سيدة‭ ‬الحنان-حسن النواب

كان‭ ‬اليوم‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬الثانية‭ ‬قدْ‭ ‬مضى‭ ‬والرعب‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬بأسرها،‭ ‬قرَّرنا‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬جريدة‭ ‬الجمهورية‭ ‬بغية‭ ‬استلاف‭ ‬بعض‭ ‬النقود‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬صديقٍ‭ ‬نصادفهُ‭ ‬هناك،‭ ‬ما‭ ‬أنْ‭ ‬أصبحت‭ ‬المقهى‭ ‬خلفنا‭ ‬بخطواتٍ؛‭ ‬حتى‭ ‬دوَّتْ‭ ‬انفجارات‭ ‬متتالية،‭ ‬لانكمش‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬هلعاً؛‭ ‬تهكَّمَ‭ ‬صديقي‭ ‬جان‭ ‬دمو‭ ‬من‭ ‬ارتباكي،‭ ‬وسألني‭ ‬بيأسٍ‭ ‬والقصف‭ ‬مازال‭ ‬يهدرُ‭ ‬بعنفٍ‭: ‬

‭- ‬هل‭ ‬تظن‭ ‬أنَّ‭ ‬الجيش‭ ‬سيصمد‭ ‬في‭ ‬الكويت؟

لبثتُ‭ ‬صامتاً‭ ‬وقلبي‭ ‬يخفقُ‭ ‬مثل‭ ‬راية‭ ‬ممزقة‭ ‬في‭ ‬عصف‭ ‬ريح،‭ ‬أردف‭ ‬حانقاً‭:‬

‭- ‬لقدْ‭ ‬أوقع‭ ‬نفسهُ‭ ‬والبلاد‭ ‬في‭ ‬هاويةٍ‭ ‬لا‭ ‬قرار‭ ‬لها‭.‬

نهبتْ‭ ‬خطواتنا‭ ‬شارع‭ ‬الرشيد،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬سُحب‭ ‬دخان‭ ‬قاتمة‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬الجمهوري‭ ‬وأخرى‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬اليمنى‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة؛‭ ‬لتغطي‭ ‬بسحنتها‭ ‬الحالكة‭ ‬سرب‭ ‬نوارس‭ ‬يطير‭ ‬فزعاً‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭. ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬جريدة‭ ‬الجمهورية‭ ‬وجان‭ ‬دمو‭ ‬يلهج‭ ‬مع‭ ‬نفسهِ‭ ‬بوجعٍ‭ ‬مريرٍ‭: ‬

‭- ‬بغداد‭ ‬الفاتنة‭ ‬ستغدو‭ ‬كتلة‭ ‬من‭ ‬الفحم‭ ‬والرماد‭.‬

لقدْ‭ ‬صدمهُ‭ ‬خلال‭ ‬طريقنا‭ ‬مشهد‭ ‬بناية‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الميدان‭ ‬التي‭ ‬تحوَّلتْ‭ ‬إلى‭ ‬أنقاضٍ‭ ‬من‭ ‬حديدٍ‭ ‬مصهورٍ،‭ ‬توقَّف‭ ‬برهةً‭ ‬يتأمل‭ ‬بأسى‭ ‬ركاماً‭ ‬بشعاً‭ ‬وقدْ‭ ‬استولتْ‭ ‬عليه‭ ‬الدهشة‭ ‬قال‭ ‬مذهولاً‭: ‬

‭- ‬البارحة‭ ‬أودعتُ‭ ‬رسالتي‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬البريد،‭ ‬كانت‭ ‬البناية‭ ‬أنيقة‭.‬

‭ ‬اشتعل‭ ‬الدمع‭ ‬في‭ ‬عينيهِ،‭ ‬قال‭ ‬بخيبةٍ‭:‬

‭- ‬احترقتْ‭ ‬رسالتي‭ ‬التي‭ ‬كتبتها‭ ‬إلى‭ ‬صديقي‭ ‬الشاعر‭ ‬هاشم‭ ‬شفيق‭. ‬

بصقَ‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنَّهُ‭ ‬يهينُ‭ ‬شخصاً‭ ‬لا‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬النطق‭ ‬باسمه،‭ ‬لما‭ ‬دخلنا‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬الجريدة،‭ ‬وجدنا‭ ‬أغلب‭ ‬العاملين‭ ‬قدْ‭ ‬تجمَّعوا‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الاستعلامات؛‭ ‬وهم‭ ‬يأملون‭ ‬سماع‭ ‬صُفَّارة‭ ‬الإنذار‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬تعلنُ‭ ‬عن‭ ‬انتهاء‭ ‬الغارة،‭ ‬كانت‭ ‬بحوزتي‭ ‬قصيدة‭ ‬كتبتها‭ ‬في‭ ‬كتيبة‭ ‬تعويض‭ ‬الدروع‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬سيدة‭ ‬الحنان‭ ‬ابتسام‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬وهي‭ ‬إعلامية‭ ‬مرموقة‭ ‬تحنو‭ ‬على‭ ‬الأدباء‭ ‬الصعاليك‭ ‬ولهم‭ ‬منزلة‭ ‬مُحببة‭ ‬في‭ ‬قلبها‭ ‬الرؤوم،‭ ‬صعدنا‭ ‬سلالم‭ ‬الجريدة‭ ‬المتربة؛‭ ‬كأننا‭ ‬في‭ ‬بنايةٍ‭ ‬مهجورةٍ،‭ ‬فجأةً‭ ‬نطقَ‭ ‬جان‭ ‬دمو‭ ‬متبرّماً‭:‬

‭- ‬متى‭ ‬نتخلَّص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النفايات؟

كان‭ ‬يعني‭ ‬بسؤاله‭ ‬أحد‭ ‬الكتاب‭ ‬السياسيين‭ ‬الذي‭ ‬صادفنا‭ ‬وهو‭ ‬يهبط‭ ‬السلم‭ ‬مسرعاً‭ ‬خشية‭ ‬على‭ ‬حياتهِ‭ ‬من‭ ‬غارةٍ‭ ‬مباغتةٍ‭ ‬تستهدفُ‭ ‬مبنى‭ ‬الجريدة،‭ ‬استمر‭ ‬جان‭ ‬دمو‭ ‬بهجوهِ‭: ‬

‭- ‬يكتبونَ‭ ‬مقالات‭ ‬عن‭ ‬الشجاعة‭ ‬وهم‭ ‬الجبناء‭.‬

سمعَ‭ ‬الإهانة‭ ‬الكاتب‭ ‬السياسي‭ ‬المعروف‭ ‬لكنَّهُ‭ ‬تجنَّب‭ ‬الدخول‭ ‬بمساجلةٍ‭ ‬مع‭ ‬صديقي‭ ‬واختفى‭ ‬عن‭ ‬أنظارنا‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يسمع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشتائم‭. ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬ليطرق‭ ‬جان‭ ‬دمو‭ ‬باب‭ ‬سيدة‭ ‬الحنان‭ ‬برفقٍ‭ ‬وانتظرنا‭ ‬لحظات‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مسامعنا‭ ‬نبرة‭ ‬صوتها‭ ‬الشجيَّة‭ ‬وهي‭ ‬تدعونا‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬الغرفة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مشبَّعةً‭ ‬برائحةِ‭ ‬البخور؛‭ ‬رأينا‭ ‬أم‭ ‬خالد‭ ‬جالسة‭ ‬بهدوءٍ‭ ‬عجيبٍ؛‭ ‬كانَّ‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬العنيف‭ ‬لا‭ ‬يعنيها؛‭ ‬على‭ ‬منضدتها‭ ‬رزمة‭ ‬أوراق،‭ ‬ربما‭ ‬هي‭ ‬قصائد‭ ‬لشعراء‭ ‬أو‭ ‬مذكرات‭ ‬كانت‭ ‬تدوِّنها‭ ‬في‭ ‬خلوتها‭. ‬اتَّخذ‭ ‬جان‭ ‬دمو‭ ‬من‭ ‬المقعد‭ ‬المحاذي‭ ‬لمنضدتها‭ ‬مكاناً‭ ‬حتى‭ ‬يسترد‭ ‬أنفاسه‭ ‬اللاهثة‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬السلم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كنتُ‭ ‬أفكر‭ ‬بالحشد‭ ‬الذي‭ ‬رأيته‭ ‬يلوذُ‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الاستعلامات‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬حياته؛‭ ‬إزاء‭ ‬مكوث‭ ‬السيدة‭ ‬ابتسام‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬غير‭ ‬مكترثة‭ ‬من‭ ‬جلجلة‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يباغت‭ ‬العاصمة‭ ‬بين‭ ‬شهقةٍ‭ ‬وأخرى‭. ‬عبر‭ ‬زجاج‭ ‬النافذة‭ ‬رأيتُ‭ ‬بوضوحٍ‭ ‬ذيول‭ ‬الدخان‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬بغداد‭ ‬فلدغني‭ ‬قلبي،‭ ‬تركتُ‭ ‬قصيدتي‭ ‬بين‭ ‬يديها‭ ‬لانسحب‭ ‬واقفاً‭ ‬لصق‭ ‬الجدار؛‭ ‬شعر‭ ‬الوشق‭ ‬بارتباكي‭ ‬فدعاني‭ ‬إلى‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬مقعدٍ‭ ‬أمامه،‭ ‬قال‭ ‬بثقةٍ‭ ‬مطلقةٍ‭: ‬

‭- ‬سندُخِّن‭ ‬من‭ ‬سجائر‭ ‬أم‭ ‬خالد‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬

بزغتْ‭ ‬ابتسامة‭ ‬جذلى‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬السيدة‭ ‬ابتسام‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬لتخرج‭ ‬علبة‭ ‬سجائر‭ ‬KENT‭ ‬من‭ ‬حقيبتها‭ ‬وتضعها‭ ‬أمام‭ ‬جان‭ ‬دمو،‭ ‬قالت‭ ‬هامسةً‭:‬

‭- ‬جان‭ ‬خذْ‭ ‬العلبة،‭ ‬فلديَّ‭ ‬غيرها‭. ‬

ردَّ‭ ‬عليها‭ ‬بصراحةٍ‭: ‬يترك

‭- ‬لا‭ ‬أدخن‭ ‬هذا‭ ‬الصنف،‭ ‬لكن‭ ‬ماذا‭ ‬نفعل؟‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المتوفر‭.‬

أشعل‭ ‬سيجارةً‭ ‬وتركها‭ ‬بين‭ ‬أصابعي‭ ‬واستلَّ‭ ‬أخرى‭ ‬ليغرسها‭ ‬في‭ ‬فمه،‭ ‬لبثنا‭ ‬ندخن‭ ‬بانتشاءٍ،‭ ‬حتى‭ ‬أطلق‭ ‬ما‭ ‬يختلج‭ ‬في‭ ‬صدرهِ‭: ‬

‭- ‬ألا‭ ‬يخجل‭ ‬هؤلاء؟‭ ‬أنتِ‭ ‬صامدة‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬وهمْ‭ ‬يختبئونَ‭ ‬في‭ ‬الاستعلامات‭.‬

شعرت‭ ‬السيدة‭ ‬بالحرج‭ ‬من‭ ‬إطرائهِ‭ ‬لها؛‭ ‬لتهبَّ‭ ‬من‭ ‬مكانها‭ ‬وتشعل‭ ‬عود‭ ‬بخور‭ ‬آخر،‭ ‬كان‭ ‬ضوع‭ ‬عطره‭ ‬كأنُّهُ‭ ‬يفوح‭ ‬من‭ ‬شجرة‭ ‬الصندل،‭ ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬لماذا‭ ‬تخيلت‭ ‬عود‭ ‬البخور‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬تحوَّل‭ ‬إلى‭ ‬رماد‭ ‬يشبهُ‭ ‬جندياً‭ ‬خرَّ‭ ‬صريعاً‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬الحرب‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة؟‭ ‬هنا‭ ‬دخل‭ ‬الصحفي‭ ‬محمد‭ ‬جُبير‭ ‬حاملاً‭ ‬رزمة‭ ‬ملفَّات،‭ ‬ألقى‭ ‬السلام‭ ‬علينا‭ ‬بمحبةٍ،‭ ‬وضع‭ ‬ما‭ ‬بيده‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬سيد‭ ‬الحنان‭ ‬وانصرف،‭ ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬مواضيع‭ ‬الصفحة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليوم‭ ‬غد،‭ ‬بينما‭ ‬نهض‭ ‬جان‭ ‬وهو‭ ‬يغمز‭ ‬بعينهِ‭ ‬اليسرى‭ ‬كإشارةٍ‭ ‬لي‭ ‬حتى‭ ‬نغادر‭ ‬الغرفة،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬ترجوهُ‭ ‬وهي‭ ‬تخرج‭ ‬نقوداً‭ ‬من‭ ‬حقيبتها‭:‬

‭- ‬ربما‭ ‬تكفي‭ ‬لسهرتكما‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭. ‬

ترددَّ‭ ‬جان‭ ‬دمو‭ ‬من‭ ‬استلامها،‭ ‬لكنَّ‭ ‬السيدَّة‭ ‬أصرَّتْ‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فدسَّ‭ ‬النقود‭ ‬في‭ ‬جيبهِ،‭ ‬عادتْ‭ ‬كمن‭ ‬تأمره‭ ‬بلطفٍ‭:‬

‭- ‬خذْ‭ ‬علبة‭ ‬السجائر‭ ‬معك‭.‬

التقط‭ ‬علبة‭ ‬السجائر‭ ‬ليقول‭ ‬مبتسماً‭:‬

‭- ‬ليلتنا‭ ‬عسل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬

غبطةً‭ ‬تقطرُ‭ ‬حناناً‭ ‬غمرتْ‭ ‬وجهها‭ ‬الذي‭ ‬يشبهُ‭ ‬تفاحة‭ ‬لامعة‭. ‬انصرفنا‭ ‬بينما‭ ‬عاد‭ ‬القصف‭ ‬يجلجلُ‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

حسن‭ ‬النواب‭ ‬