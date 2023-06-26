سياسيون مصريون يفتحون قلوبهم لـ (الزمان) بأسرار ثورة 30 يونيه

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

يونس‭ ‬مخيون‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬النور‭:‬‭ ‬سقوط‭ ‬الإخوان‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬ضربة‭ ‬للاسلام‭ ‬السياسي‭ ‬

‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مؤسس‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬حركة‭ ‬وطنية‭: ‬ولدت‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ممارسات‭ ‬الجماعة‭ . ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬نائب‭ ‬المرشد‭ ‬السابق‭: ‬محمود‭ ‬عزت‭ ‬كان‭ ‬الحاكم‭ ‬الحقيقي‭ ‬لمصر‭ .‬

‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭:‬‭ ‬المشير‭ ‬طنطاوي‭ ‬تنبأ‭ ‬بالسقوط‭ ‬السريع‭ ‬والسيسي‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ .‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مرور‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬ثورة‭ ‬يونيو‭ ‬والتي‭ ‬أطاحت‭ ‬حكم‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاضواء‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مسلطة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأحداث‭ ‬نظرا‭ ‬لتداعياتها‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مؤثرة‭ ‬على‭ ‬الاصعدة‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬المتصلة‭ ‬بالمفات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬أسرارها‭ ‬كان‭ ‬لـ‭( ‬الزمان‭) ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬السريع‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الاحداث‭ ‬وكانوا‭ ‬شهودا‭ ‬مهمين‭ ‬فيها،‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬عليها‭ .‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬يونس‭ ‬مخيون‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬السلفي‭ ‬أن‭ ‬الإخوان‭ ‬ارتكبوا‭ ‬اكبر‭ ‬خطأ‭ ‬بخوض‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬لأن‭ ‬ظروف‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مهيئة‭ ‬لنجاح‭ ‬تلك‭ ‬التجربة،‭ ‬ولقد‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬رأيي‭ ‬هذا‭ ‬عند‭ ‬إجتماعي‭ ‬مع‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬وقلت‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬فشل‭ ‬الإخوان‭ ‬سيعد‭ ‬ضربة‭ ‬للتيار‭ ‬الإسلامي‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬خوض‭ ‬الإخوان‭ ‬انتخابات‭ ‬البرلمان‭ ‬كبداية‭ ‬حتى‭ ‬يستمر‭ ‬تواجدهم‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية،‭ ‬وأبدى‭ ‬د‭. ‬مرسي‭ ‬اقتناعه‭ ‬بهذا‭ ‬الرأي‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬فوجئت‭ ‬بقرار‭ ‬الإخوان‭ ‬خوض‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬لأن‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بيد‭ ‬د‭. ‬مرسي‭ ‬ولكن‭ ‬بيد‭ ‬خيرت‭ ‬الشاطر‭ ‬وسعي‭ ‬الإخوان‭ ‬منذ‭ ‬توليهم‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬أخونة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭. ‬وجهز‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬ملفا‭ ‬كاملا‭ ‬عن‭ ‬أخونة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬د‭. ‬باسم‭ ‬الزرقا‭ ‬إلى‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬مستشاري‭ ‬مرسي‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬هذا‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬لضرب‭ ‬تحالفنا‭ ‬مع‭ ‬الإخوان‭ ‬واضاف‭ ‬أننا‭ ‬اجتمعنا‭ ‬بمرسي‭ ‬بعد‭ ‬تشكيل‭ ‬جبهة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬وطالبناه‭ ‬بإشراك‭ ‬كافة‭ ‬التيارات‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬ذلك‭ ‬وكان‭ ‬لنا‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمثل‭ ‬الإخوان‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬ابتعدوا‭ ‬عنا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وشوهوا‭ ‬صورة‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬بدعوى‭ ‬أننا‭ ‬ارتمينا‭ ‬في‭ ‬احضان‭ ‬التيارات‭ ‬العلمانية،‭ ‬وكانوا‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ .‬

وكشف‭ ‬د‭. ‬مخيون‭ ‬أن‭ ‬الإخوان‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬اعتصام‭ ‬رابعه‭ ‬قبل‭ ‬‮٣٠‬يونيو‭ ‬ب‮٩‬‭ ‬أيام‭ ‬وان‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬استشعر‭ ‬خطورة‭ ‬الموقف‭ ‬وطالبنا‭ ‬بلقاء‭ ‬قيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬وقدمنا‭ ‬لهم‭ ‬ورقة‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬قابلوا‭ ‬الأمر‭ ‬باستخفاف‭ ‬ودعوا‭ ‬لاجتماع‭ ‬الأحزاب‭ ‬الإسلامية‭ ‬يوم‭ ‬‮٢١‬‭ ‬يونيو‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬رفضنا‭ ‬المشاركة‭ ‬فيه‭ ‬لأن‭ ‬الإخوان‭ ‬كانوا‭ ‬يريدون‭ ‬توريط‭ ‬الأحزاب‭ ‬الإسلامية‭ ‬بدعوى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬الاسلام‭ ‬وقسموا‭ ‬الشعب‭ ‬على‭ ‬مسلمين‭ ‬وكفار‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬خطير‭.‬

‭ ‬واضاف‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬نائب‭ ‬المرشد‭ ‬السابق‭ ‬أن‭ ‬الخطأ‭ ‬الفادح‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبه‭ ‬الإخوان‭ ‬هو‭ ‬استهسالهم‭ ‬للوصول‭ ‬السلطة‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬مهيئين‭ ‬لإدارة‭ ‬الدولة،‭ ‬وأن‭ ‬سقوط‭ ‬الإسلام‭ ‬كان‭ ‬بداية‭ ‬لانهيار‭ ‬الاسلام‭ ‬السياسي‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬ضربة‭ ‬لكل‭ ‬تيارات‭ ‬الإسلام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وأن‭ ‬عودتهم‭ ‬للحياة‭ ‬السياسية‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬تبدوا‭ ‬قريبة‭.‬

‭ ‬وكشف‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬محمود‭ ‬عزت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجماعة‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬والحاكم‭ ‬الحقيقي‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬الستار‭ ‬أثناء‭ ‬حكم‭ ‬مرسي‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يسرب‭ ‬تقارير‭ ‬مكتب‭ ‬الإرشاد‭ ‬ويوزعها‭ ‬على‭ ‬المكاتب‭ ‬الإدارية‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬مؤسس‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬والتي‭ ‬أشعلت‭ ‬الثورة‭ ‬ضد‭ ‬الاخوان‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬كانت‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬نبض‭ ‬الشارع،‭ ‬وليست‭ ‬موجهة‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬ومما‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭ ‬موجة‭ ‬الغضب‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مسيطرة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسات‭ ‬وعنف‭ ‬الإخوان‭ ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬لاقت‭ ‬ترحيبا‭ ‬شعبيا‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬ابريل‭ ‬وتم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اول‭ ‬استمارة‭ ‬يوم‭ ‬‮١‬‭ ‬مايو‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬استعرض‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬كل‭ ‬طوائف‭ ‬المجتمع‭ ‬وقام‭ ‬بمحاصرة‭ ‬مدينة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الإعلامي‭ ‬والمحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬العليا‭ .‬

‭ ‬أما‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري،‭ ‬هو‭ ‬اعلامي‭ ‬أيضا‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬مؤرخي‭ ‬الثورة‭ ‬فقال‭ ‬أن‭ ‬المشير‭ ‬طنطاوي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬تنبأ‭ ‬بسقوط‭ ‬الإخوان‭ ‬بعد‭ ‬توليهم‭ ‬مقاليد‭ ‬السلطة‭ ‬لأنه‭ ‬يعرف‭ ‬فكرهم‭ ‬وأنهم‭ ‬غير‭ ‬مؤهلين‭ ‬لتولي‭ ‬السلطة‭ ‬وأكد‭ ‬بكري‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬مرسي‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬القصر‭ ‬هو‭ ‬إزالة‭ ‬صور‭ ‬مبارك‭ ‬وتغيير‭ ‬الكراسي‭ ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬مرسي‭ ‬والاخوان‭ ‬حاولوا‭ ‬استقطاب‭ ‬قيادات‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬إليهم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬رفض‭ ‬ذلك‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬إبن‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬وقد‭ ‬حاول‭ ‬السيسي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقعه‭ ‬كرئيس‭ ‬للمخابرات‭ ‬ثم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬احتواء‭ ‬الأزمة‭ ‬ومحاورة‭ ‬التيارات‭ ‬كافة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإخوان‭ ‬افشلوا‭ ‬جميع‭ ‬المحاولات‭ ‬الرامية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬سلميا‭ .‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬معلومات‭ ‬بتورط‭ ‬الإخوان‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬خارجي‭ ‬لإثارة‭ ‬العنف‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬الدور‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مذبحة‭ ‬رفح‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬‮١٦‬‭ ‬عسكريا‭ ‬وجرح‭ ‬‮٢١‬‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الصدام‭ ‬الحقيقي‭ ‬مع‭ ‬الإخوان‭ ‬حدث‭ ‬يوم‭ ‬‮١٠‬‭ ‬اكتوبر‭ ‬عندما‭ ‬أصدر‭ ‬مرسي‭ ‬بإقالة‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬محمود‭ ‬وتعيينه‭ ‬سفيرا‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬نصر‭ ‬اكتوبر‭ ‬يوما‭ ‬فارقا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬حيث‭ ‬فوجئ‭ ‬الفريق‭ ‬السيسي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬من‭ ‬قتلة‭ ‬السادات‭ ‬والذين‭ ‬حاولوا‭ ‬هدم‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ .‬