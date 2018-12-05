فالنسيا وخيتافي يتأهلان لثمن نهائي كأس إسبانيا

سيتي يفلت من أنياب واتفورد وسط تواصل نجاحات سامبدوريا

{ مدن – وكالات

أفلت مانشستر سيتي بفوز صعب من أنياب واتفورد، وتغلب عليه بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيكارج رود. أحرز هدفي مانشستر سيتي، ليروي ساني في الدقيقة 40 ورياض محرز في الدقيقة 51 بينما جاء هدف واتفورد عن طريق ديكوريه في الدقيقة 85. وارتفع رصيد السيتي إلى 41 نقطة، ليستمر في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بينما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر. وعلى الرغم من سيطرة السيتي على المباراة منذ بدايتها، إلا أن الخطورة بدأت من واتفورد عن طريق بيريرا بعد المرور بشكل رائع من كومباني في الجانب الأيسر، ولكنه سدد بجانب القائم الأيسر لإيدرسون.

ورد مانشستر سيتي في الدقيقة 11 بانفراد من ساني بعد خطأ في التمرير من بيريرا، ولكن فوستر تألق وأخرجها بنجاح. وعاد فوستر للتألق مرة أخرى في الدقيقة 19 ولكن هذه المرة أمام رياض محرز بعد تمريرة فيرناندينيو، لترتد لبيرناردو سيلفا ثم لديفيد سيلفا، قبل أن يخرجها دفاع واتفورد. وكانت أخطر كرة لواتفورد في الشوط الأول في الدقيقة 32 بعد عرضية من سوكسيس، ليقوم بيريرا بتحضيرها لديكوريه، الذي أرسل تمريرة رائعة لديني خلف المدافعين، ولكن إيدرسون تألق ومنع الهدف الأول لأصحاب الأرض. الهدف الأول للسيتي جاء في الدقيقة 40 بعد عرضية رائعة من الجزائري المتألق رياض محرز خلف المدافعين لساني، الذي حول الكرة بالصدر بشكل رائع إلى شباك فوستر.

سيطرة مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني استمرت سيطرة السيتي، حتى تمكن النجم الجزائري رياض محرز من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد عدة تمريرات بين ساني وسيلفا وجابريل جيسوس، قبل أن يرسلها الأخير عرضية أرضية إلى محرز، الذي وضعها بنجاح في شباك واتفورد. وفي الدقيقة 69 أرسل محرز تمريرة رائعة إلى جابريل جيسوس الذي انفرد بمرمى واتفورد، ولكنه سدد الكرة بجانب القائم الأيمن لفوستر. وكان التهديد الأول من واتفورد في الشوط الثاني في الدقيقة 72 بعد ضربة حرة غير مباشرة نفذها بيريرا على رأس سوكسيس، الذي حولها برأسه إلى المرمى، ولكن إيدرسون أمسكها بسهولة. وعاد أصحاب الأرض للتهديد في الدقيقة 74 بعد تمريرة رائعة من تروي ديني إلى ديكوريه الذي سددها بيمينه في منتصف مرمى السيتي، وتصدى لها إيدرسون ببراعة. وفي الدقيقة 82 عاد محرز للتألق، ومر من هوليباس وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولكن فوستر تصدى لها ببراعة، ليرد ديكوريه بهدف لواتفورد في الدقيقة 85. وكاد ديني أن يحرز هدف التعادل لواتفورد برأسية من ركنية في الدقيقة 87 ولكن إيدرسون تصدى لها بنجاح، لتشتعل الدقائق الأخيرة، ولكن السيتي تمكن من الخروج سالمًا بنقاط المباراة.

فوز اسبانيول

حجز إسبانيول مقعده في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، مساء اول امس الثلاثاء، بعد الفوز على ضيفه قادش من الدرجة الثانية، 1-0على ملعب كورنيلا إل برات، في إياب دور الـ32. حمل هدف اللقاء الوحيد، توقيع الجناح الباراجوائي إيرنان بيريز، في الدقيقة 74. وكان الفريق الكتالوني، قد خسر في ملعب مضيفه (1-2)? في مباراة الذهاب مطلع الشهر الماضي، ليتأهل للدور التالي بإجمالي المباراتين (2-2) بأفضلية الهدف خارج الأرض. وبهذا يلحق إسبانيول بكل من خيتافي وفالنسيا وليجانيس اللذين تأهلوا لثمن النهائي.

تأهل فالنسيا وخيتافي

بات خيتافي وفالنسيا أول المتأهلين لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، عقب فوزهما اول امس الثلاثاء على قرطبة من الدرجة الثانية، وإيبرو من الدرجة الثالثة، على الترتيب، في إياب دور الـ32 بالمسابقة. وعلى ملعبه (كوليسيوم ألفونسو بيريز)، أمطر خيتافي شباك ضيفه قرطبة، بنتيجة 5-1. سجل للفريق المدريدي، أنخيل لويس رودريجيز “هاتريك” في الدقائق 42 ” ضربة جزاء” و78 و80 فرانسيسكو بورتييو بالدقيقة 18 وروبرتو إيبانيز بالدقيقة 49 فيما سجل هدف الشرف للضيوف إيثامي أرتيليس في الدقيقة 70.

وبهذا يتأهل الفريق المدريدي لثمن النهائي، بإجمالي المواجهتين بنتيجة ثقيلة (7-2) بعد فوزه في مباراة الذهاب على ملعب قرطبة 2-1)) وعلى ملعب (المستايا)، اكتفى فالنسيا بفوزه 1-0 أمام إيبرو، ليكرر انتصاره على الفريق القادم من الدرجة الثالثة، وجاء من توقيع المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 59.

وتأهل “الخفافيش” لدور الـ16 بإجمالي المباراتين (3-1) بعد فوزهم في مباراة الذهاب خارج قواعدهم (1-2).

سامبدوريا يخطف التأهل

تأهل فريق سامبدوريا إلى ثمن نهائي كأس إيطاليا، بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه سبال إلى فوز 2-1 خلال مباراتهما مساء الثلاثاء، في الدور الرابع بالبطولة. وتقدم سبال بهدف، سجله سيرجيو فلوكاري في الدقيقة 34? ثم تعادل جريجوري ديفريل لسامبدوريا في الدقيقة 45? وسجل داويد كوفناسكي هدف الفوز للأخير في الدقيقة 82. كما تأهل أيضا فريق بينفينتو، إلى نفس الدور، عقب فوزه على سيتاديلا 1-0.

ويدين بينفينتو بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيليبو باندينيلي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

كما صعد أيضا بولونيا، عقب تغلبه على كروتوني 3-0. وسجل أهداف بولونيا ريكاردو أورسوليني (هدفين) في الدقيقتين 40 و67 ودييجو فالتشينيلي في الدقيقة 67. الى ذلك تفوق فريق سبارتاك على ضيفه لوكوموتيف في لقاء “ديربي” العاصمة موسكو (2-1) وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز سبارتاك هدفين متتاليين عبر كل من، قائده دينيس غلوشاكوف، ومهاجمه البرازيلي لويس أدريانو، في الدقيقتين (6 38) على الترتيب. بينما سجل المهاجم البيروفي جيفرسون فارفان هدف لوكوموتيف الوحيد، في الدقيقة 79 وذلك بعد 10 دقائق من إهدار زميله مهاجم فيودور سمولوف ضربة جزاء، طرد على إثرها مدافع سبارتاك موسكو نيكولاي راسكازوف.

وحقق سبارتاك موسكو انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، وتقدم إلى المرتبة الرابعة. في المقابل، مني لوكوموتيف موسكو، حامل اللقب، بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الخامس، برصيد 25 نقطة أيضا.