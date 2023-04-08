نجم إنترانيك ينضم لبيروت

سيدات الأهلي يضعن قدماً في دوري السوبر

{ القاهرة – وكالات: فازت سيدات الأهلي، على مصر للتأمين 98-71 في أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة. تفوق الأهلي مع نهاية الشوط الأول 38-28 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه 98-71. وتقام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر بنظام البيست أوف 3 أي أن الفريق الفائز في مباراتين يتأهل للدور نصف النهائي. ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بين الفريقين مساء الإثنين، ويأمل المارد الأحمر في الفوز بها لضمان التأهل للمربع الذهبي، بينما يسعى التأمين لتحقيق الفوز لمعادلة سلسلة دور الثمانية واللجوء لمباراة فاصلة. يذكر أن سبورتنج السكندري، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد الفوز على الأهلي.

إتخاذ قرار

كما أكد مصدر بنادي بيروت لكرة السلة، أمس، أنه تم اتخاذ قرارًا بضم أحد نجوم فريق انترانيك. وعلم أن بيروت قرار ضم اللاعب الأمريكي جوردان جاكسون، من فريق انترانيك. ويعتبر جاكسون أحد أبرز اللاعبين الأجانب في لبنان، حيث لعب 17 مباراة، سجل 452 نقطة في البطولة، ويعتبر أحد أبرز المسجلين. وسيكون جاكسون أجنبي فريق بيروت الثالث في بطولة غرب آسيا WASL إذ ينتظر الفائز من مواجهة الرياضي بيروت اللبناني والأرثوذكسي الأردني. ويطمح بيروت للفوز بالبطولة بنسختها الأولى، حيث يعد أحد أبرز الفرق المرشحة بعد تعاقده مع لاعب كبير مثل جاكسون. يذكر أن انترانيك قد خرج من بطولة الدوري بعد بحلوله بالمركز التاسع ب29 نقطة، حيث حافظ على بقائه في دوري الدرجة الأولى. وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، إيقاف الأمريكي أو جي مايو نجم الزمالك، مباراتين عقب حصوله على طرد مباشر وعدم أهلية أمام الأهلي. وقرر وائل إبراهيم حكم اللقاء طرد الأمريكي أو جي مايو بشكل مباشر والتأكيد على عدم أهليته، بعدما اعترض على الحكم بشكل غير لائق. وتعود الواقعة حينما احتسب الحكم خطأ لصالح الأمريكي، وسدد مايو الرمية الحرة الأولى وسجلها، ولكن الحكم طلب منه إعادتها بحجة أنه يلامس خط الرميات الحرة . وهو ما استوجب اعتراض نجم الزمالك بشكل غير لائق متحججا بأن الإعلان الملصق على الأرض كان حاجبا لخط الرميات الحرة، ليقرر حكم اللقاء طرده بشكل مباشر. ومن المقرر أن يغيب أو جي مايو عن الزمالك في مواجهتي السبت والاثنين أمام الأهلي على صالة برج العرب في نصف نهائي دوري السوبر. الجدير بالذكر، أن الأهلي يتقدم على الزمالك بنتيجة 1-0 في سلسلة مواجهات البلاي أوف والتي تقام بنظام الأفضل من 5.

دوري محترفين

كما باتت مواجهات الأدوار الاقصائية في المنطقة الشرقية لدوري السلة الأمريكي للمحترفين إن بي إيه شبه معلومة، مع تأهل بروكلين نتس الجمعة إثر حلوله سادسا. كان نتس بحاجة للفوز في مباراته لضمان بطاقة التأهل المباشرة إلى ال بلاي أوف ، أو خسارة مطارده ميامي هيت، فتحقق مراده على الجبهتين. وبقيادة ميكال بريدجز، 22 نقطة، تفوق بروكلين بسهولة على أورلاندو ماجيك 101-84 ليضمن المركز السادس في الشرقية، حيث سيلاقي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وعملاقه الكاميروني جويل إمبيد 3 في سلسلة معقدة ضمن الدور الأول. أما ميامي الذي سافر دون أساسييه إلى واشنطن، فقد خسر أمام ويزاردز 108-114 رغم 30 نقطة للبديل فيكتور أولاديبو. وضمن هيت المركز السابع وخوض الملحق أمام أتلانتا هوكس الثامن، رغم خسارة الأخير أمام فيلادلفيا 131-136 بعد التمديد. والفائز بينهما سيلاقي بوسطن سلتيكس وصيف المنطقة في الدور الأول من البلاي أوف. وفيما أراح فيلادلفيا أساسييه، سجل تراي يونغ 27 نقطة و 20 تمريرة حاسمة لأتلانتا، بيد انه أضاع 9 كرات! وفي مباراة ثانية من الملحق يتأهل عنها الفائز لمواجهة الخاسر من مباراة ميامي وأتلانتا، يلتقي تورونتو رابتورز التاسع مع شيكاغو بولز العاشر. والفريق الذي يحسم في نهاية المطاف المركز الثامن، يلاقي متصدر الشرقية ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو. نجح تورونتو بالتغلب على بوسطن 121-102 الغائب عنه جايلن براون لاصابته بقطع في اصبع يده اليمنى اثر حادث منزلي. وسيكون براون جاهزا لخوض مباريات البلاي أوف التي تنطلق بعد ثمانية أيام. أما المواجهة الأخيرة في المنطقة الشرقية، والمعلومة منذ أيام، فتجمع كليفلاند كافالييرز الرابع مع نيويورك نيكس الخامس.