سيدة من ديالى تلد سبعة توائم

ديالى – سلام عبد الشمري

أعلنت صحة ديالى، عن ولادة سيدة لـسبعة توائم بسابقة هي الاولى من نوعها. وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لــ(الزمان) ، إن (سيدة ولدت سبعة توائم ذكر واحد وستة اناث بولادة طبيعية بمستشفى البتول التعليمي) . وأضاف العزاوي ، أن (هذه الحالة هي سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق). الى ذلك أكد عضو مجلس ديالى عامر الكيلاني، عن (قرب شمول 35 الف عائلة من اهالي المحافظة بشبكة الرعاية الاجتماعية ، مضيفا إن (وفدا رسميا من ديالى برئاسة رئيس مجلس المحافظة علي الدايني وعضو مجلس النواب النائبة ناهدة الدايني واعضاء في مجلس ديالى التقوا وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم الربيعي في مقر الوزارة ببغداد، لمناقشة جملة من المواضيع الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية في ديالى وكيفية دعم هذه الشريحة المهمة). واوضح الكيلاني، انه (سيتم شمول اكثر من 35 الف عائلة ضمن شبكة الرعاية للوجبة الخامسة خلال الأيام القادمة في المحافظة، إضافة فتح فروع تابعة لوزارة العمل في الاقضية والنواحي وذلك لتخفيف الزخم واستيعاب معاملات المواطنين بانسيابية خدمة للصالح العام).

وأعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، نتائج الامتحان الوزاري للصف السادس الابتدائي التمهيدي للعام الدراسي الجاري. وقال مدير قسم الأمتحانات في المديرية العامة لتربية ديالى ماهر علوان لــ(الزمان) امس إن ( نسبة النجاح في المحافظة بلغت 3.34 بالمئة معلنا عن (فتح باب الاعتراض اعتبارا من يوم الأربعاء القادم ولمدة اسبوع كامل ويكون تقديم الاعتراضات في ديوان المديرية) .