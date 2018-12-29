سيرة الشبيبي في مجلس الشعرباف

بغداد – الزمان

ضيف مجلس الشعرباف الثقافي مساء الجمعة الدكتور صادق ياسين الحلو للحديث عن سيرة احد ابرز اعلام الوطنية العراقية الشاعر والمفكر والسياسي الراحل محمد رضا الشبيبي.

وافاض الحلو في المحاضرة التي قدم لها الصحفي عادل العرداوي، بحضور حشد من الاكاديميين والاعلاميين والعسكريين المتقاعدين والدبلوماسيين، في عرض سيرة حياة الشبيبي المولود في النجف وموقعه في الســــــــــــاحة العربية والدولية حيث تبوأ مقاعد في المجامع العربية وشغل مناصـــــب وزارية في العهد الملكي وحمل راية الكفاح الوطـــــني ضد الوجود البريطاني.

ويعد مجلس الشعرباف من اعرق المجالس الثقافية البغدادية ويسجل له تواصله عبر اجيال عائلة الشعرباف العريقة التي تعود اصولها الى مدينة الناصرية.

وكان من ابرز ما تحدث به الحلو عن الشبيبي نأيه عن الطائفية وقبوله الحوار مع جميع المكونات ودعوته الى الوسطية والاعتدال.