سيدة‭ ‬الحنان-حسن النواب

كان اليوم التاسع من حرب الخليج الثانية قدْ مضى والرعب استولى على البلاد بأسرها، قرَّرنا الذهاب إلى جريدة الجمهورية بغية استلاف بعض النقود من أي صديقٍ نصادفهُ هناك، ما أنْ أصبحت المقهى خلفنا بخطواتٍ؛ حتى دوَّتْ انفجارات متتالية، لانكمش على نفسي هلعاً؛ تهكَّمَ صديقي جان دمو من ارتباكي، وسألني بيأسٍ والقصف مازال يهدرُ بعنفٍ:
- هل تظن أنَّ الجيش سيصمد في الكويت؟
لبثتُ صامتاً وقلبي يخفقُ مثل راية ممزقة في عصف ريح، أردف حانقاً:
- لقدْ أوقع نفسهُ والبلاد في هاويةٍ لا قرار لها.
نهبتْ خطواتنا شارع الرشيد، بينما كانت سُحب دخان قاتمة تتصاعد من القصر الجمهوري وأخرى من الضفة اليمنى لنهر دجلة؛ لتغطي بسحنتها الحالكة سرب نوارس يطير فزعاً إلى السماء. وصلنا إلى جريدة الجمهورية وجان دمو يلهج مع نفسهِ بوجعٍ مريرٍ:
- بغداد الفاتنة ستغدو كتلة من الفحم والرماد.
لقدْ صدمهُ خلال طريقنا مشهد بناية الهاتف في ساحة الميدان التي تحوَّلتْ إلى أنقاضٍ من حديدٍ مصهورٍ، توقَّف برهةً يتأمل بأسى ركاماً بشعاً وقدْ استولتْ عليه الدهشة قال مذهولاً:
- البارحة أودعتُ رسالتي في صندوق البريد، كانت البناية أنيقة.
اشتعل الدمع في عينيهِ، قال بخيبةٍ:
- احترقتْ رسالتي التي كتبتها إلى صديقي الشاعر هاشم شفيق.
بصقَ على الأرض كما لو أنَّهُ يهينُ شخصاً لا يجرؤ على النطق باسمه، لما دخلنا إلى مبنى الجريدة، وجدنا أغلب العاملين قدْ تجمَّعوا في غرفة الاستعلامات؛ وهم يأملون سماع صُفَّارة الإنذار الطويلة التي تعلنُ عن انتهاء الغارة، كانت بحوزتي قصيدة كتبتها في كتيبة تعويض الدروع على أمل نشرها في الصفحة قبل الأخيرة التي تشرف عليها سيدة الحنان ابتسام عبد الله، وهي إعلامية مرموقة تحنو على الأدباء الصعاليك ولهم منزلة مُحببة في قلبها الرؤوم، صعدنا سلالم الجريدة المتربة؛ كأننا في بنايةٍ مهجورةٍ، فجأةً نطقَ جان دمو متبرّماً:
- متى نتخلَّص من هذه النفايات؟
كان يعني بسؤاله أحد الكتاب السياسيين الذي صادفنا وهو يهبط السلم مسرعاً خشية على حياتهِ من غارةٍ مباغتةٍ تستهدفُ مبنى الجريدة، استمر جان دمو بهجوهِ:
- يكتبونَ مقالات عن الشجاعة وهم الجبناء.
سمعَ الإهانة الكاتب السياسي المعروف لكنَّهُ تجنَّب الدخول بمساجلةٍ مع صديقي واختفى عن أنظارنا حتى لا يسمع المزيد من الشتائم. وصلنا إلى الطابق الرابع ليطرق جان دمو باب سيدة الحنان برفقٍ وانتظرنا لحظات حتى وصلت إلى مسامعنا نبرة صوتها الشجيَّة وهي تدعونا إلى دخول الغرفة التي كانت مشبَّعةً برائحةِ البخور؛ رأينا أم خالد جالسة بهدوءٍ عجيبٍ؛ كانَّ هذا القصف العنيف لا يعنيها؛ على منضدتها رزمة أوراق، ربما هي قصائد لشعراء أو مذكرات كانت تدوِّنها في خلوتها. اتَّخذ جان دمو من المقعد المحاذي لمنضدتها مكاناً حتى يسترد أنفاسه اللاهثة من صعود السلم، في حين كنتُ أفكر بالحشد الذي رأيته يلوذُ في غرفة الاستعلامات حفاظاً على حياته؛ إزاء مكوث السيدة ابتسام عبد الله في الطابق الرابع غير مكترثة من جلجلة القصف الذي كان يباغت العاصمة بين شهقةٍ وأخرى. عبر زجاج النافذة رأيتُ بوضوحٍ ذيول الدخان تتصاعد من أركان بغداد فلدغني قلبي، تركتُ قصيدتي بين يديها لانسحب واقفاً لصق الجدار؛ شعر الوشق بارتباكي فدعاني إلى الجلوس على مقعدٍ أمامه، قال بثقةٍ مطلقةٍ:
- سندُخِّن من سجائر أم خالد هذا اليوم.
بزغتْ ابتسامة جذلى من وجه السيدة ابتسام عبد الله، لتخرج علبة سجائر KENT من حقيبتها وتضعها أمام جان دمو، قالت هامسةً:
- جان خذْ العلبة، فلديَّ غيرها.
ردَّ عليها بصراحةٍ: يترك
- لا أدخن هذا الصنف، لكن ماذا نفعل؟ إذا كان هذا هو المتوفر.
أشعل سيجارةً وتركها بين أصابعي واستلَّ أخرى ليغرسها في فمه، لبثنا ندخن بانتشاءٍ، حتى أطلق ما يختلج في صدرهِ:
- ألا يخجل هؤلاء؟ أنتِ صامدة في الطابق الرابع وهمْ يختبئونَ في الاستعلامات.
شعرت السيدة بالحرج من إطرائهِ لها؛ لتهبَّ من مكانها وتشعل عود بخور آخر، كان ضوع عطره كأنُّهُ يفوح من شجرة الصندل، لا أدري لماذا تخيلت عود البخور الأول الذي تحوَّل إلى رماد يشبهُ جندياً خرَّ صريعاً في مكان ما من جبهة الحرب هذه اللحظة؟ هنا دخل الصحفي محمد جُبير حاملاً رزمة ملفَّات، ألقى السلام علينا بمحبةٍ، وضع ما بيده على طاولة سيد الحنان وانصرف، ربما كانت مواضيع الصفحة الأخيرة ليوم غد، بينما نهض جان وهو يغمز بعينهِ اليسرى كإشارةٍ لي حتى نغادر الغرفة، قالت السيدة ترجوهُ وهي تخرج نقوداً من حقيبتها:
- ربما تكفي لسهرتكما هذه الليلة.
ترددَّ جان دمو من استلامها، لكنَّ السيدَّة أصرَّتْ على ذلك، فدسَّ النقود في جيبهِ، عادتْ كمن تأمره بلطفٍ:
- خذْ علبة السجائر معك.
التقط علبة السجائر ليقول مبتسماً:
- ليلتنا عسل هذا اليوم.
غبطةً تقطرُ حناناً غمرتْ وجهها الذي يشبهُ تفاحة لامعة. انصرفنا بينما عاد القصف يجلجلُ في بغداد.
حسن النواب