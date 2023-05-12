سوبر سعودي مصري في كرة اليد

سيدات الأهلي يسجلّن أول خسارة في البطولة الأفريقية

القاهرة – وكالات: خسر فريق سيدات اليد بالأهلي أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي، في إطار منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية. وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بخسارة الشياطين الحمر 30-38. وكان المارد الأحمر قد فاز في الجولتين الماضيتين على أوتوهو الكونغولي 30-26 ثم الفوز على هبيتات الإيفواري 39-15. ومن المقرر، أن تحصل جميع الفرق المشاركة في البطولة على راحة غدا، فيما يلتقي سيدات القلعة الحمراء مساء غداً الأحد مع نظيره النواصر المغربي، بينما يواجه أول أغسطس الأنجولي نظيره هبيتات الإيفواري. الجدير بالذكر، أن نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي هو حامل لقب البطولة الماضية التي أقيمت أيار من العام الماضي بالنيجر. كما وقع الاتحاد السعودي لكرة اليد، أمس مع نظيره المصري، اتفاقية إقامة مباراة بين بطلي السوبر لنسخة 2023 في البلدين، بحضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة المصرية القاهرة، كما شملت مذكرة التفاهم العديد من سبل التعاون بين الطرفين التي تهدف للتطوير على المستوى الفني والإداري، وصياغة اللوائح بما يضمن الرقي بكرة اليد في البلدين.

توقيع إتفاقية

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد السعودي، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، وتشمل الاتفاقية على أن تقام المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين. وتعد هذة الاتفاقية هي الثالثة بمسمى السوبر، إذ سبق للاتحاد السعودي توقيع مذكرة مع الاتحادين البحريني والإماراتي، على أن يتم تحديد المواعيد لاحقًا. وفاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالأهلي على رجاء أغادير المغربي 40-16 في ثاني جولات المجموعة الثانية لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية. وسيطر المارد الأحمر على مجريات اللقاء الذي أقيم مساء الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة منذ بدايته وحتى نهايته. وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الشياطين الحمر 17-8 قبل أن يوسع رجال المدرب الإسباني ديفيد ديفيز الفارق خلال الشوط الثاني. وحصلت جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية رقم 39 على راحة أمس الجمعة. ويلتقي الأهلي مع سبورتنج غداً الأحد المقبل لحسم قمة المجموعة، بينما يواجه رجاء أغادير نظيره كيركوس الإثيوبي لتحديد صاحب المركز الثالث. لجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على الأهلي في البطولة التي أقيمت أيار الماضي بالنيجر.