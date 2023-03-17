إتفاقية مرتقبة بين الأردن وسوريا

سيدات الزمالك يصعقن الشمس بدوري اليد

القاهرة – وكالات: فاز فريق سيدات كرة اليد في الزمالك، بقيادة مديره الفني قاسم إبراهيم، على نظيره الشمس 32-30 ضمن الجولة 12 من المرحلة الثانية لبطولة دوري العمومي.

وسيطرت سيدات الفارس الأبيض على مجريات اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس، على صالة نادي الشمس بمصر الجديدة. بهذه النتيجة، أصبح رصيد سيدات القلعة البيضاء 28 نقطة يحتلون بهم المركز الثالث، وهو نفس رصيد الشمس والذي يحتل الوصافة بفارق الأهداف المسجلة. ومن المقرر أن يصطدم الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره سبورتنج، فيما لعب الشمس مع نظيره المعادي، أمس الجمعة. وضمن إطار نفس الجولة، تعادل الطيران مع نظيره الجزيرة في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي سيتي كلوب بالسلام. الجدير بالذكر أن نادي الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي.

وخضع أحمد حسام ميدو لاعب الفريق اليد بالزمالك، أمس، لجراحة عاجلة، عقب الإصابة القوية التي لحقت به خلال مشاركته في مباراة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الجاري.

تدخل عنيف

وأصيب ميدو في يده اليسرى، عقب تدخل عنيف من أحد مدافعي الفريق السكندري، ما استدعى خروجه من اللقاء المقام على صالة محمد حسن حلمي زامورا بميت عقبة. وخضع اللاعب لفحوصات طبية عقب المباراة، أوضحت معاناته من كسر مفتوح بعظمتى الساعد، وخلع في مفصل المشـــطية الثانية باليد، ويحتاج لتثبيت داخلي لعظمة الساعد بشرائح ومسامير وتدعيم نخاعي لعظمتى الســــــاعد. ويخضع ميدو، في الوقت الحالي، لجراحة عاجلة بإحدى المستشفيات الخاصة.

كما استقبل رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، تيسير المنسي، في مكتبه أمس، إبراهيم النابلسي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري للعبة.

وأكد المنسي على عمق العلاقة الأخوية والرياضية، التي تربط بين الاتحادين الأردني والسوري منذ عقود طويلة. وأبدى الطرفان رغبة في بحث إمكانية عقد اتفاقية تعاون بين الاتحادين، في مجالات التدريب والتحكيم، وتبادل زيارات المنتخبات الوطنية بين الجانبين لكافة الأعمار والفئات، للذكور والإناث، لخدمة لعبة كرة اليد الأردنية والسورية في السنوات المقبلة. واتفق الطرفان على توقيع الاتفاقية لاحقا. وحضر اللقاء أيضا من الجانب الأردني، نائب رئيس الاتحاد، معين الشريف، وأمين السر، سليم الجزازي، وأمين الصندوق، محمد شنيور، ومن الجانب السوري المدير الفني للاتحاد، عصام دهمش.

و فاز فريق سيدات اليد في الأهلي، بقيادة المدير الفني محمد عادل زولا، على نظيره سبورتنج والذي يقوده فنيا أشرف صالح إيزابيو، 25-21 في الجولة 12 من المرحلة الثانية لبطولة دوري العمومي.

ندية كبيرة

وشهد اللقاء، الذي أقيم أمس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة، ندية كبيرة بين الفريقين، قبل أن تحسمه سيدات الشياطين الحمر مع نهاية المطاف. بهذه النتيجة، واصل المارد الأحمر صدارته لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما أصبح رصيد سبورتنج 27 نقطة واستمر في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع نظيره الجزيرة، فيما يلعب ســــــــبورتنج مع نظيره الزمالك. الجدير بالذكر أن نادي الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على الأهلي في اللقاء الذي أقيـــــــم على صالة نادي سيتي كلوب بالسلام.