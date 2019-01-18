سيدان‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للسيارات‭ ‬الالمانية‭ ‬

برلين - الزمان :نزل الى سوق السيارات الالمانية سيارة جديدة ، اصبحت قبلة انظار المهتمين انها من بي ام دبليو حيث نشاهد تحسينات كثيرة اعتمدتها شركة “بي ام دبليو” الألمانية للسيارات لسيارتها الجديدة السيدان “الفئة 7” 2020 من الجيل السادس. وبات المظهر الخارجي للسيارة يشبه “اكس 7”، وتتميز أيضاً بمجموعة من المصابيح الأمامية أكثر نحافة، اضافة الى انّه تم تحديث المصابيح الخلفية، أما من الداخل فهي مماثلة للموديل السابق إلى حد كبير، مع شاشة معلوماتية كبيرة. أمنياً، تشمل السيارة أنظمة وتجهيزات اساسية مثل مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والتوقف الأوتوماتيكي، وأجهزة استشعار وقوف السيارات وكاميرا الرؤية المحيطة.