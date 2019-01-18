سيدان‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للسيارات‭ ‬الالمانية‭ ‬

برلين‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ :‬نزل‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬السيارات‭ ‬الالمانية‭ ‬سيارة‭ ‬جديدة‭ ‬،‭ ‬اصبحت‭ ‬قبلة‭ ‬انظار‭ ‬المهتمين‭ ‬انها‭ ‬من‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭ ‬حيث‭ ‬نشاهد‭ ‬تحسينات‭ ‬كثيرة‭ ‬اعتمدتها‭ ‬شركة‭ ‬“بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو”‭ ‬الألمانية‭ ‬للسيارات‭ ‬لسيارتها‭ ‬الجديدة‭ ‬السيدان‭ ‬“الفئة‭ ‬7”‭ ‬2020‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬السادس‭. ‬وبات‭ ‬المظهر‭ ‬الخارجي‭ ‬للسيارة‭ ‬يشبه‭ ‬“اكس‭ ‬7”،‭ ‬وتتميز‭ ‬أيضاً‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المصابيح‭ ‬الأمامية‭ ‬أكثر‭ ‬نحافة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬انّه‭ ‬تم‭ ‬تحديث‭ ‬المصابيح‭ ‬الخلفية،‭ ‬أما‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬فهي‭ ‬مماثلة‭ ‬للموديل‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬مع‭ ‬شاشة‭ ‬معلوماتية‭ ‬كبيرة‭. ‬أمنياً،‭ ‬تشمل‭ ‬السيارة‭ ‬أنظمة‭ ‬وتجهيزات‭ ‬اساسية‭ ‬مثل‭ ‬مراقبة‭ ‬النقطة‭ ‬العمياء،‭ ‬والتحذير‭ ‬من‭ ‬الاصطدام‭ ‬الأمامي،‭ ‬والتوقف‭ ‬الأوتوماتيكي،‭ ‬وأجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬وقوف‭ ‬السيارات‭ ‬وكاميرا‭ ‬الرؤية‭ ‬المحيطة‭.‬