهم فيه. تابع لا زلت مؤيدا لهذا الموقف وأشعر بمزيد من الندم تجاه ذلك. وفيما لم يتطرق أودوكا إلى تفاصيل القضية التي أوقفه بسببها سلتيكس في أيلول/سبتمبر الماضي لتصرف غير لائق في مكان العمل مع احدى الموظفات، قال ان الوقت الذي ابتعد فيه عن الملاعب كان بناء أمضيت فترة ما بعد الموسم الماضي بالعمل وتحسين نفسي في طرق مختلفة. كانت فرصة للمراقبة، التفكير والنمو.. أعتقد ان هذا سيجعلني مدربا وقائدا بشكل أفضل. وحقق سلتيكس 51 فوزا مقابل 31 هزيمة في الموسم الماضي عندما بلغ النهائي وخسر أمام غولدن ستايت ووريرز في الموسم الأول لأودوكا. أوقفه بوسطن بشكل مفاجئ قبل انطلاق الموسم، وعين جو مازولا في منصب المدرب الموقت، لحين تسلمه مهامه الدائمة في شباط الماضي. في المقابل، أكد روكتس الغائب عن الادوار الاقصائية بلاي أوف للموسم الثالث تواليا تعيين أودوكا الثلاثاء، بدلا من ستيفن سيلاس. أشارت صحيفة هيوستن كرونيكل الأربعاء ان أودوكا وقع على عقد مقابل 28.5 مليون دولار لمدة أربع سنوات. عبر مالك الفريق تيلمان فيرتيتا عن ثقته بالمدرب الجديد لقد أجرينا العديد من الخطوات قبل التعاقد. الاحترام الذي يكنه له المدربون، المدراء، اللاعبون.. تلقينا تقريرا رائعا. اكتفى هيوستن بالفوز 22 مرة فقط وخسر في 60 مباراة خلال الدور المنتظم من الدوري. شرح أودوكا عن فترة تعافيه قائلا افهم تماما كيف يمكن لقرار سيئ التأثير بهذا الشكل على عدد كبير من الاشخاص. وكلاعب، شارك النيجيري الأصول البالغ 45 عاما في الدوري المحلي خلال سبعة مواسم، منها مواسمه الأربعة الأخيرة مع سان أنتونيو سبيرز، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2011. كما شغل منصب مساعد المدرب مع أندية سبيرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبروكلين نتس، ليعود ويشرف على سلتيكس في حزيران2021. كان مدربا مساعدا في طريق سبيرز لاحراز لقب 2014 وضمن افراد الجهاز الفني للمدرب غريغ بوبوفيتش في طريق المنتخب الأميركي لنيل ذهبية السلة في أولمبياد طوكيو. وأعلنت اللجنة المنظمة لتصفيات مجموعة النيل ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري ، عن تعديل موعد مباراة سلة الأهلي أمام بترو دي لواندا الأنجولي بسبب تعارض موعد المباراة مع كأس السوبر المصري لكرة القدم. وتقرر إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق الخامس من مايو المقبل في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مصر، بدلا من موعدها السابق في تمام الساعة 7.30 مساء ذات اليوم. ويلعب فريق كرة القدم في النادي الأهلي أمام الزمالك في نفس اليوم على كأس السوبر المصري في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويعد بترو لواندا أحد أبرز منافسي المارد الأحمر على الظفر بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة في نسختها الثالثة. وكان الشياطين الحمر قد افتتحوا مشوارهم في البطولة بالفوز 92-74 على حساب فيرو فيارو الموزمبيقي.

ويلعب الأهلي السبت المقبل في ثاني مواجهاته أمام سيتي أيلزر الأوغندي في تمام السابعة والنصف.

ويتأهل 4 فرق من أصل 6 للنهائيات في رواندا والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل.